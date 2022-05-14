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В пресс-службе Лукашенко поделились подробностями встречи с Путиным
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Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита в Москву на саммит ОДКБ 16 мая.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 16 мая глава государства примет участие во «Встрече лидеров» стран ОДКБ. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Лидеры стран планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие угрозы.
«Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением», – добавили в пресс-службе, о чем ранее заявлял сам Лукашенко.
Турция предъявила претензии Финляндии и Швеции
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Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
«Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счет. Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки, будучи Турцией, совершать не хотим. Скандинавские страны имеют привычку оказывать «гостеприимное отношение» к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».
Ранее Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что в случае положительного решения парламента Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО «в середине следующей недели», Швеция рассматривает эти же сроки, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
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Кремль отреагировал на польский призыв «искоренить русский мир»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «искоренить» русский мир.
«Вы знаете, это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир «раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы», по его мнению, ее нужно «искоренить».
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Признание независимости Косова отозвали четыре страны
Четыре страны мира отозвали признание независимости самопровозглашенного Косова, сообщил глава МИД Сербии Никола Селакович по результатам заседания Совета национальной безопасности Сербии.
«Как глава МИД, я передал президенту ноты четырех стран, которые отозвали признание Косова, а Совет национальной безопасности предоставил президенту возможность оповестить об этом общественность в подходящий момент, этим жестом мы хотим дать шанс Совету Европы и не начинать процедуру приема так называемого Косова», – передает ТАСС слова министра.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в связи с признанием ДНР и ЛНР напомнил о решении международного суда по Косово о праве территории объявить суверенитет без согласия центральных властей.
H&M, Zara и Adidas призвали исключить из перечня системообразующих организаций
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Российские структуры H&M, Inditex и LPP больше не должны находиться в перечне системообразующих организаций России, заявил замглавы статс-секретарь – замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
«Мерами господдержки... могут пользоваться системообразующие организации при условии, что предприятие не является организацией, приостановившей деятельность в России, а заемщик, являющийся организацией розничной торговли, функционирует в полном объеме», – передает РИА «Новости» его слова.
В связи с этим Евтухов назвал нецелесообразным нахождение указанных предприятий «в перечне системообразующих организаций российской экономики».
Отмечается, что в перечень включены такие бренды, как H&M, Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), Adidas и LPP (Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay).
Ранее Евтухов заявлял, что шведская IKEA и владелец брендов Zara и Bershka компания Inditex рассматривают возможность возвращения на российский рынок.
В Финляндии заявили о приостановке поставок электричества из России
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Дочка российской компании «Интер Рао» RAO Nordic Oy приостановит поставки электричества в Финляндию с 01 часа 14 мая, сообщила финская электросетевая компания Fingrid.
«RAO Nordic Oy, российская дочерняя компания Интер РАО, торгующая электроэнергией по соединению 400 кВ, приостановит импорт электроэнергии в Финляндию в субботу, 14 мая 2022 г., в 01.00. По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией на время будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию, проданную на рынке», – передает сообщение РИА «Новости».
При этом финская Fingrid утверждает, что рынку электроэнергии в Финляндии ничего не угрожает.
«Отсутствующий импорт может быть восполнен на рынке электроэнергии путем импорта большего количества электроэнергии из Швеции, а также частично за счет внутреннего производства», – отметила старший вице-президент Fingrid Рейма Пяйвинен.
Между тем в компании Интер РАО пояснили, что вынуждены остановить поставки электроэнергии в Финляндию из-за отсутствия оплаты. Там добавили, что рассчитывают на скорое возобновление поставок.
Ранее финская компания Fennovoima сообщила, что расторгает контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви–1» и прекращает все работы по проектированию и лицензированию. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Росатом ранее вписался в этот проект, и каких экономических выгод лишает себя Финляндия?
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Советник бывшего президента Франции призвал «закрыть двери» в НАТО
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Вступление новых стран в Североатлантический альянс следует прекратить, включать в НАТО Финляндию, Швецию, Украину, Молдавию, Грузию недопустимо, заявил советник экс-президента Франции Николя Саркози Анри Гено.
