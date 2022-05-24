|
|
В Госдуме пообещали освободить осужденного на Украине российского военного Шишимарина
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«В Киеве уже даже не идет речь о соблюдении норм права. Нашему парню надо дождаться, пока Россия найдет способ защитить его интересы», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. Ранее киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя.
«С одной стороны, это можно рассматривать как некий акт лжеустрашения и давления на власти России, а также ЛНР и ДНР. С другой стороны – это показательное зрелище для западных партнеров Украины», – сказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.
По словам собеседника, очевидно и пренебрежение всеми нормами права на Украине. «На вынесение приговора ушло меньше недели. Так что сложно говорить о справедливости или подлинности дела в отношении Вадима Шишимарина. Здесь не может быть речи о главенстве закона и права», – пояснил Кастюкевич.
«Нашему парню надо немного подождать. Ведь Россия обязательно найдет возможность для защиты его интересов. Не отвеченным только остается вопрос, что делать с «азовцами», которые за восемь лет убили сотни мирных жителей Донбасса, и какие сроки они должны получить в таком случае», – заключил Кастюкевич.
В понедельник Соломенский райсуд Киева вынес приговор попавшему в плен российскому военнослужащему, 21-летнему сержанту Вадиму Шишимарину. Его осудили на пожизненный тюремный срок, объявив виновным в умышленном и целенаправленном убийстве безоружного 62-летнего жителя Сумской области.
Москва будет искать варианты для защиты Шишимарина, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом он констатировал, что Россия сейчас лишена возможности защищать интересы солдата на суде в Киеве. «Фактически деятельность наших учреждений на Украине просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам», – цитировал ТАСС пресс-секретаря президента России.
Шишимарин – первый с начала спецоперации российский военный, которому вынесли приговор украинские судьи. Однако генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уже сообщила, что против российских военнослужащих возбуждено около 13 тысяч уголовных дел, 49 военным предъявлено обвинение, передает ТАСС.
В публикациях, посвященных делу Шишимарина, сообщалось, что он занимал должность командира отделения 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, дислоцированной в Московской области. Шишимарин служил по контракту и в какой-то момент перестал выходить на связь с близкими. Позже выяснилось, что он попал в украинский плен, сообщает RT, взявшее интервью у отца сержанта.
Украинские власти предъявили военнопленному обвинение по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – «нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством». По утверждению следствия, убийство имело место 28 февраля, следователи заявляли, что обвиняемый выполнял преступный приказ старшего по званию.
В начале мая Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видеозапись, на которой Шишимарин дает признательные показания. Первое судебное заседание по делу прошло 18 мая. Весь судебный процесс – до вынесения приговора Соломенским судом Киева – занял меньше недели.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о деле Шишимарина.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский выдвинул новые требования к предоставляющим оружие странам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.
«Нужно все оружие, которое мы просим, а не только то, что нам дают», – сказал Зеленский во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме, передает РИА «Новости».
Также он заявил, что каждый месяц Украина получает по 5 млрд долларов помощи. Помимо оружия, украинский лидер в очередной призвал страны к участию в восстановлении Украины.
«Мы предлагаем создать прецедент восстановления страны после войны. Приглашаю вас взять участие в восстановлении», – сказал Зеленский во время своего выступления.
Он также призвал ввести эмбарго на российскую нефть, к полному блокированию банков, IT-сектора России и вывести из страны бизнес.
«Нужно создать прецедент выхода всего бизнеса с российского рынка... Предлагаем каждой компании, оставляющей российский рынок, рынок Украины», – отметил Зеленский.
Также он отметил, что перед Киевом сейчас стоят такие условия, чтобы люди и бизнес не боялись развиваться на Украине. Для этого необходимо создать современную систему противовоздушной обороны, заключить договор о гарантиях безопасности для Украины.
Ранее Зеленский подписал закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих военную спецоперацию России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине погиб племянник замминистра обороны России
Племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова погиб во время спецоперации на Украине, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
«Выражаю соболезнование заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине», – написал Калиматов в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
По его словам, погибший военнослужащий – Адам Хамхоев являлся командиром десантно-штурмовой роты. Он выпускник Рязанского высшего командного училища ВДВ.
«Этот мужественный парень отдал свою жизнь за свою Родину, погиб, защищая государственную целостность России. Мы должны гордиться такими соотечественниками», – отметил глава Ингушетии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британия поддержала идею отправки военных кораблей в Одессу
|
|
Глава МИД Британии Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна, сообщает The Times со ссылкой на дипломатический источник.
«Дипломатический источник сообщил, что она (Трасс) поддерживает идею отправки военных кораблей для сопровождения судов из Одессы», – передает РИА «Новости» сообщение источника.
