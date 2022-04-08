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Глава ДНР назвал удар «Точкой-У» по Краматорску «чудовищной провокацией» Киева
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Ракеты «Точка-У», использованные при ударе по вокзалу Краматорска, стоят только на вооружении Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 1».
«Использовано, предположительно, две «Точки-У». Сразу скажу, что на вооружении ДНР, ЛНР и РФ такие ракеты не используются. Это устаревший тип ракет», – передает его слова РИА «Новости».
Пушилин добавил, что силы ДНР с начала спецоперации сбили 24 ракеты «Точка-У».
«Это, действительно, очередная чудовищная провокация, очередное военное преступление со стороны киевского режима. Для нас все очевидно, киевский режим не считает этих людей своими, они ни перед чем не останавливаются», – добавил глава ДНР.
По его словам, этот обстрел будет не последней провокацией со стороны ВСУ, стоит готовиться и по возможности противодействовать подобным военным преступлениям.
В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. «В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, в результате удара есть погибшие (около 30 человек) и около 100 раненых.
Экономист оценил масштабы топливного кризиса на Украине
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«Зеленский ничего не понимает в функционировании реального сектора экономики, его дело – ролики снимать, быть блогером и шутом. Поэтому все эти заявления о запрете российской нефти крайне абсурдны», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Зеленский потребовал от ЕС запретить поставки российской нефти. В то же время ВС РФ продолжили наносить ракетные удары по НПЗ и топливным базам Украины.
«Европа не пойдет на введение нефтяного эмбарго в отношении России. Это же касается и газового эмбарго. Они уже столкнулись с проблемами по поставкам угля, а Россия закрывает добрую половину этой потребности Европы», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
Эксперт также разъяснил, откуда горюче-смазочные материалы и топливо ранее поставлялись на Украину. «Незначительная доля ГСМ поставлялась из стран Евросоюза, но они даже в довоенное время не закрывали и трети потребностей. Основными поставщиками ГСМ были Россия и Белоруссия. Порядка 50% рынка бензина на Украине контролировалось Белоруссией», – продолжил Лизан.
«Также Украине не стоит надеяться на поставки нефти из Азербайджана, причем по своей же вине. Нефть из Азербайджана на Украину доставить можно только морем, через Одесский порт. Но море контролирует Россия, плюс Украина раскидала по морю достаточно большое количество противокорабельных мин», – отметил он.
«Но даже если бы там не было нашего флота и украинских мин – редкий корабль бы туда поплыл. Акватория Черного моря объявлена так называемой «зоной войны» и на суда, которые ходят по этим морям, распространяются дополнительные требования страховки, то есть ее стоимость резко возрастает вплоть до того, что туда становится просто нерентабельно плыть», – добавил эксперт.
Даже если предположить, что на Украину каким-то образом кто-то доставил топливо, то ВС России уже уничтожили большую часть складов ГСМ и нефтеперерабатывающих заводов. Из-за этого нормальное снабжение топливом украинской бронетехники невозможно. «Им негде хранить топливо. А если они их сразу будут переливать в бензовозы, то как только те выйдут в открытое поле – их накроет российская авиация», – пояснил Лизан.
«Еще недели три назад ВСУ в Донбассе столкнулись с топливным голодом. Совсем скоро будут ездить лишь какие-то бронеавтомобили, а вся остальная техника будет заперта в городах. Сейчас у Запада нет технической возможности снабжать ВСУ топливом, чтобы этого было достаточно для проведения какого-то локального контрнаступления, не говоря уж о масштабных операциях», –подчеркнул Лизан.
Экономист также добавил, что топливный кризис скажется не только на армии, но и на мирной жизни регионов Украины. «Проблемы будут у Украины и с посевной. Чуть лучше обстоят дела на юге Одесской области, которую можно топливом запитать из Молдавии, но это будет значительно дороже. И если на военные цели Зеленскому еще дадут денег, а на что-то другое – очень сомневаюсь. Эти задачи уже будет решать Россия», – рассказал он.
В четверг официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливом с которых снабжались украинские войска под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить российскую нефть. В среду в ночном обращении к руководству США и Европейского союза он заявил, что поддерживает новый пакет санкций против России со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов, и добавил, что его правительство будет продолжать настаивать на полной международной блокаде российской банковской системы и полном запрете на импорт российской нефти.
