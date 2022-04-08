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Россия выступила за продолжение усилий Минска в переговорах с Украиной
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Москва выступает за то, чтобы Белоруссия продолжила играть позитивную роль в организации российско-украинских переговоров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в пятницу по итогам переговоров в Москве с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
«Мы за то, чтобы наши белорусские друзья продолжали играть позитивную роль в организации российско-украинских переговоров. И Белоруссия – это прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались. Хотя все зависит от договоренностей сторон, и не исключены встречи и в других странах, на иных площадках», – передает его слова ТАСС.
Ранее Лавров заявил, что Москва будет добиваться, чтобы все задачи переговорного процесса, которые стоят перед Киевом, были выполнены.
Власти Молдавии захотели избавиться от газовых «тисков» России
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Молдавия, которая на 100% зависит от России в сфере энергетики, «больше не может находиться в тисках» Москвы, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Спыну признал, что цена на газ «на рынке высока, но если дойдет до того, что придется покупать газ и электроэнергию по рыночной цене – это будет цена независимости Молдавии». «Мы больше не можем находиться в тисках России, я надеюсь, что у нашего общества хватит зрелости, чтобы преодолеть эту ситуацию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.
Вице-премьер сказал, что добиться этого будет очень тяжело, придется выделять дополнительные средства из государственного бюджета, чтобы правительство могло дать компенсации населению. Он не исключил, что придется отказаться от каких-то вещей. Однако Спыну считает, что время для подобных решений пришло, так как, по его словам, Молдавия единственная в регионе на 100% зависит от России в сфере энергетики.
Тендер на проведение аудита задолженности «Молдовагаза», о котором страна договорилась с Газпромом, провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, сказал Спыну. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство запросило Газпром об отсрочке.
Спыну при этом заверил, что у Молдавии «нет риска» с 1 мая остаться без газа, даже если Газпром «решит разорвать контракт». Он заявил, что у Молдавии «есть возможность закупить газ», власти «ищут самый дешевый вариант для закупки». Спыну «отправил несколько запросов, чтобы понимать, что будет делать Газпром – разорвет контракт или нет». «К сожалению, мы не получили ответа, поэтому готовим план «б», – сказал он, добавив, что есть много компаний, которые уже работали с Молдавией, когда стране пришлось закупать газ в октябре. Это позволяет вице-премьеру верить, что республика преодолеет кризис.
Напомним, в Газпроме заявляли, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. Спыну признавал, что Газпром может не признать результаты аудита и расторгнуть контракт на поставку газа в республику.
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В Британии увидели угрозу для доллара от санкций против России
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Санкции против России могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы, пишут британские СМИ.
Как указывает Financial Times, вопреки заявлениям США и их союзников военную операцию России на Украине осудил не весь мир, а лишь «возглавляемая Западом коалиция». В связи с этим FT указывает на возможные «последствия для будущего международных финансов». Так, у Китая есть «долгосрочные планы» сделать юань гораздо более значимой валютой в глобальных расчетах, Пекин может ускорить продвижение своей системы банковских переводов CIPS, которая рассматривается как альтернатива SWIFT. CIPS пользуются уже более чем в 100 странах.
Кроме того, FT отметила торговлю России с Индией, рассматривающей возможность создания механизма расчетов в национальных валютах. FT пишет, что наблюдаемая дедолларизация мировой экономики может оказаться своего рода финансовым аналогом Суэцкого кризиса 1956 года, ставшим символом снижения британского влияния в мировой политике, передает ТАСС.
Напомним, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
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Макрон заявил о готовности Франции стать гарантом мира на Украине
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Франция готова исполнять роль гаранта при построении мира на Украине, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
«В какой-то момент наступит прекращение огня, и нам придется строить мир. Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на Parisien.
Кроме того, Макрон подчеркнул, что намерен продолжать телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, так как это дает Франции возможность «сохранять статус участника переговоров». Макрон считает, что таков его «долг». «И даже если я считаю, что к середине мая не будет никакого результата, это будет полезно для подготовки к миру в будущем», – сказал он.
Президент Франции заявил, что уделяет большое внимание гуманитарным вопросам, отдельно остановившись на ситуации в Мариуполе. По его словам, Москва «достаточно ясно выразила отказ» в ответ на предложение о проведении Францией собственной гуманитарной операции там вместе с Грецией и Турцией. Франция предлагает открыть гуманитарный коридор и привлечь к операции сотрудников Международного комитета Красного Креста.
