Эксперт: Youtube пытается скрыть от мира поддержку россиянами спецоперации на Украине

«У руководства интернет-платформы появились новые методички, по которым все, что не соответствует западной трактовке событий на Украине, автоматически записывается в "нарушения правил сообщества"», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Александр Малькевич, комментируя удаление видеохостингом митинга-концерта «За Победу» группы «Агата Кристи».

«Администрация YouTube даже не пытается предоставлять какие-либо адекватные объяснения своим действия и в открытую заглушает пророссийскую точку зрения. Видеозаписи группы «Агаты Кристи» пополнили внушительный список отдельных информационных материалов и целых медиаканалов, которые стали жертвой агрессивной кампании американского IT-гиганта против России», – заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности Интернета Александр Малькевич.

«Видео с концертов-митингов, мероприятий в поддержку специальной военной операции и новостные сюжеты о них у YouTube попадают под «нарушение правил сообщества» без каких-либо конкретных пояснений», – отметил собеседник.

По мнению Малькевича, у подобного обоснования блокировки может быть два объяснения. «Первое – у администраторов YouTube в правилах нет подходящего объяснения для бана, и видеохостинг отходит от своих же принципов беспристрастной модерации. Второе объяснение – у руководства интернет-платформы появились новые методички, по которым все, что не соответствует западной трактовке событий на Украине, автоматически записывается в «нарушения правил сообщества».

«Сбываются мои самые мрачные прогнозы, – добавил Малькевич. – Всю российскую культуру, в самом широком смысле слова, зачищают из информационного пространства, которое контролируется Западом. Любое мнение, не совпадающее с западным, фактически обречено на вымирание в инфополе».

Все происходящее сейчас – это настоящая зачистка информационного поля от присутствия на нем России, подчеркнул собеседник. «Изначально YouTube сообщал, что будет ограничивать российские СМИ с госфинансированием, однако по факту под раздачу попадает и развлекательный, но патриотичный контент. Наше право на получение информации жестко нарушается», – констатировал член Общественной палаты.

«Видеохостинг своими недобросовестными действиями пытается скрыть от мира сплоченность русского народа, который поддерживает действия и решения своего государства, скрыть поддержку спецоперации артистами, которых слушают миллионы, – резюмировал Малькевич. – Все это делается с очевидными целями: создать иллюзию того, что граждане не одобряют действия государства, что помогает дестабилизировать общество, манипулировать мнением пользователей платформы, продвигая нужные Западу смыслы».

Как сообщило в понедельник издание «Известия», YouTube удалил видео митинга-концерта «За Победу» рок-группы «Агата Кристи». Лидер коллектива Вадим Самойлов пояснил, что причиной стало «нарушение правил сообщества».

Напомним, блокировки российских СМИ применялись сервисом YouTube уже более 50 раз. Закрыты и личные каналы российских независимых журналистов, и телеканалы с многомиллионной аудиторией, в том числе РБК, НТВ, и РЕН ТВ. Последний громкий скандал был связан с закрытием аккаунта канала «Дума ТВ». Запрещались не только новостные, но и такие ресурсы, как религиозный канал «Спас» или развлекательный ТНТ.

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