Главы МИД ЕС решили обсудить нефтяное эмбарго против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что этот вопрос не входит в планируемый пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля.
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Стало известно о присутствии офицеров НАТО на «Азовстали» в Мариуполе
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На заводе «Азовсталь» в Мариуполе присутствуют высшие офицеры Североатлантического альянса, они запросили у российской стороны эвакуацию, заявил автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
«Мои источники в Мариуполе подтверждают присутствие натовских высших офицеров на «Азовстали». Натовцы вышли на нашу разведку через открытый радиоканал и просят дать им возможность эвакуироваться в Днепропетровск. В составе этой группы есть полковники», – написал Баширов в своем канале «Политджойстик».
Всего на заводе присутствует несколько десятков западных кадровых военных. Они пытались покинуть территорию предприятия на украинских вертолетах, но вертолеты регулярно сбивались.
«То есть эту форточку закрыли и другого канала теперь только как уехать по автодорогам – нет. А для этого надо пройти наши войска», – отметил автор канала.
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что в самом Мариуполе завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь».
Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказывал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Выступление Зеленского с азовцами перед парламентом Греции вызвало скандал
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Политический скандал разразился в Греции в результате выступления президента Украины Владимира Зеленского вместе с бойцами нацбатальона «Азов» (запрещен в России) перед парламентом страны.
Как сообщает РИА «Новости», речь Зеленского проигнорировали депутаты Компартии Греции (КПГ) и правой партии «Греческое решение», отказавшись присутствовать в это время на заседании.
Спикер парламента Константинос Тасулас заявил, что «Греция с первого момента была на стороне Киева» и отправила ей военную и гуманитарную помощь. Тасулас отметил, что ситуацию на Украине греки воспринимают близко. При этом только парламентарии от правящей партии «Новая демократия» поприветствовали Зеленского.
В ходе выступления украинский лидер рассказал об обстановке в стране, призвал Грецию оказать максимальную поддержку и предложил политикам посмотреть видеозапись с обращением двух бойцов из Мариуполя.
«Это два украинца греческого происхождения, один из них в маске, он не может показать свое лицо, надеюсь, вы понимаете», – сообщил Зеленский.
Один из выступавших назвался Леонта Михаилом, он родился в Мариуполе, его дедушка «воевал с нацистами во время Второй мировой войны», а сам он, как утверждает, в составе батальона «Азов» «воюет с русскими нацистами».
Второй боевик был в маске, он представился как Анастасиос и указал, что находится в Мариуполе. «Вы можете помочь, можете говорить об этом, можете направить гуманитарную помощь в Мариуполь», – сказал он.
Секретарь партии Ципраса Ольга Геровасили назвала появление членов батальона «Азов» перед парламентом недопустимым и совершенно неподходящим. Она подчеркнула, что на совещании лидеров партий она запросит у спикера парламента Тасуласа объяснений, был ли он информирован об этом и давал ли он на это согласие.
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что в самом Мариуполе завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь».
Лавров: Киев отходит от стамбульских предложений, убрав из них Крым
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Киев представил в переговорную группу свой проект соглашений, однако в нем он отходит от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, в том числе в документе отсутствует пункт о Крыме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашений, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации Арахамии», – приводятся слова министра в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
«В том документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле» по состоянию на 23 февраля», – пояснил Лавров.
Лавров считает, что украинская сторона будет выдвигать все новые условия на переговорах. «Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать новые предварительные условия. Этот замысел понятен, но он неприемлем», – сказал министр.
«Подобная недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий», – добавил Лавров.
Ранее Песков в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласится на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия.
МО: ПВО России сбили два украинских вертолета под Херсоном
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три беспилотника, сообщил официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три БЛА, в том числе два «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России высокоточными ракетами нанесли удар по скоплению украинской военной техники в Житомирской области.
С начала спецоперации на Украине ликвидировали 416 беспилотных летательных аппаратов, 220 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).
В Британии увидели угрозу для доллара от санкций против России
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Санкции против России могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы, пишут британские СМИ.
Как указывает Financial Times, вопреки заявлениям США и их союзников военную операцию России на Украине осудил не весь мир, а лишь «возглавляемая Западом коалиция». В связи с этим FT указывает на возможные «последствия для будущего международных финансов». Так, у Китая есть «долгосрочные планы» сделать юань гораздо более значимой валютой в глобальных расчетах, Пекин может ускорить продвижение своей системы банковских переводов CIPS, которая рассматривается как альтернатива SWIFT. CIPS пользуются уже более чем в 100 странах.
