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Патриарх Кирилл заявил о способности человека прожить без науки
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Православная церковь благословляет науку и искусство, но человек способен прожить и без них, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Люди могут без науки прожить, и пример тому – афонские старцы, монахи, подвижники, затворники. А вот без веры человек высыхает, он теряет свое нравственное чувство, способность отличать добро от зла. И сама жизнь для него становится невыносимой, потому что грех за грехом, ошибка за ошибкой, расставание за расставанием», – цитирует РИА «Новости» патриарха.
По его словам, ни наука, ни искусство, ни опыт не способны соединить человека с Богом, хотя через человеческие усилия к Богу можно приблизиться.
«Господь с каждым имеет свой личный контакт, и есть только одно условие: мы сами должны хотеть иметь эти отношения с Богом. <...> Поэтому церковь и благословляет науку, культуру, искусство, но утверждает, что все это не открывает для человека возможность увидеть Бога и жить вместе с ним», – заключил предстоятель Русской православной церкви.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что россиянам необходимо «встрепенуться» и понять, что наступило особое время, от которого может зависеть судьба каждого.
Прекращение поставок российского газа обострило политический кризис в Болгарии
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После прекращения поставок российского газа в Болгарии обострился политический кризис, происходящий на фоне ситуации на Украине, сообщают СМИ.
Обозреватель газеты «Дневник» Анна Христова указывает, что президент Болгарии Румен Радев осудил действия правительства своей страны и заявил, что «давно призывал к бережному и ответственному отношению Болгарии» к конфликту на Украине, «от которого напрямую зависит благополучие и жизнь болгар». Радев высказал недовольство тем, что Болгария и Польша лишились поставок газа из России, а Германия и Австрия продолжают получать газ.
Радев считает, что кабмин Болгарии должен ответить, «чьим интересам служит». По его мнению, правительству «давно пора доказать, что оно поддерживает болгарский суверенитет и работает в пользу национальных интересов», передает РИА «Новости».
В свою очередь, экс-премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что правительство пытается втянуть в эту проблему посредников и отмывать через них деньги. «Дневник» напоминает, что при Борисове был построен «Балканский поток», а финансируемый ЕС трубопровод до Греции так и не построили. Экс-министр энергетики Делян Добре также считает, что кабмин решил покупать российский же газ дороже, через посредников.
Однако премьер-министр страны Кирил Петков и вице-премьер Асен Василев уверяют, что посредников не будет, а поставки планируется осуществлять из альтернативных источников – Греции и Турции.
Кроме того, Радев выступает резко против предоставления оружия Украине, а Василев считает позицию президента позорной. С Радевым в этом вопросе согласилась курирующая ВПК вице-премьер Корнелия Нинова. Однако между ними возникли разногласия из-за сообщений о неофициальных поставках оружия Украине через третьи страны. Радев потребовал разъяснений, на что замглавы кабмина призвала рассказать, какие оружейные контракты подписывало его правительство. По словам Ниновой, она лишь выполняет ранее заключенные контракты и не поставляет продукцию ВПК России и Украине.
Напомним, правящая коалиция Болгарии оказалась на грани распада из-за вопроса о поставках оружия Украине. Болгарская социалистическая партия, которую считают пророссийской, заявила, что покинет коалицию, если София согласится на поставки оружия Украине. При этом правоцентристская партия «Демократическая Болгария» грозит выйти из коалиции, если поставок не будет. Резко антироссийская политика премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества. Польша и Болгария первыми лишились поставок российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов.
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Планы ЕС по газу оказались «слишком красивыми, чтобы быть правдой»
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Запланированное в ЕС заполнение газовых хранилищ при сокращении поставок газа из России возможно только при условии отключения от газа промышленных предприятий, сообщают немецкие СМИ.
Der Spiegel считает «слишком красивыми, чтобы быть правдой», заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности Европы к приостановке поставок российского газа. Кроме того, эксперты сомневаются в заявлении вице-президента ЕК Франса Тиммерманса о том, что ЕС способен заместить две трети поставок российского газа и заполнить свои хранилища до 80% к ноябрю, передает РИА «Новости».
