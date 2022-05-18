Эксперт пояснил планы США снять санкции с добычи нефти в Венесуэле

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18 мая, среда  |  Последнее обновление — 13:56  |  vz.ru
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Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Найден способ сохранить бюджетные автомобили Lada для российского потребителя Пресс-служба губернатора Самарской области
РИА Новости
Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.  Подробности...
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«Героическая» сдача в плен боевиков «Азова» станет примером для ВСУ

За сутки сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Украинские герои нужны Украине живыми», – заявил Владимир Зеленский, комментируя сдачу боевиков «Азова» в плен. В Киеве этот процесс уже назвали «гуманитарной операцией», а сами «азовцы» – «сохранением личного состава». Что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным? Подробности...
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Российскую молодежь готовят к новым вызовам

В Москве собрались победители интеллектуальных марафонов со всей России Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС
«Любой глобальный кризис – всегда время возможностей для страны, для каждого. Не упустить их – значит, определяться, принимать решения и действовать», – с таким призывом обратился Сергей Кириенко к участникам просветительского марафона общества «Знание». Первый замглавы администрации президента подчеркнул, что России нужно отвечать на новые вызовы времени. И главным оружием в этой схватке становятся знания. Подробности...
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США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии»

Байден вынужден пойти на сделку с «диктатором» Венесуэлы REUTERS
Венесуэла, власти которой Вашингтон считает одним из главных антидемократических режимов в Латинской Америке, может превратиться в партнера США. Виной тому – экономический и топливный кризис в самих Штатах, вернувший интерес американцев к венесуэльским залежам нефти. Простит ли президент Мадуро американцам былые обиды и чем это может обернуться для России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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«Коллективный Запад» исчезает на наших глазах

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Старого Запада, старой цивилизации, которая была центральной несущей нашего техногенного мира, больше нет. Запад исчезает на наших глазах так же стремительно, как исчез «золотой миллиард». Подробности...

Личная выгода на празднике ненависти

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В любом столкновении проявляются субъективные интересы отдельных людей, которые демонстрируют максимально воинственную позицию, чтобы погреть руки на пожаре и продвинуть себя лично. Подробности...

Легенда «Азова» закончилась бесславно

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
«Герої не вмирають…». Да! Они сдаются в плен на милость победителей. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Самый скандальный «путинский агент»

Историческое поражение батальона «Азов»

Обсуждение: 5 комментариев

Расширение НАТО споткнулось о Турцию

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
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    Эксперт пояснил планы США снять санкции с добычи нефти в Венесуэле

    		    18 мая 2022, 12:26
    Фото: Javier Campos/Reuters
    Текст: Алёна Задорожная

    «Пока мы видим некие приготовления к возобновлению работ на уровне бизнеса. Однако компаниям еще ни одной генеральной лицензии не выдано», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти США одобрили возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы.

    «Эмбарго на венесуэльскую нефть все еще сохраняется. Рано говорить о выдаче генеральных лицензий. Более того, в самой Венесуэле за последние годы вся нефтедобывающая отрасль сильно просела и находится в запущенном состоянии. И не очень понятно, сколько лет уйдет у Каракаса на полное восстановление нефтедобывающего комплекса. Им потребуются очень серьезные инвестиции», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

    По словам собеседника, Вашингтон в нынешних реалиях готов поступиться частью своих интересов в области «демократических ценностей», чтобы побыстрее отказаться от российской нефти. «Американцы хотят понизить стоимость нефти на мировом рынке, поэтому они всячески способствуют увеличению добычи ресурсов в других странах. Они пытались сделать это сами, договаривались с другими государствами о продаже стратегических запасов, но нефть только подорожала. И если в ближайшее время в игру снова вступит Китай, то цены взлетят еще выше», – пояснил Юшков.

    Отдельно эксперт обратил внимание на вопрос снятия санкций с Венесуэлы. «США попытаются понять, на что готов пойти Каракас ради снятия ограничений. Аналогичная ситуация происходит и с Ираном. Сейчас на этом направлении переговоры стихли. Но мотивы Вашингтона при обращении к Тегерану понятны – они хотят довольно быстро нарастить добычу нефти приблизительно на 1,5 млн баррелей в сутки», – заключил Юшков.  