Напомним, гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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Вучич объяснил голосование против работы России в СПЧ ООН
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При голосовании по вопросу работы России в Совете ООН по правам человека Сербия голосовала против Москвы из-за угрозы санкций, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич отметил, что «есть вопросы не только из-за этого голосования». По его словам, «люди спрашивают, почему» Сербия «не голосовала против или почему не воздержится». Он пояснил, что решение воздержаться при голосовании приведет к тому, что против Сербии «будут одни и другие, давление станет еще больше». Вучич заявил, что «сегодня принимается решение о судьбе Сербии – будем ли исключением из пакета санкций по нефти, прямо сегодня», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Радио и телевидение Сербии».
Президент Сербии указал, что в соответствии с решение ЕС до 15 мая его страна может импортировать нефть, а «потом – ни из России, ни откуда бы то ни было, потому что «Газпром нефть» – основной владелец Нефтяной индустрии Сербии». Стране, по его словам, «в каждый момент грозит то, что хорватская печать называет «ядерным ударом» по Сербии». Речь идет не о «настоящих ядерных ракетах, а о санкциях в отношении Сербии и приостановке ее европейского пути», сказал он.
«Говорю всем этим умным, великим патриотам Сербии, орден Александра Невского получил я, а не они, и всем тем, про кого знаю, как они боялись в Брюсселе, и лишь я не согласился на признание Косово, говорю им, что Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, ни одной ограничительной меры, не отчуждает российские компании, даже отказываемся от права первоочередной покупки НИС», – заявил Вучич.
Он подчеркнул, что санкций Сербия не вводила, но и сама не должна попасть под удар, чтобы выдержать внешнеполитическое давление и продолжить свой экономический рост.
«Мы – военно-нейтральная страна, мы не нейтральные политически, мы находимся на европейском пути. Пока мы находимся на европейском пути, мы не можем быть политически нейтральным государством. Мы военно-нейтральные и будем беречь этот военный нейтралитет», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека. Как пояснили в офисе председателя ГА ООН, после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать. После этого Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ.
МО: ПВО России сбили два украинских вертолета под Херсоном
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три беспилотника, сообщил официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три БЛА, в том числе два «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России высокоточными ракетами нанесли удар по скоплению украинской военной техники в Житомирской области.
С начала спецоперации на Украине ликвидировали 416 беспилотных летательных аппаратов, 220 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Российские ракеты комплекса «Бастион» уничтожили центр подготовки наемников под Одессой
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Вооруженные силы России уничтожили высокоточными ракетами берегового комплекса «Бастион» пункт сбора и подготовки иностранных наемников в районе Одессы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, сообщил Конашенков, высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково были уничтожены вооружение и военная техника прибывших резервов украинских войск.
Также Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских вертолета (Ми-8 и Ми-24) и пять беспилотников, среди них два «Байрактара ТБ-2» в районе Кривого Рога.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1917 единиц специальной военной автомобильной техники», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Вучич рассказал об истребителе НАТО «в российской воздушной зоне»
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Власти Сербии собираются запросить информацию об истребителе, который оказался в небе рядом с пассажирским рейсом Белград – Москва, выполняемым Air Serbia, заявил президент страны Александр Вучич.
Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии, что «истребитель больше всего напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета». Таким образом, «в российской воздушной зоне, очевидно, был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского», передает РИА «Новости».
«Российская служба контроля полетов нас корректно оповестила, что вблизи другой самолет, и они проверяли, можем ли мы установить визуальный контакт и сообщить что это (...) Что им делать с этим самолетом, когда в нашем – пассажиры, а он шел курсом слева направо без угрозы нашему, двумя тысячами футов ниже, прошел снизу и скрылся», – добавил он.
По его словам, Сербию, не закрывшую свое воздушное пространство для России, обвиняют в том, что на ее самолетах якобы «украинская кровь».
«Что-то не припомню, чтобы останавливали полеты из Киева в Лондон, Будапешт или Вену, когда НАТО бомбило Сербию и осуществляло агрессию на нашу страну. Но Сербии сейчас все запрещено, никто не смеет думать своей головой», – отметил сербский президент.
Ранее Вучич объяснил голосование против работы России в СПЧ ООН угрозами со стороны Запада.
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Медведев задался вопросом о том, сколько СПЧ ООН «проживет» без России
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил решить «задачу» о том, как долго «проживет» Совет ООН по правам человека после выхода России из СПЧ.
Медведев опубликовал в Telegram «задачу». В «условиях» он напомнил, что Комиссия ООН по правам человека была образована в 1946 году, с 1967 года «начала активно вмешиваться в дела суверенных государств», что в результате «привело к утрате доверия к ней и смерти Комиссии в 2006 году». При этом в 2006 году «вместо Комиссии» был образован СПЧ. Как отметил Медведев, 7 апреля 2022 года Генассамблея ООН «приняла решение о приостановке участия России в этом Совете из-за позиции ряда стран». В ответ Россия «прекратила свое участие» и «свои полномочия из-за политически мотивированного демонстративного наказания суверенного государства – члена ООН». «Вопрос: Сколько проживет после этого Совет по правам человека ООН?» – говорится в сообщении.
Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека. Как пояснили в офисе председателя ГА ООН, после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать. После этого Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ.
ВКС России нанесли удар по скоплению техники ВСУ на станции Новоград-Волынский
ВС России высокоточными ракетами воздушного базирования нанесли удар по скоплению украинской военной техники в Житомирской области, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. В результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски для группировки украинских войск в Донбассе», – передает слова Конашенкова ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливом с которых снабжались украинские войска под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.
Глава Пентагона заявил о безуспешных попытках связаться с Шойгу
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что пытается связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу вот уже больше месяца.
Остин в ходе бюджетных слушаний в Сенате Конгресса США сообщил, что пытается установить связь с министром обороны России Сергеем Шойгу с середины февраля, но тот не отвечает, передает РИА «Новости».
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что жалобы Пентагона на то, что те не могут связаться с российским министерством, означают лишь то, что они и не хотят звонить.
Цель Пентагона заключатся в том, чтобы демонизировать образ России в СМИ и обвинить ее в нежелании вести диалог, указывал Леонков. «Когда они говорят на публику, что Россия с ними оборвала контакты, это так в реальности не может работать. Они пытаются отрабатывать повестку агрессивности России и поэтому выдают такие заявления», – отмечал он.
В России спрогнозировали результаты выборов во Франции
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«Никто из основной тройки претендентов не сможет одержать победу в первом туре. В результате мы увидим борьбу между действующим президентом и Марин Ле Пен», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. В воскресенье во Франции пройдет первый тур президентских выборов. Основные фавориты гонки – Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон.
«Совершенно очевидно, что события будут развиваться по сценарию двух туров. При этом Жан-Люк Меланшон претендует на пост президента в меньше степени. Так что на втором этапе встретятся именно Макрон и Ле Пен», – уверен ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.
По словам собеседника, примечательным стал тот факт, что Эрик Земмур, который долгое время демонстрировал уверенную электоральную динамику, в последнее время стал терять свои позиции. «Скорее всего, теперь он начнет активную подготовку к парламентским выборам», – рассуждает Федоров.
«Во втором туре, согласно опросам общественного мнения, будет лидировать действующий президент Франции, – продолжил эксперт. – При этом отрыв будет небольшим. Приблизительно 53% против 47% у Марин Ле Пен». Однако, по словам Федорова, могут возникнуть некоторые неожиданности, которые внесут изменения в намеченную социологами картину.
«Последние региональные выборы во Франции, которые состоялись еще в острую фазу пандемии коронавируса, прошли с очень низкой явкой. Сейчас интрига заключается в том, чьи сторонники окажутся активнее на избирательных участках. Мне кажется, что часть правого электората все же уйдет в сторону Макрона, а не Ле Пен. Это связано с тем, что он позиционирует себя как неоцентрист, под знамена которого уже перешли многие известные политики из правого лагеря», – пояснил Сергей Федоров.
Собеседник также обратил внимание на медиа-активность нынешнего президента в последнее время. «Вся внешняя политика Макрона полностью соответствует той позиции, которую он озвучил еще в начале своего первого президентского срока. Особенно четко это прослеживается в вопросах, связанных с Россией», – рассказал эксперт. Он также отметил, что Париж выступает за жесткий, но все же диалог с Москвой.
«Немаловажную роль в рейтингах Макрона сыграла пандемия и спецоперация России на Украине. Все те обещания, которые он давал в первую предвыборную кампанию и не успел выполнить, общество списало на проблемы, вызванные этими факторами. Более того, 60% французов поддерживают его в стремлении быть посредником в урегулировании украинского конфликта», – говорит Федоров.
Что же касается основного оппонента Макрона – Марин Ле Пен, то ее позиции с 2017 года укрепились почти на 10%. Это, уверен Федоров, связано с тем, что она убрала из предвыборной кампании часть неприемлемых для французского общества тезисов.
«Еще одним правильным решением было снять основные спорные требования – выход из ЕС и отказ от евро. И в качестве своего «конька» она выбрала национальные интересы Франции и ее социальные проблемы, что и дало ей возможность всерьез состязаться с главой государства», – заключил Федоров.
В пятницу Эммануэль Макрон заявил, что в случае своей победы на выборах в первую очередь займется вопросом энергетической независимости Франции.