Исследовательский центр Юлиха (Германия) считает, что такое возможно только в случае решения ЕС ограничить поставки газа промышленности весной и летом. Подчеркивается, что при сокращении поставок российского газа на две трети заполнить хранилища объемами, достаточными для прохождения зимнего периода, невозможно.
Ученые полагают, что к 1 августа удастся заполнить хранилища на 63%, если отключить от газа с нынешнего момента до конца июля все металлургические, химические или цементные заводы в ЕС. Кроме того, газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль. А для заполнения хранилищ на 80% к 1 ноября потребуется ограничить газовое снабжение промышленности в течение октября. Без «значительных ограничений для промышленности и электростанций» заполнить хранилища не удастся, считают в центре Юлиха.
Ни поставки трубопроводного газа из Норвегии, Алжира или Азербайджана, ни импорт СПГ не компенсируют 100 млрд кубометров российского газа. Уже сейчас Европа импортирует рекордные объемы СПГ, но данный ресурс становится дефицитным. Der Spiegel полагает, что «даже Совет государств-членов ЕС не верит, что поставленная Тиммермансом цель отказаться от российского газа на две трети к концу года может быть достигнута». «В своих многочисленных решениях по энергетическому вопросу до настоящего времени он не подтвердил ни одну из цифр, представленных Еврокомиссией: ни по сокращению импорта, ни по уровню заполнения хранилищ», – говорится в статье.
Напомним, после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Тем временем СМИ сообщают, что Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме.
Германия подала на Италию в Международный суд ООН
В связи с судебными разбирательствами в Италии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны, Германия подала на Италию в Международный суд ООН, сообщает суд.
Берлин считает, что Италия «не смогла соблюсти юрисдикционный иммунитет» Германии «как суверенного государства». Германия ссылается на решение суда 2012 года, которое подтверждает, что у страны есть юридический иммунитет от исков в иностранных судах от жертв нацизма, передает РИА «Новости».
Как указывает Берлин, с 2012 года суды в Италии «рассмотрели значительное количество новых исков против Германии», нарушая, по версии немецкой стороны, «суверенный иммунитет Германии». С 2014 года было принято не менее 15 судебных решений по претензиям к Германии из-за действий «рейха во время Второй мировой войны».
Международный суд ООН, по мнению Берлина, должен признать нарушениями со стороны Италии «принудительные меры» в отношении госсобственности на своей территории или соответствующие угрозы. Берлин требует гарантий прекращения действия судебных решений и возмещения ущерба. Берлин просит «обязать Италию гарантировать, что немецкая собственность, отмеченная в заявлении, не будет выставлена на открытом аукционе до вынесения судом решения».
В 2014 году конституционный суд Италии постановил, что обязанность следовать решению 2012 года находится в зависимости от фундаментального принципа правовой защиты фундаментальных прав в соответствии с конституционным правом страны.
Напомним, СМИ сообщали, что Рим и Париж пытаются снизить влияние Германии на Евросоюз. Франция рассчитывает, что Германия и Италия будут более или менее уравновешивать друг друга в ЕС.
Нервное поведение генсека ООН на встрече с Путиным попало на видео
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Телеканал «Россия 1» опубликовал кадры со встречи президента Владимира Путина с Антониу Гутерришем, на которых видно, что генеральный секретарь ООН не может справиться с волнением.
Видео показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Во время этих дискуссий (с президентом Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД) главе ООН явно было весьма неуютно. То, что это именно так, выдавали руки, которым никак не находилось места: то сцеплены в замок, то поднесены к губам, к глазам», – прокомментировал видеоряд журналист Павел Зарубин.
«С первых секунд, как только глава ООН приехал в Кремль, было очевидно: он, конечно, несколько волнуется», – отметил Зарубин, показав также кадры, как, выходя из автомобиля, Гутерриш поправляет галстук и пиджак, запускает руки в карманы. «Уже было вошел в первый корпус Кремля, но прямо перед входом почему-то решил отдать помощнику свои мобильные телефоны – сразу два телефона. Так делают, конечно, когда не хотят, чтобы им мешали звонками, но ведь это может быть и из-за опасений прослушивания», – отметил Зарубин.
Напомним, во время переговоров Путин не согласился с оценкой Гутерриша по поводу гуманитарных коридоров в Мариуполе. Российский лидер подчеркнул, что гумкоридоры работают. «Ситуация в Мариуполе сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены», – сказал Путин. Кроме того, глава российского государства отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.
