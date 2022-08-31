У ВСУ слишком велик соблазн пойти ва-банк

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31 августа, среда  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Энергетический кризис разделил Европу на умных и не очень

Отказ от атомной генерации дорого обходится европейцам TelePaks TV/YouTube
Ускоренный отказ от атомной энергии стал второй серьезной ошибкой Евросоюза и просчетом «зеленых». Первой ошибкой было закрытие угольных электростанций. Теперь европейцы спешно реанимируют эти объекты и возрождают угольную отрасль. Логично было бы сделать то же самое с атомной энергетикой, тем более что она куда более чистая, чем уголь, если это еще кому-то интересно в Европе. Почему же этого не происходит? Подробности...
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Как Байдену сохранить лицо при отступлении с Украины

Фиаско украинской политики Байдена станет для президента «вторым Афганистаном» Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В конфликте с Вашингтоном у Москвы в ближайшие месяцы, похоже, появится два новых союзника – наступление зимы и ноябрьские выборы в Конгресс США. Если Европа замерзнет без российского газа, а Джо Байден ожидаемо проиграет выборы, Белому дому придется искать вариант примирения с Кремлем. Какими у Москвы и Вашингтона могут быть компромиссы по Украине? Подробности...
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Херсон для ВСУ становится страшнее Иловайска

Российские войска остановили украинскую атаку, подготовленную по натовским лекалам Владимир Гердо/ТАСС
Украинские войска за сутки на Николаевско-Криворожском и других направлениях потеряли более 1200 человек. До этого момента самым крупным разгромом Киева был Иловайский котел 2014 года, но даже там число убитых военных было меньше. Каков был тактический план ВСУ и почему он обернулся для них тяжелыми потерями?  Подробности...
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Западные СМИ: В России Горбачева начнут вспоминать добрым словом

Нью-Йорк. Джордж Буш, Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев, прибывший в США для участия в 43-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, во время прогулки на острове Говернорс-Айленд Валерий Зуфаров, Валерий Христоф/ТАСС
«Европе и США он запомнится сближением Востока с Западом и воссоединением Германии. На постсоветском пространстве видение совсем другое. Крах империи? Это он. Последовавший за этим хаос? Это снова он». Так в западных СМИ описывают политическое наследие Михаила Горбачева. По мнению зарубежных аналитиков, многие действия экс-президента СССР привели к тому, что сегодня Россия и Запад вновь находятся в состоянии холодной войны. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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У ВСУ слишком велик соблазн пойти ва-банк

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
О том, что будет, если «перемоги» не случится, а резервы за следующую неделю – десять дней просто «сточатся», ни в генштабе ВСУ, ни в офисе Зеленского предпочитают не думать. Подробности...

История Горбачеву судья, а для нас пусть будет учителем

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Михаил Сергеевич искренне считал, что делает хорошо и стране, и планете: мир, дружба, открытые границы и все друг друга любят. А получилось то, что получилось: базы НАТО у наших границ и 1990-е. Подробности...
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Донбассу очень нужна новая идеология России

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Декоммунизация – это один из элементов дерусификации наряду с преследованием русского языка. Поэтому к возвращению прежних названий городам и улицам в Донбассе и Таврии надо относиться как к символу освобождения от майданной Украины. Подробности...
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Украинцев заменят на афганцев

Крупнейшее военное поражение Украины

Шольц окончательно прогнулся под США

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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы относитесь к возвращению в Россию людей, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине?
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Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
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    У ВСУ слишком велик соблазн пойти ва-банк

    Владислав Шурыгин
    военный эксперт, член "Изборского клуба"
    		31 августа 2022, 13:46

    Нынешняя попытка контрнаступления ВСУ – это как минимум вторая попытка за четыре недели. Первая должна была начаться в десятых числах августа, когда ВСУ скрытно (как они думали) сняли большую часть тяжелой артиллерии с укрепрайона Марьинка – Пески – Авдеевка и перебросили на юг для создания артиллерийского превосходства примерно в том районе, где ВСУ сегодня наступают. Эта переброска закончилась катастрофой – отвод артиллерии был вскрыт и, воспользовавшись отсутствием украинской артиллерии, наши войска перешли в наступление – ворвались в Марьинку, заняли Пески и взяли окраину Авдеевки.

