Орешкин предрек начало голода в мире к концу 2022 года

Помощник президента России Максим Орешкин предрек начало глобального голода в мире к концу 2022 года; важно, чтобы Россия от него не пострадала, заявил он, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

«Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени – к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием», – передает РИА «Новости» слова Орешкина.

Основной причиной этого глобального голода Орешкин назвал рост стоимости пшеницы на мировом рыке вследствие безответственной монетарной политики США. «До примерно 2020 года цены на пшеницу на мировом рынке были устойчивы, но вслед за печатанием доллара, начиная примерно с июля 2020 года, начался период довольно резкого роста», – сказал он.

Примерно 60% роста цены на пшеницу, по оценке помощника президента РФ, стало следствием печатания необеспеченного доллара американской экономикой в рамках борьбы с последствиями пандемии.

По его словам, США пытаются вывести запасы зерна с Украины, и это обрекает не только страну на гуманитарную катастрофу, но и мир на голод.

«На самом деле то, что сейчас Америка пытается сделать с Украиной – вывезти запасы зерна, которые на Украине сейчас есть, в свою пользу, – как раз еще одно действие, которое обрекает Украину на серьезные гуманитарные проблемы, но и обрекает глобальный мир на большие проблемы с голодом», – считает он.

Ранее бывший сотрудник одесской морской гавани сообщил, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.