По его мнению, США и Евросоюз (ЕС) способствовали приему государств Восточной Европы в НАТО, превращению альянса в антироссийскую организацию и приближению границ ЕС к рубежам РФ. Таким образом, заметил Гено, Вашингтон и Брюссель создали у «русских ощущение окружения, которое лежало в основе многих европейских войн», передает ТАСС.
Бывший советник президента Франции Николя Саркози убежден, что соглашение о стратегическом партнерстве США и Украины, заключенное 10 ноября 2021 года, «оформило альянс двух стран, ясно направленный против России».
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Зеленский призвал Италию закрыть страну для россиян
Закрыть страну для российских туристов призвал власти Италии президент Украины Владимир Зеленский, объяснив это санкциями.
«Санкционная политика... Я считаю сильными шагами касательно туризма... Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть... Даже те, кто не был на поле боя – они молчат, они поддерживают свое политическое руководство», – заявил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1, передает РИА «Новости».
Также он поблагодарил европейское сообщество за блокировку активов российских олигархов и заявил, что такое же давление должны почувствовать обычные люди, которые приезжают в Европу отдыхать.
Ранее украинский лидер в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать туристов из России. Как утверждает Зеленский, «это двойные стандарты» и «несправедливость».
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Украина захотела миллионную армию
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Киев стремится к тому, чтобы численность украинских военных, задействованных в боевых действиях, достигла 1 млн человек, сообщил министр обороны Украины Олег Резников.
Резников заявил, что действия украинских властей, которые «сохранили управляемость» Украиной, и «мобилизация украинского народа» позволили «организовать оборону». Отмечается, что на первых этапах «очень помогли волонтеры». По словам министра, «развертывание государственного механизма – это много формальностей даже в условиях войны», причем «не только в воюющей Украине».
«Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом», – заявил Резников. По его словам, сложившаяся ситуация «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд». Министр признал, что «Украина не была готова к этому полностью», передает ТАСС.
Напомним, в Минобороны России сообщили о большом количестве дезертировавших военнослужащих Украины. Источник в российских силовых структурах со ссылкой на информатора в украинской армии рассказал, что большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах их отправки на фронт после двухнедельных учений.
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В Грузии заявили, что в стране фактически закончились запасы пшеницы
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Запасы пшеницы в Грузии фактически исчерпаны, мельницы в ближайшие дни могут прекратить работу, заявил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава.
«Несколько месяцев как в страну агрессивно ввозят муку, которая заменяет пшеницу. Сегодня мы дошли до той ситуации, что запасы пшеницы, которые у нас были ранее, фактически исчерпаны, и мельницы в течение нескольких дней остановятся», – передает ТАСС его слова грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс».
По словам Силагавы, согласно действующему грузинскому законодательству налог на импорт муки равен нулю, а пшеницы – плавающий и сегодня составляет 120 долларов за одну тонну. Он также добавил, что ООН рекомендует странам держать как минимум двухмесячные запасы пшеницы.
Отмечается, что Грузия в год потребляет до 650 тыс. тонн пшеницы. Республика сама себя обеспечивает лишь на 15%. Остальное – импорт, более 90% которого приходится на Россию. Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства республики Отар Шамугия в апреле заявил, что власти в ближайшие годы планируют увеличить объем выращиваемой пшеницы с 15% до 50% от общего количества потребляемого объема.
Тем временем в России в этом году ожидается рекордный за всю историю урожай зерна, в том числе пшеницы – до 87 млн тонн, заявил российский лидер Владимир Путин со ссылкой на аналитиков.
Ранее агроном Михаил Воробьев объяснял, что обилие зимних осадков благотворно влияет на почву, и, вероятно, можно будет рассчитывать на хороший урожай пшеницы в России в этом году.
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Немецкий министр оценил способность Германии пережить зиму без российского газа
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При значительной экономии энергии и полных газохранилищах Германия сможет пережить зиму без поставок газа из России, заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
По мнению министра, промышленность и частные лица в германии могут снизить потребление энергии на 10%. Хабек считает, что при этом они не окажутся в «бедственном положении», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wirtschafts Woche.
«Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, если мы будем значительно экономить на энергии, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа», – заявил он. Однако, как подчеркнул Хабек, цены на газ все равно «будут очень высокими, а резервуары для хранения в конце зимы опустеют»
На днях Хабек после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Германия еще не готова к полному эмбарго на российский газ. До этого Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ».
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Цена на бензин в США побила очередной рекорд
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Стоимость бензина в США обновила исторический максимум, достигнув в среднем по стране 4,43 доллара за галлон (3,785 л), свидетельствуют данные аналитиков.
По данным сайта Американской ассоциации автомобилистов, актуальная цена за галлон бензина в среднем по стране достигла 4,432 доллара, это на 15% выше, чем неделю назад. В Калифорнии просят в среднем 5,87 доллара за галлон. В штате Мэриленд за топливо с высоким октановым числом просят уже 6 долларов, передает РИА «Новости».
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из России.
Исторический максимум в 4,33 доллара за галлон в среднем в США платили 11 марта. В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно 1 миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года – около 3,3 доллара.
Павлин перебил Лаврова
Крик павлина прервал речь главы МИД Сергея Лаврова по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, состоявшегося в Душанбе.
После того, как Лавров рассказал об усилении мер по борьбе с наркотрафиком и террористической угрозой, его перебил крик птицы. «Понравилось», – со смехом прокомментировал ситуацию Лавров.
Видео опубликовано на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.
Латвия объявила Балтийское море территорией НАТО
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в комментарии газете Financial Times по поводу планов Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс заявил, что Балтийское море «становится морем НАТО».
Латвия, Литва и Эстония выступили с заявлением, в котором пообещали «как можно быстрее» ратифицировать заявки Финляндии и Швеции. Это укрепит собственную безопасность этих стран и потенциал для отражения любого нападения, подчеркнули главы внешнеполитических ведомств этих республик, передает ТАСС.
«Балтийское море становится морем НАТО», – приводит FT заявление Ринкевича.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что «это очень четкое послание о том, что северная часть Европы является территорией альянса».
«[ВС] Финляндии полностью совместимы с вооруженными силами НАТО, в чем мы убедились во время совместных международных миссий», – сказала руководитель внешнеполитического ведомства Эстонии Эва-Мария Лийметс. В результате вступления двух стран в альянс «значительно усилится само НАТО, укрепится безопасность в Северной Европе и регионе Балтийского моря», добавила она.
Страны Балтии, давно обеспокоенные тем, что финские и шведские острова в Балтийском море могут быть использованы в качестве баз для нападения на них, считают, что они и другие страны НАТО только выиграют от укрепления вооруженных сил Финляндии и Швеции, а также вследствие обязательств альянса по коллективной обороне обоих государств.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
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ВС России уничтожили три командных пункта ВСУ и пять артиллерийских подразделений
ВКС России поразили три командных пункта за день, ракетные войска и артиллерия – пять артиллерийских подразделений на огневых позициях ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники», – передает слова Конашенкова ТАСС.
По его словам, ракетными войсками и артиллерией поражены 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Ранее появилось видео, как вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты управления и технику ВСУ.
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Конгрессмен заявил об участии США в «войне»
Лидер демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойер призвал не критиковать президента страны Джо Байдена «в военное время».
В ходе дебатов с республиканцем Стивеном Скэлисом, на которых обсуждались рост цен на газ и добыча нефти, Хойер заявил, что с дебатами следует «поскорее покончить». Он призвал «сфокусироваться на враге». «Я понимаю, что у нас здесь политика, но мы воюем», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин подчеркивал, что США не воюют с Россией на Украине. Остин подчеркнул: «Совершенно ясно, что это борьба Украины». По его мнению, ситуация на Украине не является скрытым конфликтом России и НАТО. Глава Пентагона заявил, что другие страны только помогают Киеву. В свою очередь, Москва подчеркивала, что Запад участвует в прокси-войне против России на Украине.
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