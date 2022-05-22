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Мэр Энергодара и двое охранников пострадали во время взрыва
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В результате взрыва в Энергодаре Запорожской области получили ранения мэр города Андрей Шевчик и двое его охранников, сообщили в местных правоохранительных органах.
«Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома», – сказал источник, передает ТАСС.
По его словам, в адрес Шевчика от украинской стороны неоднократно поступали угрозы. «В его адрес неоднократно поступали угрозы. Взрыв прогремел в подъезде жилого дома, когда мэр входил», – добавил представитель местных правоохранительных органов.
В пятницу в Минобороны России сообщили, что украинские боевики в городе Гуляйполе Запорожской области занимаются мародерством, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах местных жителей.
Напомним, что в ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет переход в рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.
Эксперт оценил численность ВСУ по версии Зеленского
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«Зеленский манипулирует цифрами и выдает желаемое за действительное», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Так он отреагировал на слова президента Украины о численности украинской армии в 700 тысяч человек.
«Зеленский выдает желаемое за действительное. Его слова о численности украинской армии в 700 тыс. человек – это попытка убедить самого себя в том, что у него есть армия, которая может воевать. Но мы знаем, что эта армия скоро закончится, останется только резерв и территориальная оборона. Но если Зеленский хочет убедить себя в обратном, то не нужно мешать ему», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет сейчас 700 тыс. человек. По его словам, это произошло благодаря подписанному им указу.
Военное положение на Украине было введено 24 февраля – в день начала российской военной спецоперации. На следующий день Зеленский объявил о начале всеобщей мобилизации, которую глава государства поручил провести за 90 дней. Президент также ввел запрет на выезд с территории страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. На этой неделе Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней.
«Нам нужна армия не 250 тыс. или 260 тыс., а боевых там было 120 тыс. В самом начале 22 года я подписал указ..., есть у нас деньги, нет, но плюс 100 тыс. Но даже эти 100 тыс. не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тыс. Вот вы видите результат работы 700 тыс. людей, которые воюют...», – заявил Зеленский в ходе интервью на канале «Украина 24».
По мнению эксперта, из слов Зеленского невозможно понять, что именно входит в эти 700 тысяч, идет ли речь о только ВСУ, учитываются ли территориальная оборона, резервисты и иностранные наемники.
«Зеленский считает, что 700 тысяч человек в строю? Конечно, нет. Или он имеет в виду, что украинская власть может поставить в строй 700 тыс. человек? Наверное, они могут это сделать. Но Зеленский подменяет возможности понятием «уже в строю», а на самом деле это не так. Такой вывод можно сделать, если проанализировать численность украинской группировки в Донецкой области, в Лисичанске и других местах», – отметил Перенджиев.
Он добавил, что цифрами, которые использует Зеленский, легко манипулировать. «Люди, которые находится на линии обороны – это действительность. А другое дело – территориальная оборона и резерв. Это две большие разницы, как говорят в Одессе», – пояснил военный эксперт.
Он уверен, что истинное положение дел говорит о неминуемом разгроме боеспособных подразделений украинских вооруженных сил и нацбатов.
«А проблем с территориальной обороной и резервом уже не будет. Сейчас главное – разгромить более или менее профессиональные боевые структуры, которые находятся на территории Донбасса и частично в Одессе. А когда дело дойдет до резерва и территориальной обороны, то это будет война с «детским садом», – подытожил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова.
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После обстрела ВСУ интерната в ЛНР заживо сгорели 50 человек
Более 50 человек сгорели заживо в результате пожара в интернате для пожилых людей и инвалидов в городе Кременная в ЛНР, пожар произошел из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает министерство внутренних дел республики.
«Украинские бандформирования в марте 2022 года взяли в заложники больше 70 человек, которые находились в Кременском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов. В результате пожара, вызванного обстрелом со стороны укронацистов, заживо сгорело более 50 человек», – говорится в заявлении МВД.
В конце апреля в Минобороны заявили, что силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.
Газета ВЗГЛЯД назвала семь главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса.
