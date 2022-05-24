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24 мая, вторник  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
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Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Зеленский приготовил для Порошенко тюрьму за трубу

Зеленский готовит расправу над Порошенко с помощью Медведчука Zuma/ТАСС, кадр из видео СБУ,
Pavlo Gonchar/SOPA Images/ZUMA/ТАСС
Служба безопасности Украины опубликовала показания Виктора Медведчука, где он описал коррупционную схему обогащения Петра Порошенко благодаря так называемым угольным и дизельным делам. Эксперты считают, Владимир Зеленский решил расправиться со своим главным политическим конкурентом на фоне военных поражений в Донбассе. Удастся ли Зеленскому посадить Порошенко за решетку, или они найдут общий язык? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Нам была очень нужна победа в Мариуполе

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
В городских боях выработалось полное взаимодействие армий донецких республик и российской армии, а сами штурмующие город части превратились в подлинную военную элиту, воюющую не числом, а умением. Подробности...
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Творческий потолок оказался чужим дном

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Для понимания нашей ПИЗРы – Патриотической Интеллигенции За Рубежом, ее удивительной агрессивности и нетерпимости, нужно знать некоторые базовые вещи из психологии. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Пусть 24 февраля продлится как можно дольше

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Мы уничтожили неправильное настоящее и то будущее, куда так не хотелось идти. Наконец-то жизнь вздрогнула, резко развернулась, да и зашагала в другую сторону. Подробности...
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Зеленский уничтожит Порошенко из-за страха

Экономика России шокировала Запад

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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    Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

    Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания
    		   24 мая 2022, 08:30
    Фото: EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным?

    В понедельник Соломенский райсуд Киева вынес приговор попавшему в плен российскому военнослужащему, 21-летнему сержанту Вадиму Шишимарину. Его осудили на пожизненный тюремный срок, объявив виновным в умышленном и целенаправленном убийстве безоружного 62-летнего жителя Сумской области.

    Москва будет искать варианты для защиты Шишимарина, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом он констатировал: Россия сейчас лишена возможности защищать интересы солдата на суде в Киеве. «Фактически деятельность наших учреждений на Украине просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам», – цитировал ТАСС пресс-секретаря президента России.

    Шишимарин – первый с начала спецоперации российский военный, которому вынесли приговор украинские судьи. Но киевский режим явно не собирается останавливаться на достигнутом. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что против российских военнослужащих возбуждено около 13 тысяч уголовных дел, 49 военным предъявлено обвинение, передает ТАСС.

    В публикациях, посвященных делу Шишимарина, сообщалось, что он занимал должность командира отделения 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, дислоцированной в Московской области. Шишимарин служил по контракту и в какой-то момент перестал выходить на связь с близкими. Позже выяснилось, что он попал в украинский плен, сообщает RT, взявшее интервью у отца сержанта. Украинские власти предъявили военнопленному обвинение по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – «нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством». По утверждению следствия, убийство имело место 28 февраля, следователи заявляли, что обвиняемый выполнял преступный приказ старшего по званию.  В начале мая Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видеозапись, на которой Шишимарин дает признательные показания. Первое судебное заседание по делу прошло 18 мая. Весь судебный процесс – до вынесения приговора Соломенским судом Киева занял меньше недели. 

    «За такой небольшой срок просто технически невозможно провести серьезное и непредвзятое расследование»,

    – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты России Максим Григорьев. По сути суд базировался на «чистосердечном признании» пленного военного, которое могло быть получено и под пытками. «Доводы, которые были предъявлены на заседании киевского суда по делу Шишимарина, не соответствуют минимальным требованиям, которые нужны для того, чтобы принимать решения, – отмечает Григорьев. – И это неудивительно. Украинские суды носят сейчас характер карательный и политически детерминированный. Никакого другого варианта здесь и не могло быть».

