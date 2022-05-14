В пресс-службе Лукашенко поделились подробностями встречи с Путиным

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита в Москву на саммит ОДКБ 16 мая.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 16 мая глава государства примет участие во «Встрече лидеров» стран ОДКБ. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Лидеры стран планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие угрозы.

«Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением», – добавили в пресс-службе, о чем ранее заявлял сам Лукашенко.