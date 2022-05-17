Завод «Очаково» объяснил использование дизайна газировок Coca-Cola, Fanta и Sprite

Цветовая гамма газированных напитков на основе колы, апельсина и лайма является стандартной для всего мирового рынка напитков, ни у одной компании нет монополии на цвета, сообщил гендиректор Московского пиво-безалкогольного комбината «Очаково» Юрий Антонов.

«Эти торговые марки зарегистрированы нами многие годы назад, и наши права на них подтверждены. Что касается цветовой гаммы в оформлении, то эти цвета являются стандартными для всего мирового рынка напитков», – сообщил Антонов. «Ни у одной из компаний нет монополии на цвета», – рассказал он РИА «Новости».

По словам Антонова, «кола у большинства производителей – это сочетание синего, красного и белого, апельсиновый вкус – оранжевый цвет, лимонный вкус – зеленый, желтый, белый. Это цветовое сочетание можно найти как у ближайших конкурентов (Coca-Cola, PepsiCo), так и других локальных производителей в разных странах (например, RC Cola)».

Ценовая же модель, продолжил он, заключается в том, чтобы предложить потребителю привычный вкус по привычной цене, то есть по которой он покупал продукцию транснациональных брендов в начале года – до 110 рублей за 1,5 литра. Кроме того, это продвижение как инструментами трейд-маркетинга – например, скидка для покупателя может доходить до цены 85 рублей, так и рекламная поддержка.

Как сообщает «Ридус», в описании напитков утверждается, что это «классические вкусы любимых прохладительных напитков».

Отмечается, что CoolCola представляет собой газированный напиток со вкусом колы, Fancy – сильногазированный напиток с натуральным апельсиновым соком и вкусом фанты, а Street (Sprite) – газированный напиток с натуральными соками лимона и лайма и растительными экстрактами. Эти напитки разливаются в емкости объемом 0,5 и 1,5 литра.

Ранее генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси заявил, что не исключает полного ухода компании с российского рынка.