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Украинские власти призвали не распространять в СМИ кадры сдачи в плен батальона «Азов»
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В украинских пабликах распространяется призыв властей Украины не публиковать видео сдачи в плен батальона «Азов»(против организации возбуждено уголовное дело в России) и ВСУ в Мариуполе, чтобы «не поддерживать пропаганду» Минобороны России.
Украинские власти просят СМИ не публиковать «пропагандистское видео» нацистов и ВСУ в плен в Мариуполе, чтобы поддержать «героев» и «захистников» города.
В сообщении говорится, что кадры со сдавшимся в плен «Азовом» играют на руку России, и якобы могут вызвать неуважение к «защитникам» Мариуполя, вышедшим с территории завода «Азовсталь».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы исключить расправу мариупольцев над ним. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Власти ДНР сообщили о сдавшихся иностранцах с «Азовстали»
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По предварительной информации, среди боевиков, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе и сдались в плен, есть иностранные граждане, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Отвечая на вопрос о присутствии иностранцев среди сдавшихся в плен Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live»: «По предварительно информации, да, были, и да, есть. Но чтобы не быть голословным, после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично».
Кроме того, он рассказал, что шесть украинских военных погибли на территории завода при попытке взорвать склады с боеприпасами перед сдачей в плен. Пушилин сообщил: «Непонятно кто, никто не берет на себя ответственность, но уже после того, как вышла основная часть, они решили, отдал кто-то команду, взорвать склады боеприпасов». По его словам, «было это сделано наспех, команда была отдана очень криво». «Еще четверо, по-моему, получили ранения», – приводит его слова ТАСС.
Пушилин не исключил, что на заводе «Азовсталь» еще могут скрываться украинские военные. Он отметил, что «у них оставалось достаточное количество продуктов питания, достаточное количество воды». «Да и с БК (боекомплектами) у них, конечно, не артиллерия, но, тем не менее, тоже хватало», – сообщил глава ДНР, отметив, что «проблема, которая у них явно была в последние дни, это медикаменты». Пушилин заверил, что «проводится тщательная проверка каждого помещения, каждого закоулка, поэтому даже если кто-то остался, он будет выявлен», передает РИА «Новости».
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
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Минобороны показало татуировки сдавшихся на «Азовстали» националистов
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Минобороны России опубликовало новые кадры сдачи боевиков националистического формирования «Азов», которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
На кадрах, опубликованных ведомством в своем Telegram-канале, российские военные осматривают татуировки вышедших боевиков. У большинства на телах есть татуировки с фашистскими и сатанинскими символами. Также есть татуировки в виде портрета Гитлера, его цитат, а также фразы «Против всех», «Всех убить».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил пленных украинских националистов направить в Донбасс для восстановления разрушенных ими городов.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы исключить расправу мариупольцев над ним. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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СМИ сообщили о ссоре Германии и Польши из-за Украины
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Переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, нежелание поставлять Украине оружие обострило отношение между странами, пишет Spiegel.
«Немцы давали обещания усилить нашу обороноспособность и пополнить запасы, но, к сожалению, ни одно из них не было выполнено», – заявил МИД Польши Шимон Шинковски, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что переговоры об обмене вооружений между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик, потому что Варшава требовала заменить свои танки, которые она поставила Украине, на новейшие немецкие танки Leopard, но Берлин не смог выполнить это обещание, так как у самого нет их в наличии.
«Мы приняли предложение о поставках оружия подавляющим большинством голосов в бундестаге, которое теперь должно быть реализовано», – заявил Член бундестага от партии Зеленых Тони Хофрейтер.
Он призвал правительство Германии выполнить обещание и осуществить обмен вооружения с Польшей.
Между тем, в Минобороны Германии заявили, что быстрая поставка танков Leopard просто невозможна из-за проблем в производстве, резюмировалось в статье.
Напомним, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.
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Украинские военные ради фейков расстреляли мирных жителей в Николаевке в ЛНР
В Николаевке (ЛНР) боевики националистических батальонов и украинские военные устроили артобстрел жилых домов, погибли и ранены мирные жители, все это засняли американские и украинские журналисты, чтобы распространить антироссийские фейки, заявили в Минобороны.