    Накануне Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. «Правительство Венесуэлы провело проверку и может подтвердить данные о том, что США разрешили своим и европейским компаниям вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», – сообщила она.

    Родригес также отметила, что «Венесуэла надеется, что после этого решения США начнут движение в сторону полной отмены незаконных санкций». Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на этом фоне добавил, что власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией.

    Кроме того, Каракас подтвердил, что «Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле». Позднее стало известно, что возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес провел первую с октября встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом. По словам Родригеса, на встрече определяли «планы на будущее». «Спасаем дух Мехико», – приводит его слова РИА «Новости».

    Переговоры властей Венесуэлы с оппозицией в Мехико были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба.

    Напомним, власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

    Британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.

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    СМИ: США придумали для Европы альтернативу нефтяному эмбарго России
    		    17 мая 2022, 18:21
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Европейские страны введут пошлины на российскую нефть в качестве альтернативы прямому нефтяному эмбарго, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Представители министерства финансов США заявили, что планируют предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго, пишет Reuters.

    Такая мера, по мнению американской стороны, поможет сохранить российскую нефть на рынке при уменьшении доходов Москвы от экспорта сырья. Предполагается, что пошлины помогут избежать возможных дальнейших скачков цен на нефть из-за европейского эмбарго.

    На ваш взгляд

     
    Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?



    Обсуждение:  47 комментариев

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета – это вопрос недель.

    Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.

    Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.

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    Коментарии (19)
    СМИ: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая
    		    17 мая 2022, 20:50
    Фото: Susan Walsh - Pool Via Cnp/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Власти США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным агентства, Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России, сообщает ТАСС.

    Ранее Минфин России сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.

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    Коментарии (31)
    Путин призвал нефтяников обращать хаотичные решения Запада на пользу России
    		    17 мая 2022, 15:45
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Российские компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» не получится, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли.

    «Власти России будут повышать доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты. Компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» – маловероятно», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент призвал обратить на пользу непродуманные, хаотичные шаги зарубежных стран в нефтяной сфере. По его словам, российские власти должны действовать на опережение.

    На ваш взгляд

     
    Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?



    Обсуждение:  47 комментариев

    Он отметил, что сейчас результатом сумбурных действий зарубежных стран, «помимо ущерба для самой европейской экономики», стал и «фактический рост выручки российского нефтегазового сектора».

    «Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в виду, мы это понимаем, видим. Но это не должно расхолаживать наши компании. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес, как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что «в новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя».

    «Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу, на пользу нашей стране», – указал глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти. 

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    Коментарии (9)
    Разведка России сообщила о привлечении США для участия в боях на Украине членов ИГ
    		    17 мая 2022, 18:56
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Кристина Цыцура

    США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки «Исламское государства*» (ИГ*, запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), передает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    «По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки «Исламское государство*» (ИГИЛ*)», – передает со ссылкой на сообщение РИА «Новости».

    Так, в апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем были освобождены около 60 боевиков ИГ 20-25 лет, которые позже были перенаправлены в район американской базы Al Tanf для боевого обучения и последующей переброски на Украину.

    По данным Службы внешней разведки, база Al Tanf в Сирии стала террористическим «хабом».

    «Приоритет отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии... Тренировочный «курс» в Al Tanf включает обучение применению доступных типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, передовых средств связи и наблюдения», – говорится в сообщении.  

    Ранее сообщалось, что СК намерен изучить данные Минобороны России об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Коментарии (41)
    Пентагон не счел нужным наказывать военных США за убийство мирных жителей
    		    18 мая 2022, 06:56
    Фото: Lisa Ferdinando/Dod/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, почему в США не наказывают американских военных за жертвы среди мирных жителей в результате ракетных ударов.

    Кирби пришлось давать пояснения в связи с отчетом о расследовании удара США в Сирии, в результате которого в 2019 году погибли мирные жители. Его спросили, почему после таких инцидентов никого не наказывают, передает РИА «Новости».

    По словам Кирби, «не было обнаружено, что кто-либо действовал вне законов войны с преступными намерениями». Как заявили в Пентагоне, «командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил» террористической организации «Исламское государство*» на основе «имеющейся информации».

