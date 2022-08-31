У ВСУ слишком велик соблазн пойти ва-банк

Нынешняя попытка контрнаступления ВСУ – это как минимум вторая попытка за четыре недели. Первая должна была начаться в десятых числах августа, когда ВСУ скрытно (как они думали) сняли большую часть тяжелой артиллерии с укрепрайона Марьинка – Пески – Авдеевка и перебросили на юг для создания артиллерийского превосходства примерно в том районе, где ВСУ сегодня наступают. Эта переброска закончилась катастрофой – отвод артиллерии был вскрыт и, воспользовавшись отсутствием украинской артиллерии, наши войска перешли в наступление – ворвались в Марьинку, заняли Пески и взяли окраину Авдеевки.

Командование ВСУ поначалу надеялось на то, что контрудар под Херсоном вынудит российские войска остановиться и начать переброску резервов с Авдеевского направления на Херсонское, и лихорадочно готовилось наступать, но уже на четвертые сутки стало ясно, что если не принять экстренные меры, то весь марьинко-авдеевский «фестунг» падет, и артиллерию снова срочно перебросили назад. Более того, туда же пришлось перебросить не менее двух батальонно-тактических групп (БТГ) резервов, а также части «спецназа» сил специальных операций и отряды наемников, чтобы остановить продвижение российских штурмовых отрядов. На стабилизацию фронта ушло почти две недели. Но Пески и большая часть Марьинки были потеряны, и давление российских войск тут продолжалось, что вынудило командование ВСУ полностью отказаться от плана концентрации артиллерии на направлении предполагаемого удара. Военная наука и логика требуют в этих условиях не спешить с попытками наступать, а добиться сначала необходимого численного и технического превосходства над противником. Но политические интересы были поставлены превыше военных доводов, и наступление началось. Одним из аргументов стала необходимость предъявления на встрече министров обороны стран НАТО с участием Украины достаточно веских успехов ВСУ, способных убедить министров в том, что военная помощь НАТО и США реально меняет ситуацию на фронте и потому ее нужно наращивать.

Безусловно, фактором, вынудившим командование ВСУ спешить с наступлением, стала информация о заканчивающейся переброске к границе Донбасса вновь сформированного добровольческого армейского корпуса ВС РФ. Его скорое появление на фронте просто похоронило бы надежды на успех планируемого наступления.

Командование ВСУ смогло оперативно перебросить на направление удара из районов рассредоточения находящиеся там в резерве бригады.

И вот уже двое суток ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск и нанести им такое поражение, которое можно будет выдать за эпическую «перемогу». В первые сутки противник ввел в бой до пяти БТГ, попытавшись компенсировать артиллерийский «голод» тактической внезапностью и боевыми действиями в темное время суток. И почти сразу попал под плотный артиллерийский огонь и удары российской авиации. Лишь в одном месте (район Посад Покровское) ВСУ смогли сбить с позиций резервистов-ополченцев и занять три небольших села. На остальных направлениях каких-либо внятных успехов наступающие отряды ВСУ добиться не смогли, потеряв в боях по разным оценкам от 500 (оценки украинских источников) до 1200 человек (оценки российского командования) убитыми, до 50 танков, БМП, БТР, два штурмовика Су-25 и два вертолета Ми-8.

Такие высокие потери и мизерные результаты не могут не вызвать изменения дальнейших планов командования ВСУ. И, прежде всего, оценить перспективу дальнейшего наступления в этом районе. С одной стороны, в распоряжении командования ВСУ находится еще от десяти (консервативная оценка) до пятнадцати (максимальная оценка) БТГ, до 100 танков, 200 БМП, БТР и до 150 САУ, РСЗО, гаубиц и 60 минометов. Сила внушительная. Причем это хорошо отдохнувшие и пополненные полученной от западных покровителей техникой и вооружением бригады, а также вновь сформированные в западных областях Украины бригады из прошедших обучение в Польше, Великобритании и Румынии солдат и офицеров. Фактически самые боеспособные части ВСУ. Ради их будущего успеха командование ВСУ в течение двух месяцев затыкало прорехи фронта маршевыми батальонами необученных резервистов и ТСО, которых бесчисленно гнали на убой – и они тысячами гибли.

И вот теперь накопленный такой страшной ценой резервный корпус Зеленского должен показать себя и нанести Российской армии чувствительное поражение, окончательно остановить наступление русских и перехватить инициативу.

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Но первые двое суток контрнаступления оказались крайне неудачными для ВСУ. Потери огромны – результат мизерный. И командование ВСУ теперь стоит перед сложным выбором: продолжать начатое наступление на Херсон, вводя в бой все новые и новые части, наращивая усилия, в условиях господства российской авиации, превосходства русских в артиллерии, фактически по открытому пространству – степи? Или перенести удар севернее, в район Изюма – Балаклеи, где местность больше способствует наступлению и компенсирует превосходство российских войск в авиации и артиллерии?

Есть и третий вариант – отказаться от наступления вообще и сохранить резервы для дальнейшей обороны Николаева, Одессы, Запорожья, Харькова.

Какое решение примет командование ВСУ, мы узнаем в самое ближайшее время. Но едва ли оно откажется от дальнейших попыток наступать. Слишком велико политическое давление на командование ВСУ и слишком велик соблазн «сыграть на все» – несмотря ни на что, добиться реальной военной победы с занятием более-менее крупного города и куска территории. О том, что будет, если «перемоги» не случится, а резервы за следующую неделю – десять дней просто «сточатся», ни в генштабе ВСУ, ни в офисе Зеленского предпочитают не думать.