«В населенном пункте Николаевка Луганской Народной Республики киевским режимом проведена очередная изощренная акция в целях дискредитации Вооруженных Сил России перед мировой общественностью. В ходе провокации боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненные среди мирного населения», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
По данным ведомства,«репортеры New York Times и украинские журналисты, сопровождающие националистов, провели фото- и видеосъемку нанесения ударов и их последствий, совершенных якобы российскими подразделениями».
«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что этот и другие фейки со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах. Подобные действия украинских властей еще раз демонстрируют полное безразличие к судьбам мирных граждан Украины», – отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны предупредили, что киевский режим готовит провокацию с применением «блуждающих минометов» в городе Середина-Буда Сумской области, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам.
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Украинский экс-депутат убил своих детей в Турции
Проректор по научной работе Харьковского национального университета им. Каразина и бывший депутат харьковского горсовета Алексей Навроцкий убил своих детей в турецкой Алании, сообщают СМИ.
О произошедшем стало известно в воскресенье утром. Гражданка Украины заявила, что муж зарезал ее детей. Прибывшие на место медики констатировали смерть четырехлетнего мальчика и его шестилетней сестры, сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на издание Newsroom.
По информации СМИ, Навроцкий был задержан. Его супруга рассказала полиции, что они приехали из Харькова и снимали квартиру. По ее словам, Навроцкий сначала пытался убить ее, а потом накинулся на детей.
Предположительно, бывший депутат находился под воздействием наркотиков и не помнит, как убил собственных детей.
37-летний Алексей Навроцкий – проректор по научной работе ХНУ им. Каразина. Дважды избирался депутатом Харьковского райсовета, а в 2015 году был избран в горсовет.
Захарова оценила признание Макфола во лжи о перспективах Украины в НАТО
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание экс-посла США в России Майкла Макфола в том, что США обманывали Украину в вопросе членства в НАТО.
«Как говорилось в аудиосказке «По следам Бременских музыкантов»: «И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост». Кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом США в России Макфолом в ходе интервью», – написала Захарова в Telegram.
Напомним, во время политических дебатов The Munk Debate в Торонто ведущий попросил Макфола прокомментировать тот факт, что в 2021 году представители официального Вашингтона изо всех сил пытались убедить Киев в том, что тот сможет стать членом НАТО. «Так неужели дипломаты лгут?» – задал он вопрос, обращаясь к Макфолу.
Экс-посол несколько раз спросил ведущего, верил ли он в это, а после ответил на вопрос утвердительно и с улыбкой заявил, что таков «реальный мир», чем вызвал смех аудитории, передает РИА «Новости».
В конце апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей», и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ранее признавал, что «Киев годами слышал про открытые двери», но в действительности стране туда не войти.
Британский наемник рассказал о дефиците оружия на Украине
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Иностранцы на Украине сталкиваются с недостатком оружия, бронежилетов, боеприпасов и первой помощи, многое приходилось покупать за свой счет, рассказал британский наемник Мэттью Робинсон в интервью Irish Times.
«Многие люди с Запада приехали с завышенными ожиданиями, что они будут полностью экипированы, как только прибудут сюда. Но ни бронежилетов, ни оружия не было, а людей все равно отправляли на фронт», – цитирует РИА «Новости» Робинсона.
Согласно газете, многим военнослужащим и «добровольцам» до сих пор приходится самим покупать большую часть своего снаряжения.
«Мы испытываем трудности с базовыми вещами, такими как бронежилеты, шлемы, оружие, боеприпасы, первая помощь. С точки зрения логистики это огромная проблема», – добавил наемник.
Он также сообщил, что теперь помогает проводить отбор наемников для Грузинского легиона.
Ранее западные наемники, участвующие в боях на Украине, рассказали британской The Telegraph о тотальном превосходстве российской армии на полях сражений, плохой организации и коррупции в рядах ВСУ.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. ВСУ в последние дни понесли катастрофические потери, когда попытались отбить остров.
