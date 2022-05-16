Лидеры стран ОДКБ заявили о готовности обеспечить безопасность рубежей организации

Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ) будет последовательно обеспечивать безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств-членов, говорится в совместном заявлении организации по итогам саммита стран ОДКБ.

«Подтверждаем, что организация будет последовательно обеспечивать безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств-членов, работать над укреплением глобальной и региональной безопасности, справедливым урегулированием международных проблем на основе общепризнанных норм и принципов международного права», – приводит РИА «Новости» заявление организации.

Также сообщается, что ОДКБ готова к углублению сотрудничества с ООН и другими заинтересованными международными и региональными организациями и государствами.

«Удовлетворены нашим расширяющимся взаимодействием на международной арене и уровнем внешнеполитической координации по основным пунктам глобальной и региональной повесток дня. Готовы к углублению сотрудничества с ООН, другими заинтересованными международными и региональными организациями и государствами», – говорится в заявлении.

Страны отметили расширение спектра деятельности организации по основным направлениям, включая внешнеполитическую координацию, военное и военно-экономическое сотрудничество, кризисное реагирование, миротворчество.

Организация твердо исходит из безальтернативности решения существующих международных проблем политико-дипломатическими средствами и уделяет приоритетное внимание выработке скоординированных подходов к проблематике оздоровления международной обстановки, противодействия вызовам и угрозам, с которыми приходится сталкиваться государствам-членам ОДКБ, подчеркивают они.

«Проведенная в январе 2022 года миротворческая операция ОДКБ в Республике Казахстан подтвердила готовность Коллективных сил эффективно решать задачи по обеспечению безопасности государств-членов и продемонстрировала международному сообществу дееспособность организации к оперативному развертыванию и завершению миссии, тем самым проявив высокий статус ОДКБ в системе международных и региональных организаций», – говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин на юбилейном саммите объединения в Москве заявил, что государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены провести осенью этого года серию совместных учений в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.