Кроме того, FT отметила торговлю России с Индией, рассматривающей возможность создания механизма расчетов в национальных валютах. FT пишет, что наблюдаемая дедолларизация мировой экономики может оказаться своего рода финансовым аналогом Суэцкого кризиса 1956 года, ставшим символом снижения британского влияния в мировой политике, передает ТАСС.
Напомним, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
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Макрон заявил о готовности Франции стать гарантом мира на Украине
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Франция готова исполнять роль гаранта при построении мира на Украине, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
«В какой-то момент наступит прекращение огня, и нам придется строить мир. Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на Parisien.
Кроме того, Макрон подчеркнул, что намерен продолжать телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, так как это дает Франции возможность «сохранять статус участника переговоров». Макрон считает, что таков его «долг». «И даже если я считаю, что к середине мая не будет никакого результата, это будет полезно для подготовки к миру в будущем», – сказал он.
Президент Франции заявил, что уделяет большое внимание гуманитарным вопросам, отдельно остановившись на ситуации в Мариуполе. По его словам, Москва «достаточно ясно выразила отказ» в ответ на предложение о проведении Францией собственной гуманитарной операции там вместе с Грецией и Турцией. Франция предлагает открыть гуманитарный коридор и привлечь к операции сотрудников Международного комитета Красного Креста.
Напомним, гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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Российские ракеты комплекса «Бастион» уничтожили центр подготовки наемников под Одессой
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Вооруженные силы России уничтожили высокоточными ракетами берегового комплекса «Бастион» пункт сбора и подготовки иностранных наемников в районе Одессы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, сообщил Конашенков, высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково были уничтожены вооружение и военная техника прибывших резервов украинских войск.
Также Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских вертолета (Ми-8 и Ми-24) и пять беспилотников, среди них два «Байрактара ТБ-2» в районе Кривого Рога.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1917 единиц специальной военной автомобильной техники», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Силы ЛНР показали отбитый у ВСУ опорный пункт с бронированными куполами
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Силы Народной милиции Луганской народной республики взяли важный опорный пункт украинских войск в районе поселка Новотошковский, тем самым открыв путь на крупный город Лисичанск, который остается под контролем Киева.
«В среду военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады НМ ЛНР штурмом отбили 29-й блокпост в районе поселка городского типа Новотошковский. Блокпост входил в состав украинского укрепрайона, получившего у местных жителей название «Силоска», – передает РИА «Новости» слова военных ЛНР.
Также опубликовано видео, на кадрах которого видны позиции укрепрайона, со следами артиллерийских и минометных обстрелов. Показаны блиндажи украинских войск с бетонными дверями и бронированными куполами, выступающими над землей и имеющими бойницы для стрельбы.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщили, что украинские войска за семь недель обстреляли ЛНР более 800 раз.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Военная операция России сорвала расправу националистов над жителями Мелитополя
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Украинские ветераны так называемой АТО еще до начала российской спецоперации на Украине обсуждали план расправы над пророссийски настроенными жителями Мелитополя, свидетельствует переписка из мобильного телефона, который обнаружили российские военные в помещении «Союза участников АТО Мелитополя».
Судя по всему, на Украине еще до начала российской спецоперации ожидали и планировали широкомасштабное наступление в Донбассе, которое, по мнению националистов, «всё спишет». Мелитополь – 150-тысячный город на юге Запорожской области контролируется вооруженными силами России с 26 февраля.
Как пояснили РИА «Новости» российские военные, телефон принадлежал одному из ветеранов военных действий в Донбассе. На переписке в мессенджере видны фотографии некоторых из участников чата. В частности, один из них, некто Валерий Анатольевич, на фото в защитной форме – «цифре» и голубом берете с кокардой украинской морской пехоты.
Дата фрагмента переписки – 18 февраля 2022 года, в промежуток между 20.57 и 21.23 участники рассуждают о том, что в Мелитополе много тех, кто симпатизирует России и жителям Донбасса, и призывают убивать таких жителей города.