    Кирби отметил, что для расследования был назначен человек, не связанный с операцией, поэтому в Пентагоне уверены в его выводах. Он отметил, что в результате расследования не было установлено, что военные действовали злонамеренно. При этом Кирби заявил: «Мы говорим публично о жертвах среди гражданских, вы не увидите такого от российского минобороны. Мы отвечаем за это, выпускаем рассекреченные основные положения засекреченного отчета. Конечно, мы серьезно к этому относимся». «Что касается ответственности – это война, это бой», – сказал он.

    Пресс-секретарь Пентагона заявил, что ответственность была бы в том случае, если бы оказалось доказанным нарушение закона войны американцами, Вашингтон серьезно к этому относится «в отличие от России». «Нужно ли привлекать к ответственности тех, кто просто выполняет свою миссию в соответствии с законами войны. Мне кажется, довольно ясный стандарт», – сказал он.

    В документе, который опубликован по итогам рассмотрения жертв среди мирного населения в Багузе в Сирии 18 марта 2019 года, говорится, что американское командование «получило многократные подтверждения, что в районе удара нет гражданских лиц», была дана команда на воздушный удар. «Без ведома командующего сухопутными войсками, гражданские лица находились в радиусе действия удара», – говорится в опубликованном Пентагоном документе.

    Напомним, по сообщениям СМИ, Пентагон не предавал огласке информацию о большом числе жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане среди мирного населения. Военные при подготовке ударов неверно оценивали ситуацию на земле, записывая мирных жителей в число террористов. Не учитывалось, что в зданиях, которые занимали боевики, могли находиться гражданские. Также военные иногда просто не сообщали руководству, что среди террористов могут находиться мирные жители, в том числе дети.

    А представитель Центрального командования вооруженных сил США Билл Урбан, оценивая удары американцев по мирным жителям, заявлял, что ошибка «не является поводом для дисциплинарных взысканий», если ее допустили «при наличии наиболее полной информации и при соблюдении поставленных задач».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Коментарии (8)
    США разрешили нефтяным компаниям возобновить работу в Венесуэле

    18 мая 2022, 02:55

    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы, сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией.

    Каракас подтвердил, что «Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле». Позднее стало известно, что возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес провел первую с октября встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом. По словам Родригеса, на встрече определяли «планы на будущее». «Спасаем дух Мехико», – приводит его слова РИА «Новости».

    Переговоры властей Венесуэлы с оппозицией в Мехико были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба.

    Напомним, власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

    Британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.

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    Коментарии (20)
    Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем
    		    17 мая 2022, 18:48
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на Rutube и во «ВКонтакте» тизер разговора с экс-президентом США Джорджем Бушем – младшим, где он говорит о необходимости вступления Украины в НАТО.

    На видео приведены две цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации: «Я хочу Украину в НАТО» и «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился», передает РИА «Новости».

    Кроме того, тизер содержит обращение Джорджа Буша со словами: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск». В финале тизера Буш, обращаясь к пранкерам, говорит: «Я очень горжусь вами» и отдает им честь.

     

    Полную запись с экс-президентом США Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус представят 19 мая во время своего выступления в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание», который в этом году пройдет под названием «Новые горизонты».

    Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.

    Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.

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    Коментарии (9)
    Клинтон рассказала про разговор с Олбрайт о спецоперации России на Украине

    18 мая 2022, 01:17

    Текст: Антон Антонов

    Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала, что обсуждала с Мадлен Олбрайт, которая также прежде занимала пост главы Госдепа, спецоперацию России на Украине. Разговор состоялся за пару недель до смерти Олбрайт.

    Клинтон сказала, что в «последнем телефонном разговоре» Олбрайт «говорила о важности того, что мир делает, чтобы сплотиться против... вторжения на Украину». Клинтон призвала «уважать наследие Мадлен» и «выступать против тех, кто пытается заставить нас делать то, что они от нас хотят, против диктаторов и демагогов на полях сражений на Украине и за ее пределами», передает РИА «Новости».

    По словам Клинтон, Олбрайт также предупреждала об опасности фашизма в США: «Она знала лучше, чем большинство других, хотела, чтобы мы знали, и написала книгу о фашизме, о том, что он может возникнуть здесь или где-либо еще», – передает ТАСС.