Уточняется, что реализация этого шага, вероятно, потребует согласия со стороны Соединенных Штатов, речь может также идти о сопровождении судов из Николаева. Вместе с тем один неназванный западный чиновник высказал газете мнение, что это нельзя осуществить без согласия России, в противном случае возрастает риск возникновения инцидентов.
Напомним, ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия.
До этого канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.
В прошлую субботу первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев расплачивается зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища стран Европы в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в мировом продовольственном кризисе.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. Эксперт сравнил вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Небензя: Западные СМИ признали факт гибели жителей Бучи от украинской артиллерии
|
|
Западные СМИ признали, что часть населения украинской Бучи погибла от артиллерийских снарядов ВСУ, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
«Вопиющий пример – раскрученный западными медиа по заказу их правительств инцидент с гибелью гражданских лиц в Буче, в которой обвиняли российских военных. Все объективные факты и свидетельства ими замалчивались. Вместо этого раскручивались откровенные фейки», – сказал Небензя, передает РИА «Новости».
По его словам, под давлением фактов западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители города погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов, используемых ВСУ.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
Наступление против ВСУ началось в районе Авдеевки и Красного Лимана
Активные наступательные действия против ВС Украины возобновились в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана, заявил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
«По всем фронтам идут наступательные действия. Сейчас возобновились боевые действия в районе Красного Лимана, также активные боевые действия в районе населенного пункта Авдеевка, в районе Новоселовки Второй – это левый фланг Авдеевки», – передает ТАСС.
Безсонов отметил, что силы ДНР уже закрепились в Красном Лимане, бои идут в северной части города. Он уточнил, что боевые действия идут также в районе города Гуляйполя в Запорожской области и Угледара на западе ДНР.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России совместно с военнослужащими Донецкой народной республики (ДНР) освободили от украинских националистов два населенных пункта – поселок Дробышево и село Новоселовка Вторая.
Российские военные и бойцы Народной милиции ЛНР вошли в Северодонецк
|
|
Народная милиция ЛНР и российские военные продвигаются в пригородах Северодонецка и в жилых районах города, переоборудованных вооруженными формированиями Украины в укрепрайоны, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Местные жители подтверждают, что целый ряд мелких населенных пунктов в районе Северодонецка и Лисичанска уже очищены, в остальных идет активное продвижение наших войск», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
«Украинские [вооруженные] формирования выдавливаются из жилых районов, переоборудованных в укрепленные. Информация о том, что ВФУ покинули Северодонецк, не подтверждается. Предпринимаются попытки отвести отдельные подразделения [ВФУ] в сторону Лисичанска. Получается плохо. Оставшиеся два моста плотно простреливаются», – сообщил посол Луганской народной республики в России.
«Также были попытки отвода [подразделений ВФУ] из Лисичанска в сторону Северска, но вышедшая из города колонна практически полностью была ликвидирована, вероятнее всего, попала на минное поле. В Приволье сегодня местные жители слышали звуки обстрелов из ПТУРов, артиллерии, стрелкового оружия», – рассказал Мирошник.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике. В тот же день в Народной милиции ЛНР рекомендовали украинским силовикам воспользоваться шансом и выйти из окружения под Северодонецком через узкое горлышко в направлении Краматорска.
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Делегация Китая не стала аплодировать Зеленскому в Давосе и покинула зал
|
|
Делегация Китая на Всемирном экономическом форуме не стала аплодировать после выступления президента Украины Зеленского, а затем покинула зал, сообщил телеканал CNN со ссылкой на участвующего в форуме американского сенатора Майкла Маккола.
Маккол в эфире CNN показал фотографию, на которой представители Китая сидят, в то время как остальные люди в зале аплодируют стоя. После этого, утверждает сенатор, делегация Китая покинула зал, передает ТАСС.
В понедельник Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил странам и международным компаниями взять на себя «шефство» над регионами Украины после завершения боевых действий, использовав для восстановления страны средства Евросоюза и замороженные активы России. Он подчеркнул, что Киев не готов идти на территориальные уступки, призвал к поставкам оружия на Украину.
Напомним, в начале мая глава МИД Китая Лэ Юйчэн заявил, что страны Запада намерены использовать Украину в качестве пушечного мяса для ослабления России и принести украинцев в жертву для удовлетворения своих гегемонистских и геополитических амбиций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко: Поляки готовы забрать Западную Украину
Обеспокоенность тем, что Запад планирует расчленить Украину выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«Нас беспокоит то, что они, поляки, натовцы, готовы выйти и забрать, как это было до 1939 года, Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.
По словам Лукашенко, украинцам еще придется просить о том, чтобы не было допущено отрыва западной части, других частей от Украины.