    Григорьев указал: в подготовленной им для Фонда исследования проблем демократии работе «Обыкновенный фашизм. Украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017–2020)» приведено множество случаев, когда украинский суд принимал решения абсурдные и при этом явно незаконные. «Указано много примеров, когда украинские судьи, которые пытались действовать исходя из закона, подвергались открытому давлению, нападениям. Они были вынуждены менять свои решения или отказываться от тех или иных судебных процессов», – отмечает собеседник. Можно предположить, что и в данном случае мы имеем дело с заранее срежиссированным процессом с «нужным» результатом, добавил Григорьев.

    Ускоренный процесс над Шишимариным и вынесенный ему предельно суровый приговор совпал по времени со сдачей в Мариуполе в плен боевиков неонацистского батальона «Азов» (запрещен в России) и главарей этого формирования. «Пошла война судов, – заметил в своем Telegram-канале политтехнолог, экс-премьер ЛНР Марат Баширов. – Киевский суд приговорил российского солдата Шишимарина к пожизненному заключению. Глава ДНР Пушилин заявил, что будут военные трибуналы в отношении украинских пленных. И вишенка на торте: Медведчук дал показания против Порошенко (торговля с ЛДНР, уголь, кэш). Теперь точно без суда и здесь тоже не обойдется».

    Действительно, в понедельник донецкий руководитель Денис Пушилин заявил: сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, где готовятся документы для трибунала. Поскольку Донецкая народная республика не вводила мораторий на высшую меру наказания, то «главарям «Азова» может грозить смертная казнь по законам ДНР за многочисленные военные преступления», – отметил Григорьев.

    «Киев может вести «игру в обмен», учитывая уже сложившуюся практику, – подчеркнул собеседник. – На протяжении 8 лет нередки были случаи, когда украинские силовики задерживали даже тех людей, которые не имели никакого отношения к конфликту, не были действующими политическими противниками киевского режима, чтобы пополнить свой обменный фонд и в дальнейшем обменивать на своих военнослужащих, в том числе тех, кому грозит ответственность за военные преступления».

    Впрочем, как указывают эксперты, в Москве и Донецке не упоминают возможность обмена сержанта Шишимарина на украинских военнопленных и тем более руководителей «Азова». Ветеран российских спецслужб, директор «Национального благотворительного фонда», генерал-лейтенант Владимир Носов высказал предположение: российская сторона будет добиваться справедливости через международные структуры.  

    «Защита Шишимарина уже анонсировала подачу апелляционной и кассационной жалоб. Затем защита выйдет в Европейский суд по правам человека, где станет точно понятна истинная суть этого дела и нелепость приговора», – сказал Носов. Там уже сможет задействовать все свои полномочия и влияние российский омбудсмен – уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова», – считает Носов. По его мнению, даже при всем том влиянии, которое оказывают на Страсбургский суд власти Евросоюза, эта инстанция «не станет выносить настолько вопиющие и ангажированные решения, как суд в Киеве».

    Если же проводить параллель между этим делом и вероятными судебными процессами над боевиками «Азова», то сравнение будет не в пользу украинцев, добавил генерал.

    «Если Шишимарину дали пожизненное, то какое наказание должно быть для украинских националистов, у которых руки по локоть в крови,

    которые расстреливали школы и детские сады и укрывались за спинами мирных жителей?» – заметил Носов.

    Очевидно, что если даже обмен на взятых в плен на «Азовстали» не состоится, киевская власть попытается извлечь из максимально сурового приговора российскому военному (первого приговора, как подчеркивают в Киеве) максимальную пиаровскую выгоду, отмечает бывший вице-премьер ДНР Андрей Пургин. «Выход «Азова» и сдача его в плен загнали киевский режим в медийную яму. Надо срочно переключить внимание украинского обывателя, пока тот не задумался о том, что происходит с курсом доллара, о том, почему возникают перебои с продуктами, и так далее. Офис президента Владимира Зеленского во главе с Андреем Ермаком делает все возможное, чтобы закрыть медийную яму. Срочная посадка российского солдата по обвинению в тягчайшем военном преступлении вполне укладывается в эту логику», – уверен Пургин. 

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