    Напомним, Олбрайт умерла 23 марта в возрасте 84 лет. Она лоббировала бомбардировки Белграда, а когда Олбрайт спросили, стоит ли ее политика смерти десятков тысяч иракских детей чуть ли не от голода, она ответила, что выбор тяжел, но цена того стоит.

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    Коментарии (7)
    В Минэкономразвития дали прогноз цены на нефть в ближайшие годы

    17 мая 2022, 20:19

    Текст: Кристина Цыцура

    Российская нефть будет востребована в ближайшие годы, хотя ее цена будет несколько снижаться, рассказали в Минэкономразвития.

    «В сценарных условиях заложена переориентация достаточно большого объема поставок. <...> В конечном итоге мы нисколько не сомневаемся, что российская нефть будет востребована», – передает ТАСС.  

    Среднегодовая стоимость российской экспортной нефти Urals в 2022 году будет на уровне 80,1 доллара за баррель, далее цена будет постепенно снижаться в 2023–2025 годах.

    «В базовом варианте [прогноза] мы закладываем цену на нефть Urals $78 за баррель в среднем до конца года, по году это получается $80,1. Цены на другие сырьевые товары также рассчитываем, что останутся на высоких уровнях», – представитель ведомства.

    Так, в 2023 году стоимость Urals ожидается на уровне 71,4 доллара за баррель, в 2024 году – 66, в 2025 году – 61,2.

    «Тем не менее рассчитываем, что они будут снижаться, и видим там большой потенциал. Прогноз на нефть достаточно консервативный», – добавил представитель Минэкономразвития.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские компании должны учитывать изменения на нефтяном рынке, «делать бизнес, как прежде» не получится.

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    США не увидели смысла в переговорах Лаврова и Блинкена

    17 мая 2022, 22:57

    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон не считает, что переговоры руководителей внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена сейчас были бы конструктивными, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

    Прайса спросили, не хочет ли Блинкен провести переговоры с российским коллегой. Последний раз они разговаривали 12 февраля. Как заявил Прайс, Москва «не дает оснований полагать, что диалог был бы конструктивен в текущей ситуации», передает РИА «Новости».

    Прайс сказал, что американская сторона была бы «готова взять в руки телефон, если бы разговор вел к конструктивным результатам». В Госдепе считают, что в нынешних обстоятельствах на них рассчитывать не приходится. По его словам, каналы связи сохраняются, но «существенно ограничены» из-за сложностей с работой дипмиссий.

    Напомним, министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели в пятницу телефонный разговор. В Минобороны России заявили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», – отметили в российском военном ведомстве.

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    США выдали Chevron лицензию на переговоры о деятельности в Венесуэле

    17 мая 2022, 21:16

    Текст: Вера Басилая

    Власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA («Петролеос де Венесуэла»).

    «Минфин по согласованию с Госдепартаментом выпустил узкую лицензию, которая дает разрешение Chevron вести переговоры об условиях потенциальной будущей деятельности в Венесуэле. Она не дает разрешение на заключение каких-либо соглашений с PDVSA или любую другую деятельность с участием PDVSA или нефтяного сектора Венесуэлы», – цитирует ТАСС чиновника администрации Вашингона. По его словам, компании просто разрешили вести переговоры.

    Также ожидается, что будет объявлено еще об одном решении американских властей, связанном с Венесуэлой. «Абсолютно точно ни одно из этих послаблений в давлении не приведет к росту доходов режима», – утверждал при этом представитель администрации.

    Ранее британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.

    В Белом доме отказались подтвердить сведения о том, что американская администрация «рассматривает возможность смягчения санкций» США в отношении Каракаса, «чтобы разрешить импорт венесуэльской нефти в качестве замены» в связи с запретом на импорт энергоносителей из России.

    Напомним, в январе 2019 года США ужесточили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, в результате в Мексиканском заливе застряла «армада» венесуэльских танкеров. После этого Венесуэла решила перенаправить экспорт нефти из США в Европу и Азию. В апреле того же года США ввели санкции против нефтетанкеров Венесуэлы. В Вашингтоне также пригрозили продолжающим вести бизнес с Венесуэлой странам.

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    Ветеран разведки США предупредил о последствиях новой холодной войны

    18 мая 2022, 09:11

    Текст: Антон Никитин

    Развязанная США «новая холодная война» с Россией может привести к крайне плачевным результатам, пишет ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар в статье для The National Interest.

