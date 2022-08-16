Пески наши!

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16 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Литва готова вредить Калининграду себе в убыток

Литва, по сути, грозит прервать железнодорожное сообщение Калининграда и большой России Виталий Невар/ТАСС
С сентября поезда в Калининград уже второй раз за лето могут остановиться, причем уже не только грузовые, но и пассажирские. Причина – литовский банк отказывается принимать платежи за транзит. Ранее Литва уже блокировала сообщения с Калининградом, ссылаясь на санкции ЕС. Однако тогда вопрос удалось решить на уровне Брюсселя. Получится ли сейчас не допустить повторения сухопутной блокады Калининграда? Подробности...
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Горячее лето 22-го. Жажда в Донецке

Водная блокада Донбасса – одно из самых главных преступлений ВС Украины Станислав Красильников/ТАСС
Города Донбасса и Херсонской области, где побывал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, находятся у линии фронта. Некоторые – просто на передовой. Но жизнь в них, от обстрела до обстрела, вполне сравнима с привычными буднями любого другого города. В первом репортаже цикла «Горячее лето 22-го» – столица ДНР, Донецк. Где люди живут не только под непрекращающимися ракетными атаками, но и – в последние полгода – в условиях жесткой нехватки воды. Подробности...
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Кошмары русских Латвии начали сбываться

Русские жители Латвии столкнулись с беспрецедентным давлением Александр Рюмин/ТАСС
Живущие в Латвии русские оказались сегодня в той же ситуации, что и евреи в нацистской Германии. Такие параллели напрашиваются при виде волны ненависти, которая обрушилась в стране на русское национальное меньшинство. Резко выросло число желающих бежать на историческую родину – однако даже это сделать не так просто. И дело не только в политике латвийских властей. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Пески наши!

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Успех наших войск стал в том числе и следствием грубого просчета командования ВСУ, которое, поддавшись давлению политического руководства, все же решилось нанести контрудар. Подробности...

В международной политике настает эпоха попутчиков

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия и Турция являются искренними союзниками в одних вопросах, и в то же время непримиримыми противниками в других. Самое интересное то, что эти два статуса им удается успешно сочетать. А все потому, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган играют по новым правилам международных отношений. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Днепропетровск как код доступа к демонтажу Украины

Виктор Иванченко
Виктор Иванченко, журналист, Киев
Потеря Украиной Днепра будет иметь самые серьезные последствия для украинской государственности, куда более серьезные, чем потеря Харькова или Одессы. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
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За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев

Кто из мировых лидеров достиг дна

Прибалтика отменяет русских

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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Владислав Шурыгин

    Пески наши!

    Владислав Шурыгин
    военный эксперт, член "Изборского клуба"
    		16 августа 2022, 09:00

    Потеря Песок и продвижение республиканских корпусов вглубь Марьинки и Авдеевки является не просто крайне болезненным поражением ВСУ с точки зрения престижа – украинская пропаганда все прошедшие годы называла Пески «непреступной крепостью». Это серьезное оперативное поражение украинской армии.

    Вместо многократно анонсированного «победоносного» наступления ВСУ и освобождения занятых Россией территорий правобережья Херсона потеряна ключевая крепость донецкого оборонительного района Пески, находившаяся в центре обороны и являвшаяся ее опорным столбом, откуда поддерживались действия ВСУ на авдеевском и марьинском флангах.

    Пока командование ВСУ скрывает эту информацию от населения, ограничиваясь туманными заявлениями, что под Авдеевкой и Марьинкой все атаки российских войск отбиты, не уточняя, откуда и куда были они направлены. И являются ли упомянутые населенные пункты целями атак или местом, откуда эти атаки происходят.

    Успех наших войск стал в том числе и следствием грубого просчета командования ВСУ, которое, поддавшись давлению политического руководства, все же решилось нанести контрудар накопленными резервами, но при этом не имело достаточно сил для его успешного развития. Прежде всего, в тяжелой технике и артиллерии.