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Минобороны сообщило о поражении 622 районов сосредоточения живой силы ВСУ
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За сутки ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО «Град», а также украинская станция РЭБ «Буковель» в районе населенного пункта Анновка Николаевской области, сообщили в Минобороны.
Кроме того, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль Донецкой народной республики и Нырково Луганской народной республики, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Помимо этого, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники, сообщили в МО РФ.
Таким образом, исходя из данных Минобороны, в общей сложности за сутки были поражены 622 района сосредоточения живой силы ВСУ.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Курахово, Гусельское Донецкой народной республики, Попасная Луганской народной республики, Чернобаевка Херсонской области, Русская Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха и Петровское Харьковской области», – говорится в сообщении МО.
«Кроме того, в районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», – добавили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3077 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Назван основной источник антироссийской пропаганды
Большая часть антироссийской пропаганды, касающейся ситуации вокруг Украины, исходит от влиятельной английской маркетинговой компании PR Network, сообщил журналист Рикардо Санчес Серра.
Серра выступил на конференции, посвященной положению на Украине. По его словам, жителям западного полушария «промыли мозги» фейковыми новостями: «Оказалось, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета «Точка-У». Говорили, что танк, раздавивший машину, российский, а оказалось, что украинский».
Журналист напомнил, что на стороне Украины воюют целые формирования приверженцев нацизма. Эти боевики «прячутся в школах, торговых центрах, больницах и домах престарелых», передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию журналистов Перу.
Серра сообщил, что «большая часть антироссийской пропаганды исходит от влиятельной английской маркетинговой компании PR Network, которая снабжает западные СМИ контентом против России и в пользу Киева». По его словам, «компанию финансируют НАТО и США».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Помощник Кадырова рассказал об убийстве ВСУ своей же раненой девушки-снайпера
В Донбассе украинские силовики убили свою же девушку-снайпера, которая звала их на помощь и просила эвакуации, потому что была ранена, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
По его словам, украинские силовики, услышав о ранении девушки-снайпера, открыли огонь из минометов по данному квадрату в районе завода (промзоны города Рубежное в Донбассе.
«Когда она сказала, что она ранена, не может двигаться, и просит помощи, они, понимая, что не могут прийти к ней на помощь, просто накрыли минометами и убили. То есть технология ведения боевых действий у них очень своеобразная», – цитирует РИА «Новости» Алаудинова.
Он также добавил, что если бы не действия ВСУ, девушка попала бы в плен и осталась жива.
Ранее в МВД ЛНР рассказали о гибели более 50 человек в результате пожара в интернате для пожилых людей и инвалидов в городе Кременная после обстрелов ВСУ.
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Украинцы призвали Зеленского отменить запрет на выезд за рубеж военнообязанных мужчин
Авторы петиции просят президента Украины Владимира Зеленского отменить запрет на выезд с территории страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы украинскими гражданами.
Они считают, что во время мобилизации в первую очередь призывать добровольцев; ужесточить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения, передает ТАСС.
Достаточные 25 тысяч голосов для рассмотрения президентом петиция набрала за три дня.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения после 24 мая и мобилизации. Срок действия военного положения на Украине истекал 24 мая, оно было введено с началом спецоперации России 24 февраля.
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Зампостпреда России при ООН указал главе МИД Украины на оплату зерном за поставки оружия
Киев расплачивается украинским зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Достигнут новый порог лицемерия! Вы знаете лучше других, что Россия не блокирует экспорт продовольствия из украинских портов.Вы держите [порты] заминированными и используете иностранные суда в качестве живого щита», – приводит ТАСС ответ Полянского главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, утверждавшему о блокировании РФ портов для вывоза продовольствия.
«Продолжающийся наземный экспорт продовольствия из вашей страны идет не в Африку, а оплачивает счета за [поставки] оружия», – подчеркнул российский дипломат.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища европейских стран в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе.
До этого замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС, которые мешают свободной торговле.
Напомним, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.
Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
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