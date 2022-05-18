Украинский эксперт заявил о провале политики Киева на рынке топлива

Ставка правительства Украины на жесткое регулирование цен на топливо провалилась, считает директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, ситуация с горючим в стране не улучшается, несмотря на обещания властей. «Судя по всему, правительство поняло, что этот метод не работает, и решило пойти на ценовую дерегуляцию», – приводит слова эксперта Прайм со ссылкой на канал «Украина 24».

Омельченко считает, что тяжелое положение на украинском топливном рынке продлится до окончания военных действий, поскольку в данный момент в стране наблюдаются проблемы с поставками из европейских стран, «разбомблены украинские нефтебазы и завод».

Кроме того, власти сейчас не могут эффективно бороться со спекулянтами, продолжающими наживаться на сложившейся кризисной ситуации с топливом, считает эксперт.

Омельченко также заявил, что рекомендованные кабмином Украины цены на бензин в 52-58 гривен за литр (1,76-1,97 доллара) завышены – они примерно на 10 гривен выше, чем установленные ранее административным путем.

Накануне украинские власти приостановили государственное регулирование цен на автомобильное топливо с целью насыщения рынка на фоне растущего дефицита бензина и дизеля. Власти страны сообщили, что украинское правительство достигло договоренности с операторами рынка о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Кабмин Украины ожидает, что максимальные цены на дизельное топливо не превысят 58 гривен (1,97 доллара, или 130 рублей) за литр, а на бензин – 52 гривны (1,76 доллара, или 115 рублей). За нарушение договоренностей против операторов АЗС будут вводить санкции, передает ТАСС.

Напомним, власти Украины ввели государственное регулирование цен на автомобильное топливо в мае 2021 года путем установления предельных торговых надбавок стоимости нефтепродуктов на период действия в стране карантина, вызванного пандемией. Министерство экономики Украины в понедельник обнародовало новые расчетные цены на автомобильное топливо. Для бензина предельная цена должна была составить 39,86 гривны (1,35 доллара, или 88 рублей) за литр, для дизельного топлива – 42,31 гривны (1,43 доллара, или 94 рубля) за литр.

По данным украинских СМИ, в стране наблюдается острый дефицит топлива на заправках, водители вынуждены простаивать в очередях на АЗС по пять-восемь часов. Причины дефицита связывают с повреждением инфраструктуры и нарушением работы нефтеперерабатывающей отрасли.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил во вторник, что в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в числе других тем поднял вопрос о поставках топлива на Украину.

Вопрос поставок топлива на Украину поднимался и в США. Там, однако, уклонились от прямого ответа.

Отметим также, что уже более двух месяцев Украина не проводила экологический контроль топлива на АЗС.

Экономист Иван Лизан в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что Зеленский «ничего не понимает в функционировании реального сектора экономики, его дело – ролики снимать, быть блогером и шутом».