    Как отмечает Пиллар, публичные заявления США о планах ослабить Россию играют на руку Москве, которая не раз говорила об угрозе со стороны Запада, и Белый дом фактически подтверждает эти слова. Кроме того, подобные декларации членов администрации Байдена значительно затрудняют урегулирование ситуации на Украине, указал автор материала.

    «По сути дела, Соединенные Штаты объявили новую холодную войну России», – отметил аналитик, который ранее возглавлял аналитические подразделения ЦРУ, занимавшиеся регионами Ближнего Востока, Персидского залива и Южной Азии. Текст статьи передает РИА «Новости».

    Подобные действия резко противоречат международной безопасности, констатирует Пиллар. Постоянная угроза кризиса будет создавать опасность перерастания в настоящую войну. Все это затруднит действия по решению глобальных проблем, вызывающих общую обеспокоенность, выразил уверенность ветеран американской разведки.

    Новая холодная война с Россией не сулит ничего хорошего, как и старая. Она не закончится «однополярным моментом». Она вообще может не закончиться, резюмировал эксперт.

    Ранее китайское издание «Хуаньцю шибао» писало, что НАТО является продуктом холодной войны, и ее новая волна расширения также станет «новой волной безумия», цель которой – пользоваться дивидендами этой холодной войны.

    В свою очередь британское издание Spiked опубликовало статью, в которой утверждается, что США ностальгируют по холодной войне и видят в украинском кризисе возможность напомнить о своих былых успехах.

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    Названы основные покупатели российского вооружения

    18 мая 2022, 10:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия занимает около 20% мирового рынка вооружений, общий портфель заказов составляет около 50 млрд долларов, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе выступления на форуме «Знание».

    «Первое место занимают Соединенные Штаты с объемом 39% от общей доли мирового рынка вооружений, а Россия, имея бюджет в разы меньше, который тратим на вооружения, устойчиво занимает долю на протяжении многих лет около 20% мирового рынка с большим отрывом от Франции, которая занимает долю 11%», – цитирует РИА «Новости» Борисова.

    По его словам, основные покупатели российского оружия – Индия, Китай, Алжир, Египет. Пакет заказов на много лет вперед составляет около 50 млрд долларов, ежегодно вооружения экспортируется на 14-15 млрд долларов.

    «Это является достаточно серьезной статьей доходов. Я думаю, что после экспорта углеводородов, продовольствия, пшеницы – это третья составная часть наших экспортных поступлений», – пояснил вице-премьер.

    Ранее «Алмаз-Антей» решил впервые показать на выставке в Ереване ЗРС «Витязь» и ЗРК «Викинг».

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    Путин пообещал доступность кредитов и страховых услуг для нефтяных компаний

    17 мая 2022, 15:59

    Текст: Вера Басилая

    Российские власти будут повышать доступность кредитов и страховых услуг для нефтяных компаний, развивать систему расчетов в национальных валютах и поддерживать проекты в сфере переработки сырья, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяной сфере.

    «Будем повышать доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты, связанные с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий нефтесервиса, включая освоение и эксплуатацию месторождений», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, государство продолжит делать все зависящее, чтобы создать условия для изменения бизнес-моделей компаний, совершенствовать логистические возможности и систему расчетов в национальных валютах.

    «Я понимаю, что здесь есть определенные ограничения, мы с вами много раз говорили. Но стремиться к этому нужно», – отметил президент.

    На ваш взгляд

     
    Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?



    Обсуждение:  47 комментариев

    Ранее Путин призвал нефтяников обращать хаотичные решения Запада на пользу России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.

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    Цены на нефть выросли на данных о снижении запасов

    18 мая 2022, 08:59

    Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 7.56 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,18%, до 112,13 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,62%, до 110,33 доллара, передает РИА «Новости».

    По данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 13 мая упали на 2,445 млн баррелей, хотя прогнозировался рост на 1,533 млн баррелей. Позже в среду рынки ждут официальную статистику минэнерго США по запасам.

    Росту котировок черного золота способствуют и ожидания роста спроса со стороны Китая после заявлений властей страны о намерении снять коронавирусные ограничения с 1 июня. «Хорошие новости о Китае предлагают более высокий спрос на нефть и рост цен», – сказал Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес.

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