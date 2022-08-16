Пески наши!

Потеря Песок и продвижение республиканских корпусов вглубь Марьинки и Авдеевки является не просто крайне болезненным поражением ВСУ с точки зрения престижа – украинская пропаганда все прошедшие годы называла Пески «непреступной крепостью». Это серьезное оперативное поражение украинской армии.

Вместо многократно анонсированного «победоносного» наступления ВСУ и освобождения занятых Россией территорий правобережья Херсона потеряна ключевая крепость донецкого оборонительного района Пески, находившаяся в центре обороны и являвшаяся ее опорным столбом, откуда поддерживались действия ВСУ на авдеевском и марьинском флангах.

Пока командование ВСУ скрывает эту информацию от населения, ограничиваясь туманными заявлениями, что под Авдеевкой и Марьинкой все атаки российских войск отбиты, не уточняя, откуда и куда были они направлены. И являются ли упомянутые населенные пункты целями атак или местом, откуда эти атаки происходят.

Успех наших войск стал в том числе и следствием грубого просчета командования ВСУ, которое, поддавшись давлению политического руководства, все же решилось нанести контрудар накопленными резервами, но при этом не имело достаточно сил для его успешного развития. Прежде всего, в тяжелой технике и артиллерии.

Чтобы добиться решающего превосходства над противником на направлении контрудара, командование ВСУ решило скрытно снять большую часть артиллерии с донецкого укрепрайона, рассчитывая, что мощный, совершенствовавшийся много лет оборонительный рубеж сможет сдержать все атаки донецких полков и бригад.

Эта переброска была своевременно вскрыта российской разведкой, и как только артиллерийские бригады были развернуты на новых позициях и начали подготовку к наступлению, начался штурм Песок, Марьинки и Авдеевки. За двое суток первая линия украинской обороны была взломана, и штурмовые части начали продвижение вглубь укрепрайонов, фактически взяв за следующие три дня Пески, большую часть Марьинки и войдя в Авдеевку в условиях почти полного отсутствия украинской артиллерии.

Отчаянные попытки украинского командования этого сектора удерживать позиции до последнего, в условиях полного артиллерийского и воздушного господства русских, лишь незначительно сдерживали наступление, оборачиваясь огромными потерями в рядах ВСУ.

Российское командование просто подловило украинское на очевидной слабости ВСУ – недостатке техники и тяжелого вооружения. В первую очередь – артиллерии и РСЗО, нанеся удар в самый невыгодный для украинцев момент. К концу четвертых суток наступления на донецкий укрепрайон командование ВСУ спохватилось и начало спешно возвращать артиллерию назад, но восстановить ситуацию было уже невозможно. Чтобы остановить продвижение российских штурмовых отрядов, из резервов, готовившихся для наступления, пришлось забрать минимум две батальонно-тактические группы и даже задействовать отряды ССО и польских наемников.

На эту тему

Все это позволило приостановить продвижение союзных войск, но лишь на несколько дней. Большая часть крепости Пески была уже в наших руках, а последний украинский рубеж на окраине – квартал многоэтажек – был слишком мал, чтобы попытаться с него эффективно ответить, при этом он сам находился под непрерывным артогнем, который буквально выкашивал перекинутые сюда резервы.

По признанию одного из украинских начмедов в одном из волонтерских телеграм-каналов, за девять дней боев потери ВСУ в этом районе составили больше шести тысяч убитыми и ранеными и больше 300 пропавшими без вести. Сообщение было вскоре удалено, но информация уже разошлась по Сети…

К прошедшей субботе ВСУ были полностью выбиты из Песок. Крепость пала. Теперь вместо поддержки с флангов Авдеевский и Марьинский укрепрайоны получили угрозу удара во фланг и постоянное огневое воздействие оттуда.

Украинское командование понимает, что с потерей Песок судьба всего укрепрайона решена. Удержать его уже не представляется возможным. Фактически взятые Пески рассекли его пополам. Удерживать половинки – частично взятую Авдеевку и почти полностью взятую Марьинку – бессмысленно и ни к чему, кроме больших потерь, не приведет. Самый мощный укрепрайон ВСУ, создававшийся и укреплявшийся больше восьми лет, практически взят за три недели штурма с минимальными потерями.

Такая потеря потребует от командования ВСУ серьезной перестройки всей обороны на этом направлении. На создание аналогичного укрепрайона возможностей у ВСУ сейчас нет. Следующая такая хорошо оборудованная в инженерном отношении полоса – это дуга Славянск – Краматорск – Константиновка, где бои идут уже в пригородах Славянска. А после его взятия, господствующей высоты над всей прилегающей местностью, бои за Краматорск станут лишь вопросом престижа – свое стратегическое значение он полностью утратит. С его взятием освобождение Донбасса станет фактически завершенным.

Вместо победных реляций об «освобождении» сел и городов Херсонщины, которые были много раз анонсированы «главязыком» Арестовичем, Киеву придется придумывать объяснение полной утрате Донбасса и выходу российских войск на трассу Красноармейск – Павлоград и к Запорожью.