«Мы сильно зависимы с точки зрения энергетики. На мой взгляд, вопросы торгового баланса, энергетической независимости и покупательной способности - это стороны одной и той же проблемы», – отметил Макрон в пятницу в эфире радиостанции RTL. «Поэтому освобождение от энергетической зависимости будет моим приоритетом во время второго срока», – цитирует Макрона ТАСС.
В свою очередь Марин Ле Пен заявила, что Франция готова к тому, чтобы на посту президента впервые оказалась женщина. «Как будто бы женщина на такое неспособна. Никто уже всерьез не сомневается в этом. Эта ситуация абсурдна, ведь наша страна готова. Это стало бы признаком демократической зрелости перед лицом других европейских стран", – цитирует Ле Пен агентство ТАСС.
В минувшее воскресенье газета ВЗГЛЯД писала, что отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами сократился с 11% до 5%. Опрос, проведенный IFOP, свидетельствует, что в первом туре за Макрона готовы проголосовать 27% избирателей (минус 2,5 процентного пункта за две недели), за Ле Пен – 22% (плюс 3,5). Третье место занимает Жан-Люк Меланшон (15%), четвертое – Эрик Земмур (10,4%), пятое – Валери Пекресс (9%), шестое – Янник Жадо (5%).
Военная операция России сорвала расправу националистов над жителями Мелитополя
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Украинские ветераны так называемой АТО еще до начала российской спецоперации на Украине обсуждали план расправы над пророссийски настроенными жителями Мелитополя, свидетельствует переписка из мобильного телефона, который обнаружили российские военные в помещении «Союза участников АТО Мелитополя».
Судя по всему, на Украине еще до начала российской спецоперации ожидали и планировали широкомасштабное наступление в Донбассе, которое, по мнению националистов, «всё спишет». Мелитополь – 150-тысячный город на юге Запорожской области контролируется вооруженными силами России с 26 февраля.
Как пояснили РИА «Новости» российские военные, телефон принадлежал одному из ветеранов военных действий в Донбассе. На переписке в мессенджере видны фотографии некоторых из участников чата. В частности, один из них, некто Валерий Анатольевич, на фото в защитной форме – «цифре» и голубом берете с кокардой украинской морской пехоты.
Дата фрагмента переписки – 18 февраля 2022 года, в промежуток между 20.57 и 21.23 участники рассуждают о том, что в Мелитополе много тех, кто симпатизирует России и жителям Донбасса, и призывают убивать таких жителей города.
Пользователь под именем Дмитрий Бондарь пишет, что «Мелитополь очень сепарский город. Вот беда» (пунктуация сохранена). Участник чата под именем Василий Ефименко, используя ненормативную лексику и жаргон, отвечает, что в 2014 году в Мелитополе хватило одного выстрела, чтобы люди перестали выходить на улицы с российскими флагами, а 90% «готовых к бою» уже разъехались из города, но «в случае чего мы их всех знаем и зачистим в первую очередь».
Валерий Анатольевич в форме украинского морпеха призывает убивать таких людей в их домах и подъездах, чтобы не получилось «как в Крыму». С ним соглашается Владимир Дмитриевич Минко, заявляя, что единственно правильный вариант в случае, «если начнется полномасштабное наступление» – это убийство организаторов и активистов пророссийского движения.
Пользователь Дмитрий Романенко спорит с ним, утверждая, что на лидерах останавливаться не надо: «Лес рубят – щепки летят. Война точно всё спишет», – продолжает он. На что Бондарь отвечает: «Если надо я исполнителем буду» (оригинальная пунктуация сохранена).
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В постпредстве при ООН заявили о выходе России из СПЧ
Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в Совете ООН по правам человека (СПЧ), заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.
«Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека», – сказал он после принятия Генассамблеей ООН решения о приостановке членства России в Совете, сообщает ТАСС.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека (СПЧ). Как пояснили в офисе председателя ГА ООН, после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать.
Песков объяснил слова о «значительных» потерях России на Украине
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что, говоря о потерях среди российских военных в ходе спецоперации на Украине в эфире канала Sky News, он опирался на данные Министерства обороны России.
«Конечно, на эту цифру и опирался. Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Министерство обороны. Это же значительная цифра», – приводит его слова ТАСС.
Накануне в эфире Sky News представитель Кремля отметил, что Россия понесла «значительные потери» в ходе спецоперации и назвал это огромной трагедией.
25 марта Минобороны России сообщало, что за месяц спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Новак заявил о готовности некоторых стран оплачивать поставки газа из России в рублях
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Европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом, сообщил вице-премьер России Александр Новак на телеканале «Россия 24».
«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [оплату газа в рублях]», – передает ТАСС его слова.
Кроме того, Новак выразил уверенность в том, что платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента России и по тому порядку, который установило правительство.
Ранее евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Однако резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.
Ранее стало известно, что Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
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