Ранее Варшава выступила с предложением направить миротворческую миссию НАТО в западные области Украины. Президент Польши Анджей Дуда планировал представить свое предложение президенту США Джо Байдену на прошедшем 24 марта саммите НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт оценил желание Британии отправить боевые корабли в Одессу
|
|
«Появление в акватории Черного моря военных кораблей НАТО создаст дополнительную напряженность, поскольку рано или поздно они могут вмешаться в военный конфликт», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс поддержала идею отправки военных кораблей для «деблокирования» и сопровождения судов с зерном из Одессы.
«Британия, США и Евросоюз по сути ломятся в открытую дверь. Наш министр иностранных дел сказал недавно сказал: пожалуйста, вывозите зерно, только для начала разминируйте эти порты, поскольку они заминированы украинскими вооруженными силами», – напомнил доктор военных наук Константин Сивков.
«В данной ситуации договариваться нужно с Военно-морскими силами Украины и с Зеленским. Они должны открыть порт Одессы для вывоза зерна. На сколько мне известно, там заблокированы 78 иностранных судов, среди них есть и сухогрузы, на которые уже сейчас можно погрузить зерно и вывезти», – добавил эксперт.
Сивков обратил внимание, что под предлогом сопровождения судов с зерном британские военные корабли могут использоваться совсем для других целей. «Такие разговоры дают основания подозревать, что корабли в направлении украинских портов могут идти не пустыми, а везти тяжелое вооружение и бронетехнику», – отметил он.
«Другая сторона вопроса – это заинтересованность Запада вернуть корабли США, Британии и других ведущих стран НАТО в порты Черного моря», – заметил военный эксперт.
«На сегодняшний день Турция заблокировала вход в Черное море для боевых кораблей иностранных государств, кроме стран черноморского бассейна. Это предотвращает появление здесь военных кораблей ведущих стран НАТО, что, конечно же, им не нравится», – подчеркнул собеседник.
«Если боевые корабли НАТО войдут в Черное море, может быть спровоцирован инцидент, в результате которого произойдет огневое соприкосновение ВМФ России и сил НАТО», – рассказал Сивков. Собеседник не стал исключать подобное развитие событий, поскольку, например, в прошлом году британский эсминец HMS Defender уже привлекался для провокаций у побережья Крыма, однако был изгнан из территориальных вод РФ в результате обстрела российскими пограничниками.
Эксперт предрек два сценария развития событий в таких условиях. «Либо корабли НАТО нанесут удары по нашим войскам и вынудят нас отвечать. Либо грубо нарушат наши территориальные воды и в ответ на требования покинуть их откроют огонь по нашим силам», – отметил он.
«В итоге корабельные силы НАТО будут уничтожены. А это может послужить поводом для начала полномасштабного столкновения России и НАТО, которое очень быстро перейдет в ядерную фазу», – резюмировал он.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создать морскую коалицию стран, которая поможет с разблокировкой поставок украинского зерна, сообщают газеты The Guadian и The Times. Инициативу накануне представил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который предложил экспортировать зерно через Одессу. По его словам, в коалицию могут войти некоторые члены НАТО и другие страны, нуждающиеся в поставках зерна, например Египет.
«То, что мы видим сейчас, – это только начало. Худшее еще. Люди в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии будут платить за пшеницу непомерно высокие цены», – полагает Ландсбергис, добавляя, что в этом году Украине необходимо экспортировать 80 млн тонн пшеницы, и единственный вариант экспорта – через Одессу.
Как передает «Коммерсант», Трасс якобы одобрила идею отправки военных кораблей для сопровождения судов с зерном из Одессы. При этом проведение такой операции, как считают источники западных СМИ, требует согласия со стороны США, России и Турции, которая с апреля закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
В то же время Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море. «Сейчас мы не имеем никаких американских кораблей в Черном море. Мы не намерены обеспечивать пока их присутствие там, если только не получим соответствующее указание со стороны президента США Джо Байдена», – заявил сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
По его словам, «из-за мин, из-за российского флота» Украина в настоящее время не имеет возможности использовать порт Одессы. «Как это (такая ситуация – прим. ВЗГЛЯД) будет выглядеть в будущем, в настоящее время неизвестно», – сказал Милли.
Напомним, ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия. До этого канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.
В прошлую субботу первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев расплачивается зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища стран Европы в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в мировом продовольственном кризисе.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Раскрыта Telegram-сеть спецслужб Украины для наводки ударов по российским военным
Российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов украинских спецслужб на оставленных Киевом территориях для наводки ударов, в результате которых гибли военные из России и ДНР, сообщили источники в силовых структурах и подтвердил задержанный участник одного из таких Telegram-чатов.
«В небольших городах, типа Новой Каховки, которые бросили украинские войска, сотрудники СБУ набирали агентов прямо из соцсетей. Активные пользователи, которые много и эмоционально писали про Украину с позиций «украинского патриота», попадали на заметку спецслужб. После чего они получали в свой личный чат сообщение, приглашающее к сотрудничеству. Таким образом была создана шпионская сеть», – сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.
