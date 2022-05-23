Херсонский фермер рассказал о рейдерских захватах полей украинскими депутатами

Депутаты в Херсонской области при украинской власти занимались подделкой документов и незаконным сбором урожая с полей, принадлежащих фермерским хозяйствам, власти и полиция при этом бездействовали, рассказал владелец фермерского хозяйства в одном из поселений Херсонской области Олег.

«При Украине очень сильно процветало рейдерство. Депутаты подделывали документы и косили наши поля. Мы четыре года судились, но полиция не реагировала. Даже есть решение следственного судьи вернуть зерно, но реакции никакой не было», – передает РИА «Новости» слова Олега.

В ближайшее время владелец фермерского хозяйства планирует обратиться в военную комендатуру в надежде вернуть часть прошлого урожая.

«Знаем хозяйство, где лежит 252 тоны нашего зерна, и надеемся, что нам помогут. Это очень большие деньги для нас. Мы его вырастили, но нас «рейдернули» миллионов на пять гривен (около 10 млн рублей)», – добавил он.

По словам фермера, местные фермеры после отступления украинских военных из Херсона обратились к российским военным с просьбой разминировать сельскохозяйственные поля.

«Когда начались боевые действия, мы месяц посидели, потом думаем, чего сидеть. Поехали на блокпосты. Обратились к военным, сказали, что нам нужно возвращаться на свои поля и их обрабатывать. Когда приехали командиры, они попросили показать поля... Российские военные разминировали и дали разрешение заезжать. Сказали, что иначе это мог быть билет в один конец», – сказал Олег.

По словам собеседника агентства, из числа его сотрудников никто не пострадал, люди вернулись к работе в обычном режиме, начиная день раньше обычного, чтобы успеть выполнить все задачи и вернуться домой до начала комендантского часа.

«Механизаторы поначалу боялись, но когда увидели, что все почищено, начали спокойно себя вести, не нервничать и работать, как они это делали всегда», – добавил он.

Ранее военнослужащие ВС России разминировали территорию детского сада в одном из населенных пунктов в Херсонской области, где ранее располагалось подразделение морской пехоты ВСУ.