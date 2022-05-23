Нам была очень нужна победа в Мариуполе

Взгляд
23 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
Разделы

У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
Перейти в раздел…

Кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать

Андрей Билецкий руководил «Азовом» дистанционно, Денис «Редис» Прокопенко – на месте кадры из видео
Спецоперация на «Азовстали» завершена – сдались в плен находившиеся там боевики и командиры «Азова». Впрочем, считать это окончательной победой над самой одиозной боевой группой украинских националистов пока преждевременно – «Азов» имеет разветвленную сетевую структуру по всей Украине. Кому из главарей этой неонацистской сети уже грозит трибунал, а кто пока недоступен для правосудия? Подробности...
Перейти в раздел…

Гражданскому флоту России ставят боевые задачи

Ледоколы могут решать задачи по снабжению заполярных военных баз России Лев Федосеев/ТАСС
На фоне тотальной гибридной войны против Запада Россия меняет свою Морскую доктрину. Корректировку документа анонсировал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в военное время станет проще задействовать гражданские суда и экипажи для нужд ВМФ. В первую очередь понадобятся контейнеровозы, танкеры и ледоколы. Насколько полезен гражданский флот для боевого потенциала России в Мировом океане? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский приготовил для Порошенко тюрьму за трубу

Зеленский готовит расправу над Порошенко с помощью Медведчука Zuma/ТАСС, кадр из видео СБУ,
Pavlo Gonchar/SOPA Images/ZUMA/ТАСС
Служба безопасности Украины опубликовала показания Виктора Медведчука, где он описал коррупционную схему обогащения Петра Порошенко благодаря так называемым угольным и дизельным делам. Эксперты считают, Владимир Зеленский решил расправиться со своим главным политическим конкурентом на фоне военных поражений в Донбассе. Удастся ли Зеленскому посадить Порошенко за решетку, или они найдут общий язык? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Нам была очень нужна победа в Мариуполе

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
В городских боях выработалось полное взаимодействие армий донецких республик и Российской армии, а сами штурмующие город части превратились в подлинную военную элиту – закаленных в боях, умелых «штурмовиков», воюющих не числом, а умением. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Творческий потолок оказался чужим дном

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Для понимания нашей ПИЗРы – Патриотической Интеллигенции За Рубежом, ее удивительной агрессивности и нетерпимости, нужно знать некоторые базовые вещи из психологии. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Пусть 24 февраля продлится как можно дольше

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Путин достал ключ и открыл нам дверь в волшебный сад новой жизни, где вся ненавистная погань, раздувавшаяся за счет России десятки лет, вдруг сдулась за несколько дней, и стало холодно и свежо от какого-то очистительного, радостного ветра. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Перейти в раздел…

Экономика России шокировала Запад

Война Маска и Байдена

Идеи Греты Тунберг уничтожили целую страну

Перейти в раздел…

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...

Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...

«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю

  • Затрудняюсь ответить
Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
  • Собственными силами

  • В партнерстве с иностранными автопроизводителями

  • Не надо возрождать
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Наступление против ВСУ началось в районе Авдеевки и Красного Лимана
    Лукашенко: Поляки готовы забрать Западную Украину Курс евро опустился ниже 59 рублей Экономисты предсказали риск «голландской болезни» из-за курса рубля В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от оспы обезьян
    Путин рассказал Лукашенко о достойном сдерживании санкционного удара Суд Украины разрешил арестовать Януковича за подписание Харьковских соглашений Цены на бензин в США побили очередной рекорд Минпросвещения сообщило о новых правилах написания слова «Бог»
    В Белоруссии начался новый этап проверки боеготовности армии Деятельность «Фонда имени Генриха Белля» признали нежелательной в России Эксперт: Мы увидим покупку Польшей российского газа у посредников Starbucks решил уйти из России

    Главная тема


    Зеленский приготовил для Порошенко тюрьму за трубу

    «Казус суверенитета»


    Захарова: Зеленский легализует захват Украины поляками

    «живет не по средствам»