Пользователь под именем Дмитрий Бондарь пишет, что «Мелитополь очень сепарский город. Вот беда» (пунктуация сохранена). Участник чата под именем Василий Ефименко, используя ненормативную лексику и жаргон, отвечает, что в 2014 году в Мелитополе хватило одного выстрела, чтобы люди перестали выходить на улицы с российскими флагами, а 90% «готовых к бою» уже разъехались из города, но «в случае чего мы их всех знаем и зачистим в первую очередь».
Валерий Анатольевич в форме украинского морпеха призывает убивать таких людей в их домах и подъездах, чтобы не получилось «как в Крыму». С ним соглашается Владимир Дмитриевич Минко, заявляя, что единственно правильный вариант в случае, «если начнется полномасштабное наступление» – это убийство организаторов и активистов пророссийского движения.
Пользователь Дмитрий Романенко спорит с ним, утверждая, что на лидерах останавливаться не надо: «Лес рубят – щепки летят. Война точно всё спишет», – продолжает он. На что Бондарь отвечает: «Если надо я исполнителем буду» (оригинальная пунктуация сохранена).
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Изюме нашли свидетельства военного сотрудничества НАТО и Украины
На территории приборостроительного завода в Изюме найдены доказательства тесного сотрудничества украинской стороны с Североатлантическим альянсом по продукции военного назначения, заявило Минобороны России.
Ведомство опубликовало видеозапись с предприятия, видео снято военнослужащими разведывательного батальона Западного военного округа, передает РИА «Новости».
На заводе найдены «свидетельства более тесного сотрудничества со странами НАТО по организации производства продукции военного назначения». «Предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины – Изюмский приборостроительный завод – выпускало оптические приборы для бронетехники (бронетранспортеры БТР-4Е) производства Украины, которые были разработаны по стандартам НАТО», – указали в министерстве.
Также на заводе есть документы, журналы, в которых показана причастность стран НАТО «к совместным проектам при разработке агрегатов и частей при проектировании новых образцов вооружения и военной техники ВСУ».
Аэромобильные силы и боевики националистических батальонов сделали из территории завода укрепрайон и держали там оборону. Российское ведомство уточнило, что украинских военных выбили с территории предприятия несколько дней назад.
На заводе найдены оставленные при отступлении украинскими военными образцы вооружения западного производства: ПЗРК Stinger, противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы украинского производства.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что необходимо успеть в ближайшие недели перевооружить украинские войска.
Американский Сенат принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что таким образом американские политики пытаются набрать популярности.
Раскрыт принцип работы нарколабораторий СБУ в России
Служба безопасности Украины курировала часть нарколабораторий в России, зарабатывая на свои нужды, а сотрудников для них вербовали только после тщательной проверки на полиграфе.
Как СБУ поставила на поток отправку наркодилеров в Россию, сколько на этом зарабатывали и почему из этого бизнеса нельзя было выйти, РИА «Новости» рассказали задержанные участники одной из таких лабораторий.
Организатор одной из ликвидированных нарколабораторий в Подмосковье гражданин Украины по имени Александр, который с 2020 года находится в московском СИЗО, заявил, что заняться производством наркотиков в России ему предложил сотрудник СБУ.
«Обстановка на Украине была тяжелой. И как-то позвонил мне знакомый по имени Роман и предложил заработать хорошие деньги. Для этого надо было поехать в Россию и заняться производством наркотиков. Роман окончил академию Службы безопасности Украины, и, насколько я понимаю, он был кадровым сотрудником украинской спецслужбы, – рассказывает один из задержанных участников нарколаборатории Александр П.
Перед поездкой в Россию Александра отправили в Киев на «собеседование», на котором специалист-полиграфолог должен был определить, подходит ли он для этой работы.
«Разместили меня в хостеле недалеко от вокзала. В ожидании собеседования там провел около недели, и все это время туда постоянно заезжали люди, которые так же, как и я, должны были пройти собеседования, а затем поехать работать с наркотиками в Россию. За время моего пребывания несколько десятков человек точно уехало. На полиграфе интересовали их вопросы, собираюсь ли я воровать деньги и есть ли у меня связи в правоохранительных органах», – вспоминает Александр.
Затем ему выдали специальный телефон для связи с кураторами и отправили в Москву, где он вышел на контакт с еще несколькими уроженцами Украины, после чего они получили первые инструкции. По словам Александра, кураторы приказали им снять дом в Подмосковье, купить автомобиль и химическое оборудование. Деньги на это они получали на банковские карты, оформленные на подставных людей.