Арестовичу припомнили слова о «мелком самолюбии» Зеленского
Пользователи интернета припомнили советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу его критические высказывания о Владимире Зеленском и украинцах.
Как передает РЕН ТВ, в Сети «бурно обсуждают всплывшее интервью» Арестовича 2020 года. В нем нынешний советник главы офиса Зеленского заявил: «Зеленский человек слабый, у него есть две клавиши: мелкое самолюбие и страх».
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«Дело в том, что мы *** страна. Кроме того, у нас *** коллективное бессознательное. Средний украинец, если возможно рассуждать в таких категориях, это идеальная жертва информационной семантической войны. Разорваны все связи в мозгу, внушаем, то есть у него вместо мозга идеальный газ», – сказал он.
Напомним, в начале апреля Арестович в очередной интервью подробно рассказал, как власти Украины манипулируют гражданами в период спецоперации.
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Германия назвала условие отмены санкций против России
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Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, при каком условии антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, можно будет снять.
По ее словам, мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. «Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска [с территории Украины]», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
По мнению министра, Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она считает, что Европейский союз «никогда больше не сможет положиться на обещания» Москвы.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
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Заявки на газ из России для Европы выросли до 97,2 млн кубометров
Заявки европейских потребителей на российский газ к 1 мая выросли и составляют 97,2 млн кубометров, транзит со стороны России продолжается в штатном режиме, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
Куприянов сообщил, что «Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 97,2 млн куб. м на 1 мая», передает ТАСС.
В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.
Ранее в Германии пришли к выводу, что запланированное в ЕС заполнение газовых хранилищ при сокращении поставок газа из России возможно только при условии отключения от газа промышленных предприятий.
Напомним, после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям.
Тем временем СМИ сообщают, что Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме.
Названа дата возможного прекращения поставок газа из России в Финляндию
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Поступление российского трубопроводного газа в Финляндию и большую часть Европы может прекратиться 21 мая, сообщают СМИ.
Газпром обратился к финской государственной газовой компании Gasum с вопросом о готовности оплачивать поставки российского газа в рублях. Gasum должна ответить до 20 мая. В Финляндии крупнейшими пользователями газа являются предприятия химической и лесной промышленности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Если Россия прекратит поставки, Финляндии придется искать альтернативные источники. Одним из них может стать газопровод Baltic Connector. В противном случае нужно будет сокращать производство, указывают финские чиновники. Сообщается, что ряд компаний уже готовится к прекращению поставок газа из России. Так, Neste тестирует использование пропана. Гендиректор Питер Ванакер счел их многообещающами.
Напомним, министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявил, что Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые Россией условия по оплате поставок газа в рублях. Первыми из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок российского газа лишились Польша и Болгария.
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Бразильский наемник рассказал о массовом заболевании иностранных военных на Украине
Душ два раза в неделю, скудная еда, многие болеют коронавирусом, рассказал порталу UOL бразильский бывший военный Фабио Жуниор ди Оливейра о службе на Украине.
Ди Оливейра прибыл на польско-украинскую границу 16 апреля, и на автобусе вместе с 60 другими иностранцами его доставили на тренировочную базу.
«Принимал душ только два раза в неделю, когда приезжал грузовик с душевыми. Еда не отвечала потребностям. У них даже не было склада для амуниции. Амуниция хранилась в яме, прикрытая ветками», – описывает СМИ ситуацию со слов ди Оливейры, передает РИА «Новости».
По словам бразильца, им не подходил даже пуленепробиваемый жилет. Между тем тренировки были интенсивными: учили стрелять по движущимся автомобилям, готовили к воздушным атакам. Однако всю подготовку бразилец прошел, болея коронавирусом.
«Я прошел через все тренировки с Covid-19. У меня болело все тело… была температура, болело горло. Сейчас у меня при кашле идет кровь», – заявил он. Ди Оливейра также отметил, что у всех наемников в его палатке были симптомы коронавируса.
Бывший военнослужащий также рассказал о случае самоубийства, его совершил польский наемник, его похоронили на месте, на деревянном кресте изобразили два флага – украинский и польский. По его словам, большинство членов его взвода решили уехать в Бразилию и покинуть Украину.