    Чтобы добиться решающего превосходства над противником на направлении контрудара, командование ВСУ решило скрытно снять большую часть артиллерии с донецкого укрепрайона, рассчитывая, что мощный, совершенствовавшийся много лет оборонительный рубеж сможет сдержать все атаки донецких полков и бригад.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Эта переброска была своевременно вскрыта российской разведкой, и как только артиллерийские бригады были развернуты на новых позициях и начали подготовку к наступлению, начался штурм Песок, Марьинки и Авдеевки. За двое суток первая линия украинской обороны была взломана, и штурмовые части начали продвижение вглубь укрепрайонов, фактически взяв за следующие три дня Пески, большую часть Марьинки и войдя в Авдеевку в условиях почти полного отсутствия украинской артиллерии.

    Отчаянные попытки украинского командования этого сектора удерживать позиции до последнего, в условиях полного артиллерийского и воздушного господства русских, лишь незначительно сдерживали наступление, оборачиваясь огромными потерями в рядах ВСУ.

    Российское командование просто подловило украинское на очевидной слабости ВСУ – недостатке техники и тяжелого вооружения. В первую очередь – артиллерии и РСЗО, нанеся удар в самый невыгодный для украинцев момент. К концу четвертых суток наступления на донецкий укрепрайон командование ВСУ спохватилось и начало спешно возвращать артиллерию назад, но восстановить ситуацию было уже невозможно. Чтобы остановить продвижение российских штурмовых отрядов, из резервов, готовившихся для наступления, пришлось забрать минимум две батальонно-тактические группы и даже задействовать отряды ССО и польских наемников.

    Все это позволило приостановить продвижение союзных войск, но лишь на несколько дней. Большая часть крепости Пески была уже в наших руках, а последний украинский рубеж на окраине – квартал многоэтажек – был слишком мал, чтобы попытаться с него эффективно ответить, при этом он сам находился под непрерывным артогнем, который буквально выкашивал перекинутые сюда резервы.

    По признанию одного из украинских начмедов в одном из волонтерских телеграм-каналов, за девять дней боев потери ВСУ в этом районе составили больше шести тысяч убитыми и ранеными и больше 300 пропавшими без вести. Сообщение было вскоре удалено, но информация уже разошлась по Сети…

    К прошедшей субботе ВСУ были полностью выбиты из Песок. Крепость пала. Теперь вместо поддержки с флангов Авдеевский и Марьинский укрепрайоны получили угрозу удара во фланг и постоянное огневое воздействие оттуда.

    Украинское командование понимает, что с потерей Песок судьба всего укрепрайона решена. Удержать его уже не представляется возможным. Фактически взятые Пески рассекли его пополам. Удерживать половинки – частично взятую Авдеевку и почти полностью взятую Марьинку – бессмысленно и ни к чему, кроме больших потерь, не приведет. Самый мощный укрепрайон ВСУ, создававшийся и укреплявшийся больше восьми лет, практически взят за три недели штурма с минимальными потерями.

    Такая потеря потребует от командования ВСУ серьезной перестройки всей обороны на этом направлении. На создание аналогичного укрепрайона возможностей у ВСУ сейчас нет. Следующая такая хорошо оборудованная в инженерном отношении полоса – это дуга Славянск – Краматорск – Константиновка, где бои идут уже в пригородах Славянска. А после его взятия, господствующей высоты над всей прилегающей местностью, бои за Краматорск станут лишь вопросом престижа – свое стратегическое значение он полностью утратит. С его взятием освобождение Донбасса станет фактически завершенным.

    Вместо победных реляций об «освобождении» сел и городов Херсонщины, которые были много раз анонсированы «главязыком» Арестовичем, Киеву придется придумывать объяснение полной утрате Донбасса и выходу российских войск на трассу Красноармейск – Павлоград и к Запорожью.

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