Среди задержанных участников таких чатов оказался житель перешедшего под контроль российских военных города Новая Каховка в Херсонской области Виталий Чуприна. Он рассказал, что в начале апреля получил приглашение через Telegram в закрытый чат украинских спецслужб.
«В этом сообщении была ссылка на Telegram-группу, в которой размещалась информация о движении российских войск и их местах дислокации. Я вступил в эту Telegram-группу и с начала апреля по 10 мая передал 12 раз информацию о местонахождении российских войск и сепаратистов», – заявил задержанный.
Участники группы, по его утверждению, занимались сбором разведданных о передвижениях подразделений армий России и ДНР и местах расположения личного состава, по которым затем наносились артиллерийские и ракетные удары.
Чуприна отметил, что куратор из СБУ или ВСУ периодически присылал сообщения о том, что благодаря отправленной им информации нанесены ракетно-бомбовые удары, в результате которых якобы были убиты российские военные и «сепаратисты». В одном из таких сообщений речь шла о селении Давыдов Брод на севере Херсонской области.
Он рассказал, что администраторами таких групп часто выступали представители неонацистской организации «Правый сектор*»*, он встречался с двумя – Игорем, которого, как утверждает, знал ранее в лицо, но не по фамилии, и Максимом, с которым прежде не был знаком.
«Что нового произошло на территории, может, что нового заехало, может, уехало что-то новое, что неизвестно было – вот это их очень интересовало. Это было в 20-х числах апреля. Эти люди, которые втянули меня, использовали мою активную позицию, фактически сыграли на психологии, подбадривали, говорили, что это хорошо, что так правильно и нужно делать и что гибель «сепаратистов», а по сути – мирных жителей – это необходимая мера, чтобы достичь победы, как они говорили», – сказал задержанный.
По его словам, он также должен был собирать информацию о социально-политической обстановке в Новой Каховке, о подготовке к референдуму и введению в оборот рубля, а также выявлять и передавать сведения о жителях города, которые вступили в органы новой власти.
«Я сожалею, что я вступил в эту группу, этого делать не нужно было», – заключил Чуприна.
Ранее в Луганске были обнаружены документы, которые подтверждают взаимодействие сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ с представителями минобороны Украины.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу
Власти Херсонской области будут просить разместить в регионе российскую военную базу для обеспечения безопасности всего населения, заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», – сказал Стремоусов РИА «Новости».
Как подчеркнул замглавы военно-гражданской администрации региона, сегодня именно российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам. «Российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности нашего региона», – заявил Стремоусов.
В прошлый четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
Напомним, 11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины.
Зеленский рассказал о плане действий властей Украины на случай его гибели
|
|
Украинские власти подготовили «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства страны, в том числе главы государства, заявил президент Владимир Зеленский.
«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены – я, премьер-министр и глава парламента», – сказал президент Украины, выступая по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.
Зеленский также напомнил о том, что Украина – это парламентско-президентская республика, пишет «Коммерсант».
«Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», – добавил он.
Напомним, Зеленский по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил странам и международным компаниями взять на себя «шефство» над регионами Украины для восстановления после завершения боевых действий, использовав для этого замороженные активы России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские националисты заминировали выход из порта Херсона в Черное море
Работа Херсонского торгового порта на данном этапе заблокирована, так как единственный выход в Черное море заминировали украинские националисты, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован, потому что заминирован единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами», – передает РИА «Новости» слова Стремоусова.
Он выразил уверенность, что сейчас открыть торговый порт «практически нереально», торговое судоходство по Днепру также приостановлено. «Когда будет полностью защищен от украинских нацистов Очаков и в целом вся Николаевская область, тогда будет открыт и разблокирован порт», – отметил замглавы военно-гражданской администрации региона.
Ранее власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу. В прошлый четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
Напомним, 11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины.
Дания решила передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon
Власти Дании передадут Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковую установку к ним, около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи, которые они направят Киеву, заявил в понедельник министр обороны США Ллойд Остин.
«Я особенно благодарен Дании, которая сегодня объявила, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье», – цитирует ТАСС Остина.
Также Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.
До этого батарея «Гиацинт-С» Минобороны уничтожила американские гаубицы М777 ВСУ.
В Минобороны России уже напомнили о возможности пропорционального ответа в случае ударов ВСУ западным оружием по нашей территории.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР заявили о тяжелых боях с ВСУ в районе Авдеевки, Горловки и Марьинки
Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) ведут тяжелые бои против ВСУ в районе Авдеевки, а также Горловки, Марьинки и Новомарьинки, сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«У нас очень тяжелые бои идут в районе Горловки, Авдеевки, Марьинки, Новомарьинки», – передает ТАСС слова Басурина в эфире канала «Россия-24».
Ранее первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что активные наступательные действия против ВСУ возобновились в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Россия пробила украинский фронт в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД