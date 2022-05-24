В Госдуме пообещали освободить осужденного на Украине российского военного Шишимарина

«В Киеве уже даже не идет речь о соблюдении норм права. Нашему парню надо дождаться, пока Россия найдет способ защитить его интересы», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. Ранее киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя.

«С одной стороны, это можно рассматривать как некий акт лжеустрашения и давления на власти России, а также ЛНР и ДНР. С другой стороны – это показательное зрелище для западных партнеров Украины», – сказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

По словам собеседника, очевидно и пренебрежение всеми нормами права на Украине. «На вынесение приговора ушло меньше недели. Так что сложно говорить о справедливости или подлинности дела в отношении Вадима Шишимарина. Здесь не может быть речи о главенстве закона и права», – пояснил Кастюкевич.

«Нашему парню надо немного подождать. Ведь Россия обязательно найдет возможность для защиты его интересов. Не отвеченным только остается вопрос, что делать с «азовцами», которые за восемь лет убили сотни мирных жителей Донбасса, и какие сроки они должны получить в таком случае», – заключил Кастюкевич.

В понедельник Соломенский райсуд Киева вынес приговор попавшему в плен российскому военнослужащему, 21-летнему сержанту Вадиму Шишимарину. Его осудили на пожизненный тюремный срок, объявив виновным в умышленном и целенаправленном убийстве безоружного 62-летнего жителя Сумской области.

Москва будет искать варианты для защиты Шишимарина, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом он констатировал, что Россия сейчас лишена возможности защищать интересы солдата на суде в Киеве. «Фактически деятельность наших учреждений на Украине просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам», – цитировал ТАСС пресс-секретаря президента России.

Шишимарин – первый с начала спецоперации российский военный, которому вынесли приговор украинские судьи. Однако генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уже сообщила, что против российских военнослужащих возбуждено около 13 тысяч уголовных дел, 49 военным предъявлено обвинение, передает ТАСС.

В публикациях, посвященных делу Шишимарина, сообщалось, что он занимал должность командира отделения 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, дислоцированной в Московской области. Шишимарин служил по контракту и в какой-то момент перестал выходить на связь с близкими. Позже выяснилось, что он попал в украинский плен, сообщает RT, взявшее интервью у отца сержанта.

Украинские власти предъявили военнопленному обвинение по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – «нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством». По утверждению следствия, убийство имело место 28 февраля, следователи заявляли, что обвиняемый выполнял преступный приказ старшего по званию.

В начале мая Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видеозапись, на которой Шишимарин дает признательные показания. Первое судебное заседание по делу прошло 18 мая. Весь судебный процесс – до вынесения приговора Соломенским судом Киева – занял меньше недели.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о деле Шишимарина.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД