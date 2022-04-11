Российские военные разминировали территорию детского сада в Херсонской области

Военнослужащие ВС России разминировали территорию детского сада в одном из населенных пунктов в Херсонской области, где ранее располагалось подразделение морской пехоты ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В Минобороны сообщили, что «накануне российские военнослужащие провели разминирование и вывоз боеприпасов и оружия из детского сада в одном из населенных пунктов в Херсонской области, использовавшегося ВСУ в качестве опорного пункта», передает ТАСС.

«Командный пункт находился в здании действующего детского сада в Херсонской области. Подразделение морской пехоты ВСУ, занимавшее половину здания, переоборудовало детское дошкольное учреждение в военный объект, чтобы фактически была возможность прикрыться детьми», – говорится в сообщении.

Один из российских военнослужащих сообщил, что военные ВСУ находились в данном детсаде с 2014 года, согласно документации, в количестве 59 человек, из них – 17 офицеров. По его словам, в детсаде непосредственно были оборудованы как огневые позиции, так и места для проведения инженерной, специальной подготовки.

«В данной документации отражены все посты, которые находились непосредственно вдоль границы и которые морская пехота усиливала. Данный пост называется «Арбалет», здесь же находился командный пункт», – сказал он.

Отмечается, что это уже не первый детский сад в Херсонской области, который занимали военные ВСУ.

«Ранее российские военнослужащие обнаружили подобное учреждение, в котором находился командный пункт артиллерийского дивизиона ВСУ», – добавили в Минобороны.

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