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23 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 14:49  |  vz.ru
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У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
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Кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать

Андрей Билецкий руководил «Азовом» дистанционно, Денис «Редис» Прокопенко – на месте кадры из видео
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Гражданскому флоту России ставят боевые задачи

Ледоколы могут решать задачи по снабжению заполярных военных баз России Лев Федосеев/ТАСС
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Зеленский приготовил для Порошенко тюрьму за трубу

Зеленский готовит расправу над Порошенко с помощью Медведчука Zuma/ТАСС, кадр из видео СБУ,
Pavlo Gonchar/SOPA Images/ZUMA/ТАСС
Служба безопасности Украины опубликовала показания Виктора Медведчука, где он описал коррупционную схему обогащения Петра Порошенко благодаря так называемым угольным и дизельным делам. Эксперты считают, Владимир Зеленский решил расправиться со своим главным политическим конкурентом на фоне военных поражений в Донбассе. Удастся ли Зеленскому посадить Порошенко за решетку, или они найдут общий язык? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

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    Зеленский приготовил для Порошенко тюрьму за трубу

    Зеленский готовит расправу над Порошенко с помощью Медведчука
    		   23 мая 2022, 14:20
    Фото: Zuma/ТАСС, кадр из видео СБУ,
    Pavlo Gonchar/SOPA Images/ZUMA/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Служба безопасности Украины опубликовала показания Виктора Медведчука, где он описал коррупционную схему обогащения Петра Порошенко благодаря так называемым угольным и дизельным делам. Эксперты считают, Владимир Зеленский решил расправиться со своим главным политическим конкурентом на фоне военных поражений в Донбассе. Удастся ли Зеленскому посадить Порошенко за решетку, или они найдут общий язык?

    В понедельник украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук, подозреваемый СБУ в госизмене и содействии терроризму, дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко по так называемому угольному делу.

    Также он раскрыл схему вывода из госсобственности Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. По словам Медведчука, Порошенко просил его связаться с руководством России, а также обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

    «Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий... Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», – заявил Медведчук.

    По словам Медведчука, вопросами трубопровода он занимался по просьбе Порошенко. За все время трубопровод принес владельцам вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. С мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

    Кроме того, Медведчук рассказал о налаживании в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины у ДНР и ЛНР. «В это была вовлечена фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента (Петра Порошенко) и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», – заявил он.

    В ходе допроса политик назвал фамилии чиновников, причастных к причинению вреда интересам Украины: бывшие чиновники, экс-руководство Нацбанка Украины, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

     

    Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука. Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена. Против Медведчука открыты два уголовных дела: так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное – о событиях 2014–2015 годов.

    Что касается Порошенко, то и его подозревают в совершении госизмены и финансировании терроризма при поставках угля из неподконтрольной украинским властям части Донбасса в 2014-2015 годах. В январе 2022 года суд в Киеве постановил отпустить политика под личные обязательства, предписав сдать заграничный паспорт.

    Владимир Путин предлагал Порошенко политическое убежище, однако тот ответил: «Мы разберемся сами». Позже экс-президент неоднократно пытался уладить все противоречия с Зеленским, заявляя о поддержке действующего президента на фоне спецоперации, проводимой ВС России на территории Украины.

    «Порошенко в какой-то момент расслабился и думал, что все разногласия можно отложить в дальний ящик. Он думал, что его минует чаша сия. Все его вонючие шестерки и тот же Леша Гончаренко, который в свое время предал Януковича и «Партию регионов», готовы переметнуться», – допускает киевский блогер и политик Анатолий Шарий.

    «Порошенко, этот «сывочолий гетьман», реально рано расслабился. Казалось, вряд ли Зеленский сейчас начнет мочить Порошенко. Понятно, что это влезет, ибо Зеленский – царь, и за Порошенко сейчас никто не вступится. Ну а фраза Медведчука «Труба Порошенко» теперь будет спущена сверху, войдет в анналы всех журналистов и выльется на экраны и страницы газет», – прогнозирует Шарий.

    В свою очередь экс-депутат Верховной рады Олег Царев напоминает, что в озвученных Медведчуком схемах нет ничего принципиально нового. «Мы это все прекрасно знали. Однако тот факт, что Медведчук это озвучивает, а СБУ публикует – означает, что и политические элиты Украины тоже все знали. Все схемы были понятны: кто звонил, какие давались поручения, кто чем занимался», – сказал Царев газете ВЗГЛЯД.

    «Предание огласки этому делу говорит о том, что Порошенко находится под ударом. Сейчас у Зеленского такое положение, что он может себе позволить критиковать первых лиц европейских государств. И уж тем более это положение позволит Зеленскому, опираясь на показания Медведчука, арестовать Порошенко», – рассказал экс-парламентарий.

    «В свое время Порошенко понимал, что для его ареста есть все основания, поэтому сбежал за границу. Там он провел ряд переговоров и заручился поддержкой влиятельных западных персон, после чего смог вернуться на Украину», – отметил Царев.

    «Но полученные тогда гарантии сейчас могут не сработать. Поэтому, вероятнее всего, Порошенко придется в ближайшее время вновь покидать территорию Украины», – добавил собеседник. «Зеленский делает все для того, чтобы максимально сконцентрировать власть в своих руках, уничтожить оппозиционные партии, СМИ и политиков. Уничтожить всех, кто представляет ему угрозу. Это же касается старых политиков, в частности Порошенко», – убежден он.

    «Зеленский понимает, что сейчас на фоне ситуации в Мариуполе и Северодонецке у него начнет падать рейтинг и, пока не поздно, нужно зачистить политическое поле. Этим он и занимается. Когда его рейтинг упадет, ему важно оставаться единственным игроком на политическом поле Украины», – рассказал экс-парламентарий.

    «С Порошенко договариваться не будут, потому что ему никто не верит. С ним будут расправляться. Естественно, он попробует опять поднять свои старые связи, старых друзей, но это может не сработать», – уверен Царев.

    Схожей точки зрения придерживается и политолог Иван Лизан. «Вероятно, решение обнародовать материалы именно в день проведения судебного заседания над Порошенко было принято не просто так. Вместе с тем мы видим ситуацию в Мариуполе и надвигающуюся катастрофу в Северодонецке. При прошлом крупном поражении киевские власти задержали Медведчука. Теперь они снова пытаются его использовать», – сказал Лизан газете ВЗГЛЯД.

    Собеседник не исключил, что теперь и самого Виктора Медведчука ждет быстрый судебный процесс, в результате которого он будет осужден. «В дальнейшем политик может стать частью обменного фонда Украины», – уверен эксперт.

    «Что же касается Порошенко – сложно сказать, чем для него обернутся эти показания. С одной стороны, без прямой отмашки из Вашингтона его, скорее всего, сажать не станут. Но при желании Зеленский может упрятать экс-президента за решетку. Поможет ли это Зеленскому? Нет. Повредит ли это серьезно Порошенко? Тоже нет. Это битва двух мальчиков на фоне приближающейся военной катастрофы», – иронизирует политолог.

    В целом же, отметил собеседник, нефть и газ на Украине всегда были «президентским бизнесом». «Каждый новый руководитель Украины совершал некие сделки на грани или даже за гранью закона. Схема по закупке угля у ЛНР и ДНР была придумана Порошенко и его менеджерами. Объективно его есть за что судить, но вот только не очень понятно, кто имеет на это право. Точно не Зеленский, который закупал электроэнергию у Белоруссии по завышенным ценам и пилил деньги на строительстве дорог», – резюмировал Лизан. 

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