    Командование ВСУ поначалу надеялось на то, что контрудар под Херсоном вынудит российские войска остановиться и начать переброску резервов с Авдеевского направления на Херсонское, и лихорадочно готовилось наступать, но уже на четвертые сутки стало ясно, что если не принять экстренные меры, то весь марьинко-авдеевский «фестунг» падет, и артиллерию снова срочно перебросили назад. Более того, туда же пришлось перебросить не менее двух батальонно-тактических групп (БТГ) резервов, а также части «спецназа» сил специальных операций и отряды наемников, чтобы остановить продвижение российских штурмовых отрядов. На стабилизацию фронта ушло почти две недели. Но Пески и большая часть Марьинки были потеряны, и давление российских войск тут продолжалось, что вынудило командование ВСУ полностью отказаться от плана концентрации артиллерии на направлении предполагаемого удара. Военная наука и логика требуют в этих условиях не спешить с попытками наступать, а добиться сначала необходимого численного и технического превосходства над противником. Но политические интересы были поставлены превыше военных доводов, и наступление началось. Одним из аргументов стала необходимость предъявления на встрече министров обороны стран НАТО с участием Украины достаточно веских успехов ВСУ, способных убедить министров в том, что военная помощь НАТО и США реально меняет ситуацию на фронте и потому ее нужно наращивать.

    Безусловно, фактором, вынудившим командование ВСУ спешить с наступлением, стала информация о заканчивающейся переброске к границе Донбасса вновь сформированного добровольческого армейского корпуса ВС РФ. Его скорое появление на фронте просто похоронило бы надежды на успех планируемого наступления.

    Командование ВСУ смогло оперативно перебросить на направление удара из районов рассредоточения находящиеся там в резерве бригады.

    И вот уже двое суток ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск и нанести им такое поражение, которое можно будет выдать за эпическую «перемогу». В первые сутки противник ввел в бой до пяти БТГ, попытавшись компенсировать артиллерийский «голод» тактической внезапностью и боевыми действиями в темное время суток. И почти сразу попал под плотный артиллерийский огонь и удары российской авиации. Лишь в одном месте (район Посад Покровское) ВСУ смогли сбить с позиций резервистов-ополченцев и занять три небольших села. На остальных направлениях каких-либо внятных успехов наступающие отряды ВСУ добиться не смогли, потеряв в боях по разным оценкам от 500 (оценки украинских источников) до 1200 человек (оценки российского командования) убитыми, до 50 танков, БМП, БТР, два штурмовика Су-25 и два вертолета Ми-8.

    Фото: David Goldman/AP/ТАСС

    Такие высокие потери и мизерные результаты не могут не вызвать изменения дальнейших планов командования ВСУ. И, прежде всего, оценить перспективу дальнейшего наступления в этом районе. С одной стороны, в распоряжении командования ВСУ находится еще от десяти (консервативная оценка) до пятнадцати (максимальная оценка) БТГ, до 100 танков, 200 БМП, БТР и до 150 САУ, РСЗО, гаубиц и 60 минометов. Сила внушительная. Причем это хорошо отдохнувшие и пополненные полученной от западных покровителей техникой и вооружением бригады, а также вновь сформированные в западных областях Украины бригады из прошедших обучение в Польше, Великобритании и Румынии солдат и офицеров. Фактически самые боеспособные части ВСУ. Ради их будущего успеха командование ВСУ в течение двух месяцев затыкало прорехи фронта маршевыми батальонами необученных резервистов и ТСО, которых бесчисленно гнали на убой – и они тысячами гибли.

    И вот теперь накопленный такой страшной ценой резервный корпус Зеленского должен показать себя и нанести Российской армии чувствительное поражение, окончательно остановить наступление русских и перехватить инициативу.

    Но первые двое суток контрнаступления оказались крайне неудачными для ВСУ. Потери огромны – результат мизерный. И командование ВСУ теперь стоит перед сложным выбором: продолжать начатое наступление на Херсон, вводя в бой все новые и новые части, наращивая усилия, в условиях господства российской авиации, превосходства русских в артиллерии, фактически по открытому пространству – степи? Или перенести удар севернее, в район Изюма – Балаклеи, где местность больше способствует наступлению и компенсирует превосходство российских войск в авиации и артиллерии?

    Есть и третий вариант – отказаться от наступления вообще и сохранить резервы для дальнейшей обороны Николаева, Одессы, Запорожья, Харькова.

    Какое решение примет командование ВСУ, мы узнаем в самое ближайшее время. Но едва ли оно откажется от дальнейших попыток наступать. Слишком велико политическое давление на командование ВСУ и слишком велик соблазн «сыграть на все» – несмотря ни на что, добиться реальной военной победы с занятием более-менее крупного города и куска территории. О том, что будет, если «перемоги» не случится, а резервы за следующую неделю – десять дней просто «сточатся», ни в генштабе ВСУ, ни в офисе Зеленского предпочитают не думать.

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