Раннее британский наемник рассказал, что ему так и не заплатили за участие в военных действиях на стороне Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.
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Медведев оригинально поздравил россиян с 1 мая
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем труда и приближающимся Днем Победы, опубликовав «молчаливое» видео.
Медведев опубликовал в свое Telegram-канале видео, на котором запечатлено, как он пишет поздравление на белой доске.
«С 1 мая и приближающимся Днем Победы», – написал политик, а также нарисовал букву «Z».
Ранее россиянам напомнили график праздничных выходных в мае.
Минобороны показало бегство украинских военных
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Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено бегство украинских военнослужащих с огневых позиций.
Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 в районах населенных пунктов Запорожье и Артемовск. Поражены два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также пятнадцать опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники. В результате ударов уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ», – сообщили в Минобороны.
«Находимся на одном из взорванных мостов в районе населенного пункта Старый Салтов. Дорога это идет на Бурлук. Как видим, по ней наносились именно авиаудары», – рассказал журналист.
Он показал несколько воронок от авиабомб, в том числе точное попадание в сам мост – бомба пробила дыру в его перекрытии. Часть моста полностью разрушена и обвалилась, перерезав путь с одного берега реки на другой.
По словам журналиста, войска Украины, отступая в самом начале специальной военной операции, подорвали все, что смогли подорвать. В данном месте они уходили в спешке, поэтому ограничились авиаударами. Он добавил, что разрушение переправ сильно затруднило жизнь гражданского населения.
Также украинскими войсками на протяжении реки Северский Донец подрывались дамбы, чтобы нарушить гидрогеологию района. Разрушенный мост у Старого Салтова находится в прифронтовой зоне, на видео, снятом корреспондентом, слышны звуки работы реактивных систем залпового огня.
Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили также об уничтожении высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы ангара с поступившим из США и стран Европы вооружением и боеприпасами. Кроме того, ведомство публиковало видео того, как экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по пункту управления и бронетехнике вооруженных сил Украины.
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В ДНР показали «размотку» позиций ВСУ и «Правого сектора»
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Военные журналисты продемонстрировали кадры уничтожения позиций запрещенного в России «Правого сектора*» в районе поселка Пески (ДНР), а также видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных.
«В районе Песок наши САУ «Акация» калибр 152 мм разматывают позиции нацистов из «Правого сектора*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД)», – написал автор Telegram-канала «Репортер Руденко V», опубликовав соответствующее видео.
Также Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных.
«Парни ежедневно несут боевое дежурство по периметру Авдеевки, выслеживают и уничтожают беспилотные цели в небе, колеся по фронтовым дорогам и меняя огневую позицию», – указывается в посте.
Ранее в ДНР рассказывали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески: депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «противник по сути уже загнан в котел, когда он окончательно замкнется в районе Славянска, дело пойдет значительно быстрее».
Между тем в ЛНР анонсировали новые котлы для ВСУ.
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Выступление Бербок о поставках оружия Украине вызвало гнев немцев
Около 150 человек попытались сорвать касавшееся Украины выступление главы МИД Германии Анналены Бербок. Другое мероприятие с ее участием пришлось отменить по соображениям безопасности, сообщает полиция.
В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн Бербок высказалась в поддержку поставок Украине тяжелого вооружения. На выступлении было около 1 тыс. человек. Примерно 150 человек попытались его сорвать, они включали сирену, называли министра «подстрекательницей войны» и «лгуньей». Второе мероприятие решено было не проводить, передает РИА «Новости» со ссылкой на Zeit.
Напомним, популярность канцлера Германии Олафа Шольца также резко упала из-за Украины. Его рейтинг снизился до самого низкого уровня с момента вступления в должность. Шольцу может грозить позорная отставка.
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В ДНР назвали условия для формирования «Авдеевского котла»
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«Несмотря на определенные успехи нашей артиллерии, ситуация остается довольно сложной. И без дополнительного и более интенсивного привлечения авиации события могут развиваться очень медленно», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Ранее в Сети появились кадры уничтожения украинских военнослужащих на подступах к Авдеевке.
