В Киеве отказались рассмотреть иск Януковича о незаконности отстранения от власти

Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения иск бывшего президента Украины Виктора Януковича о признании незаконным постановление Верховной рады о лишении его полномочий главы государства в 2014 году, сообщило агентство «Украинские вести».

«Суд оставил без рассмотрения иск бывшего президента Януковича, который он подал с требованием признать незаконным постановление от 22 февраля 2014 года «О самоустранении президента Украины от исполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента», – передает ТАСС. О причинах отказа не сообщается.

Напомним, Виктор Янукович подавал иск 14 января. По его мнению, парламент мог отстранить главу государства от должности только путем импичмента. Иск был принят к рассмотрению в упрощенном порядке – без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Виктор Янукович являлся президентом Украины с 2010 по 2014 гг. В ноябре 2013 года решение правительства страны приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом привело к затяжному политическому кризису. В Киеве в конце 2013 года начались акции протеста, организаторы которых обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Во время митингов радикалы возвели палаточный городок в центре столицы, захватили несколько административных зданий, вступил в борьбу с полицией.

В конце февраля 2014 года в Киеве началась стрельба, погибли около сотник человек, жертвы были и среди протестующих, и среди бойцов спецподразделения «Беркут».

Протестующие выступали за отставку Януковича. Ночью 22 февраля был захвачен правительственный квартал, а Янукович вынужденно покинул Киев.

В Раде позже было принято постановление о том, что Янукович «самоустранился от осуществления конституционных полномочий», хотя сам глава государства заявлял, что не намерен подавать в отставку. В стране произошел госпереворот.

В отношении Януковича возбуждено несколько уголовных дел. В августе 2021 года киевский суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе «умышленных убийств» в центре Киева в феврале 2014 года.

На Украине Януковича также обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года.

В июне 2021 года сообщалось, что Виктор и Александр Януковичи выиграли дело против Совета ЕС по заморозке своих активов в 2019 году. В документе указывается, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер. Отмечается, что решение суда по разморозке активов не имеет практического значения, так как против Януковича действуют другие санкции ЕС от марта 2021 года, которые также оспариваются в суде.

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