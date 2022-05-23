Нам была очень нужна победа в Мариуполе

Сражение за Мариуполь закончено. Последние боевики сложили оружие и вышли. С 16 мая в ходе специальной операции сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь», а всего за время боев в городе сдалось более трех тысяч человек.

Это все, что осталось от гарнизона численностью более 12 тысяч солдат, офицеров и «тербатовцев». Очень небольшая его часть смогла вырваться из окружения в первые недели штурма. Остальные были уничтожены в городских боях. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Трофеи нашей армии огромны.

Значение этого сражения трудно переоценить. Мы начинали его, решая одновременно целый ряд сложнейших задач по вводу и развертыванию войск фактически «с колес», переходя от армии мирного времени, решавшей до того преимущественно контртеррористические задачи, к армии, ведущей полномасштабную войну с противником, превосходящим нас по численности и практически равным по техническому оснащению. В этом сражении мы продемонстрировали высочайший уровень современного военного искусства и морально-волевого превосходства над противником, наступая и громя его отборные части, занявшие глухую оборону в отлично подготовленном к ней огромном городе.

В городских боях выработалось полное взаимодействие армий донецких республик и Российской армии, а сами штурмующие город части превратились в подлинную военную элиту – закаленных в боях, умелых «штурмовиков», воюющих не числом, а умением. В Мариуполе были разгромлены самые боеспособные, самые обученные и самые высокомотивированные части ВСУ и Нацгвардии Украины, в которых были сосредоточены наиболее убежденные нацисты, уверенные в своем полном превосходстве.

Теперь они все уничтожены или взяты в плен. И это ставит жирный крест на военной репутации украинских нацистов, а заодно превращает нацистский культ «непобедимого «Азова» в вонючую подвальную слизь. «Азов» разгромлен, «Азов» в плену, Мариуполь наш. Азовское море теперь внутреннее море России.

России была нужна эта победа. Добытая в тяжелых кровавых боях, она стала яркой бриллиантовой звездой в алмазном венце побед нашей армии – рядом со звездами Сталинграда, Кенигсберга, Пилау, Берлина. Она зримо соединила воедино георгиевскую ленту нашей боевой славы – от суворовских «чудо-богатырей», штурмовавших Измаил, через советских героев, бившихся в руинах Сталинграда и бравших рейхсканцелярию Гитлера, до «штурмовиков» «Азовстали» – севастопольских морских пехотинцев и бойцов бригады «Восток» армии ДНР.

Нам всем была очень нужна эта победа – зримый итог первого этапа специальной военной операции – почти трех месяцев боев за Донбасс. Мы идем вперед, мы побеждаем. Конечно, впереди еще очень много боев и сражений. Еще не взят Северодонецк, еще идут бои на подступах к Краматорску и Харькову. Еще враг намертво вцепился в Пески и Авдеевку, откуда день за днем бьет по улицам Донецка, Горловки, Ясиноватой. Еще ждут впереди другие этапы – Николаев, Одесса, Днепропетровск, Запорожье. Но Мариуполь уже взят. И это грозный знак засевшим в Киеве нацистам.

Мы идем. Мы побеждаем.