«Нам действительно удалось уничтожить порядка 15 человек из «Правого сектора*» и подавить часть инфраструктуры противника. Но в глобальном смысле это пока ничего не меняет», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Ситуация до сих пор остается сложной, потому что за последние восемь лет противник выстроил настоящие крепости на территориях промзон Авдеевки», – пояснил собеседник.
Он также уверен, что наиболее правильным решением в нынешней ситуации было бы дополнительное и более интенсивное применение российской авиации для уничтожения укрепрайонов. «Для того, чтобы самостоятельно разрушить укрепления, нам придется потратить очень много времени. Если же пытаться сделать это только при помощи штурмовых групп, мы можем столкнуться с серьезными потерями со своей стороны», – уверен Бердичевский.
Бердичевский также отметил, что несмотря на определенные успехи на направлении Авдеевки, говорить о формировании «Авдеевского котла» пока преждевременно. По словам собеседника, «необходимо сначала с воздуха разгромить укрепления, а затем спокойно зайти и зачистить территорию».
Ранее военные журналисты продемонстрировали кадры уничтожения позиций запрещенного в России «Правого сектора*» в районе поселка Пески (ДНР), а также видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных близ Авдеевки.
«В районе Песок наши САУ «Акация» калибр 152 мм разматывают позиции нацистов из «Правого сектора*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД)», – написал автор Telegram-канала «Репортер Руденко V», опубликовав соответствующее видео. Также Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных в районе Авдеевки.
«Парни ежедневно несут боевое дежурство по периметру Авдеевки, выслеживают и уничтожают беспилотные цели в небе, колеся по фронтовым дорогам и меняя огневую позицию», – указывается в посте.
Также проект WarGonzo опубликовал кадры уничтожения 15 украинских военнослужащих артиллерийскими расчетами пушек Д-20 штурмового батальона «Сомали». «На кадрах, снятых с БПЛА, видно как по скоплению живой силы в окопах, обнаруженной средствами воздушной разведки, наносятся точные удары снарядами калибра 152-мм. Зафиксированы попадания непосредственно по боевикам», – говорится в публикации.
Напомним, ранее в ЛНР анонсировали создание новых котлов для ВСУ. Советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что как только удастся взять под контроль Попасную, по сути захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск.
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В Совфеде ответили на немецкие условия отмены санкций против России
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«У нас есть вполне конкретные цели и задачи. И мы не станем останавливаться из-за санкций. Пусть хоть еще десять пакетов введут», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее МИД Германии назвал вывод российских войск с Украины основанием для отмены антироссийских санкций.
«Мы ведем борьбу за освобождение Донбасса и всей Украины. Россия преследует конкретные цели – денацификация и демилитаризация соседней страны. И пусть то, что говорит сегодня Бербок, останется на ее совести», – заявил первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.
По словам сенатора, «Германия не имеет ни морального, ни исторического права диктовать свои условия России». «Берлину лучше заняться своими внутренними проблемами, а не торговаться с Москвой», – подчеркнул Джабаров.
«Сегодня идет серьезная борьба за свободу Украины. А в это время страны НАТО накачивают Киев оружием, тем самым обрекая на гибель самих украинцев. Очевидно, что Западу важно сделать все возможное, чтобы Киев не прекращал сопротивление», – уверен собеседник.
«Россия не должна реагировать на предложение Бербок. Мы никогда не просили отменить введенные санкции или не вводить новые рестрикции. Они сами решили, что нам нужна отмена. Сейчас угрожают шестым пакетом. Да пусть еще хоть десять таких введут», – заключил Джабаров.
Ранее глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что отмена антироссийских санкций возможна только после того, как Россия выведет свои войска с территории Украины.
«Мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
По мнению министра, Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она считает, что Европейский союз «никогда больше не сможет положиться на обещания» Москвы.
В минувшую пятницу New York Times со ссылкой на источники сообщила, что уже на будущей неделе страны ЕС могут ввести очередной пакет санкций в отношении России. В рамках рестрикций, по данным газеты, предусмотрен поэтапный отказ от российской нефти.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России, эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая.
22 апреля Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки российской нефти, поскольку ряд стран ЕС пригрозили заблокировать решение при вынесении на голосование.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших санкций против России на фоне событий на Украине ЕС рассматривает меры в отношении банковского сектора, а также рестрикции в сфере энергетики.
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