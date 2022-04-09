Глава Ярославской области принял участие в «Тотальном диктанте»

Автор текста «Тотального диктанта – 2022» писатель и сценарист Марина Степнова прочитала его в Ярославском государственном драматическом театре имени Федора Волкова. В числе участников был врио губернатора Михаил Евраев.

9 апреля Ярославль стал столицей просветительской акции «Тотальный диктант – 2022». Участие в ней приняли около тысячи жителей области.

На главной площадке проекта работу выполняли около 500 ярославцев.

«Текст сложный, но было очень интересно, – приводит слова Евраева портал органов государственной власти Ярославской области. – Первый раз участвовал, понравилось. Последний раз писал диктант очень давно, лет 35 назад, и сегодня многие правила пришлось вспомнить. Мама была учителем русского языка и литературы, много лет – заведующей библиотекой и с детства меня приучала грамотно писать».

Кроме Волковского театра, «Тотальный диктант» в очном формате прошел еще на 14 площадках в Ярославле: в областной научной библиотеке им. Некрасова, в ЯГПУ им. Ушинского, в ЯрГУ им. Демидова, в «Точке кипения» ЯГТУ, в Академии МУБиНТ и других.

Чтецами выступили известные ярославцы, в числе которых – ученые-филологи и преподаватели Екатерина Мельникова, Любовь Антонова, Лариса Ухова, Валентин Степанов, заслуженный учитель РФ Михаил Нянковский, детский поэт Анастасия Орлова, начальник отдела ЗАГС Ярославля Наталия Рыбкина.

Ежегодно в рамках акции «Тотальный диктант» запускается множество бесплатных просветительских проектов. Главная их цель – популяризация русского языка. Так, в Ярославле на площадках Некрасовской библиотеки и филологического факультета ЯГПУ имени К.Д. Ушинского предварительно прошли циклы подготовительных занятий, на которых все желающие могли повысить уровень своей грамотности, вспомнить и разобрать орфографические и пунктуационные правила.