    В Британии против бизнесмена Петра Авена возбудили дело за нарушение санкций

    революция в реставрации


    Восстановленную после атаки вандала картину Репина вернули в Третьяковскую галерею

    Видео

    валютные резервы


    Воровство российских денег Америкой уперлось в препятствие

    третий путь


    У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

    страны-«сестры»


    Украина приняла польское «родство»

    рост цен


    Британия становится европейским лидером по приближению к нищете

    Российская валюта


    Зачем властям нужен сильный рубль

    настоящий голодомор


    Владимир Прохватилов: Рука голода тянется на Украину с Запада

    неприкрытый выпад


    Глеб Простаков: Сможет ли БРИКС стать фундаментом нового многополярного мира

    на ваш взгляд


    Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?
    Владислав Шурыгин

    Нам была очень нужна победа в Мариуполе

    Владислав Шурыгин
    военный эксперт, член "Изборского клуба"
    		23 мая 2022, 16:30

    Сражение за Мариуполь закончено. Последние боевики сложили оружие и вышли. С 16 мая в ходе специальной операции сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь», а всего за время боев в городе сдалось более трех тысяч человек.

    Это все, что осталось от гарнизона численностью более 12 тысяч солдат, офицеров и «тербатовцев». Очень небольшая его часть смогла вырваться из окружения в первые недели штурма. Остальные были уничтожены в городских боях. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Трофеи нашей армии огромны.

    Значение этого сражения трудно переоценить. Мы начинали его, решая одновременно целый ряд сложнейших задач по вводу и развертыванию войск фактически «с колес», переходя от армии мирного времени, решавшей до того преимущественно контртеррористические задачи, к армии, ведущей полномасштабную войну с противником, превосходящим нас по численности и практически равным по техническому оснащению. В этом сражении мы продемонстрировали высочайший уровень современного военного искусства и морально-волевого превосходства над противником, наступая и громя его отборные части, занявшие глухую оборону в отлично подготовленном к ней огромном городе.

    В городских боях выработалось полное взаимодействие армий донецких республик и Российской армии, а сами штурмующие город части превратились в подлинную военную элиту – закаленных в боях, умелых «штурмовиков», воюющих не числом, а умением. В Мариуполе были разгромлены самые боеспособные, самые обученные и самые высокомотивированные части ВСУ и Нацгвардии Украины, в которых были сосредоточены наиболее убежденные нацисты, уверенные в своем полном превосходстве.

    Теперь они все уничтожены или взяты в плен. И это ставит жирный крест на военной репутации украинских нацистов, а заодно превращает нацистский культ «непобедимого «Азова» в вонючую подвальную слизь. «Азов» разгромлен, «Азов» в плену, Мариуполь наш. Азовское море теперь внутреннее море России.

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС

    России была нужна эта победа. Добытая в тяжелых кровавых боях, она стала яркой бриллиантовой звездой в алмазном венце побед нашей армии – рядом со звездами Сталинграда, Кенигсберга, Пилау, Берлина. Она зримо соединила воедино георгиевскую ленту нашей боевой славы – от суворовских «чудо-богатырей», штурмовавших Измаил, через советских героев, бившихся в руинах Сталинграда и бравших рейхсканцелярию Гитлера, до «штурмовиков» «Азовстали» – севастопольских морских пехотинцев и бойцов бригады «Восток» армии ДНР.

    Нам всем была очень нужна эта победа – зримый итог первого этапа специальной военной операции – почти трех месяцев боев за Донбасс. Мы идем вперед, мы побеждаем. Конечно, впереди еще очень много боев и сражений. Еще не взят Северодонецк, еще идут бои на подступах к Краматорску и Харькову. Еще враг намертво вцепился в Пески и Авдеевку, откуда день за днем бьет по улицам Донецка, Горловки, Ясиноватой. Еще ждут впереди другие этапы – Николаев, Одесса, Днепропетровск, Запорожье. Но Мариуполь уже взят. И это грозный знак засевшим в Киеве нацистам.

    Мы идем. Мы побеждаем.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •