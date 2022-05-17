Лавров: Хамство украинского посла в Германии стало притчей во языцех

Политики в Германии, у которых еще остается чувство собственного достоинства, неоднократно привлекали внимание к хамству посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, которое уже стало притчей во языцех, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

«Насчет оскорблений [в адрес канцлера германии Олафа Шольца] со стороны посла Украины в ФРГ, он этим славится, его хамство уже давно стало притчей во языцех, и остающиеся в ФРГ политики с чувством собственного достоинства не раз привлекали к этому внимание. Но <...> когда канцлера Шольца спросили, как он к этому относится, он сказал: «Я оставляю это на ваше усмотрение, трактовать эту ситуацию, когда меня назвали «обиженной ливерной колбасой». Иными словами, он не обиделся, и слово «обиженная» можно в общем-то убрать из этой формулы», – передает его слова ТАСС.

Кроме того, Лавров назвал хамством высылку российских дипломатов странами Запада.

«Знаете, это, прежде всего, хамство, прежде всего, проявление остервенелости, или, как еще можно сказать, такой термин недавно употребил, оборзение наших западных партнеров, опять же, от ощущения вседозволенности. Вот США сказали «фас», и все эти страны, которые стали высылать дипломатов, они поняли, что все дозволено и что Россию можно бить, запрещать, отменять культуры и все прочее», – приводит его слова РИА «Новости».

«На практике мы, по большому счету, нам уже не о чем с западными странами разговаривать, наши посольства после того, как сократили их состав, сохраняют, конечно, сотрудников, но говорить-то не о чем», – подчеркнул Лавров.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу. В Бундестаге потребовали выслать украинского дипломата из Германии.

В свою очередь, Шольц не стал обижаться на оскорбление со стороны украинского посла. Политик в интервью немецкому порталу t-online призвал сделать скидку на то, что на Украине уже несколько месяцев идут боевые действия, и предложил не придавать значение словам представителя украинской дипмиссии в ФРГ.