«Павлу (член группы) отправили по почте поддельные российские документы, и он по ним получил уже посылку, в которой было несколько десятков банковских карт, и на них мы получали деньги. Затем уже мы получили инструкции, как и какие наркотики производить – так называемые соли, синтетические наркотики. В день мы могли производить по 5 килограммов наркотиков, то есть ежедневный доход мог составлять около 10 млн рублей. В задачу нашей группы входило только производство наркотиков, а дальнейшим их распространением занимались уже наши кураторы из Украины. Да и у всех, кто сейчас сидит в Москве за производство наркотиков, кураторы тоже в основном были украинскими», – рассказывает задержанный.
Выйти из этого бизнеса добровольно почти невозможно. По словам Александра, кураторы регулярно присылали им видео с расправами над неугодными, угрожали.
«Я как-то поссорился с одним из кураторов и пригрозил все бросить и уехать обратно на Украину. В ответ на это куратор мне сказал, что если я буду плохо себя вести, то ко мне приедут сотрудники СБУ. Ну, и мы больше как-то к этой теме не возвращались, но с тех пор я регулярно получал видео с расправами над неугодными», – говорит Александр.
Его информацию подтверждает и другой участник украинской банды наркодилеров – Александр З., в чьи задачи входила доставка реагентов для производства наркотиков. По его словам, перед отправкой в Россию для каждого члена банды продумывалась своя легенда.
«Ты точно должен знать свою легенду, с какой целью ты приехал в Россию, не дай бог из-за тебя производство накроется, ходили слухи про расправы над провинившимися. Лично я всегда представлялся строителем, и у меня в машине всегда были строительные материалы, а так, перевозил реактивы, за что мне обещали от 5 тыс. долларов в месяц. Человек, который у нас был главным в группе, я с ним общался нормально, он озвучил такие вещи, что это работу предложили ему сотрудники СБУ», – вспоминает Александ З.
На вопрос о том, зачем сотрудникам СБУ устраивать нарколаборатории в России, мужчина говорит, что деньги от продажи наркотиков могли идти на военные нужны Украины.
«На производстве наркотиков в России зарабатываются колоссальные деньги, которые могут идти куда угодно, где их используют, например, на оплату наемников. И может, то, что нас задержали в России, не самый плохой выход из этой истории», – резюмирует мужчина.
Ранее войска Донецкой народной республики нашли лабораторию по производству «боевых» наркотических веществ для украинских националистов под Мариуполем.
Производящие по 450 кг наркотиков в месяц лаборатории нашли под Москвой и Тулой.
Напомним, в июле 2020 года ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков для 12 регионов России. В феврале того же года ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму.
Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую артиллерию в Харьковской области
Спецназовцы Росгвардии обнаружили и уничтожили украинскую артиллерию в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий подразделение спецназа Росгвардии обнаружило вооруженную группу националистов. Завязался бой. Несмотря на огонь крупнокалиберного пулемета, спецназовцы Росгвардии нанесли противнику огневое поражение. Часть группы националистов была уничтожена, остальные отступили, бросив тяжелое вооружение... Артиллерийское вооружение националистов было уничтожено накладными зарядами», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В ведомстве отметили, что в результате боя были захвачены 122-мм гаубица Д-30 и минометы калибра 120 мм и 80 мм.
Ранее Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов в Киевской области, спасла жителей, пытавшихся эвакуироваться и попавших под обстрел националистов, предотвратила теракт в месте выдачи гуманитарной помощи и захватила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
СМИ: Страны НАТО допустили поставки на Украину танков и самолетов
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Страны НАТО не исключают поставки на Украину практически любых видов вооружения, включая танки и самолеты, сообщила со ссылкой на британский официальный источник корреспондент телеканала Sky News.
Источник рассказал, что теперь страны НАТО не исключают поставки на Украину различного вооружения, включая танки и, возможно, самолеты. Корреспондент телеканала уточняет, что поворотным моментом, который сделал возможным обсуждение поставок подобного вооружения, стал инцидент в Буче, передает ТАСС.
Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, так как те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.
Пушилин и Турчак водрузили знамя Победы над поселком под Запорожьем
Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин и зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак водрузили знамя Победы и флаг России в поселке в Запорожской области, сообщают СМИ.
Пушилин водрузил знамя Победы в селе Розовка под Запорожьем, а Турчак на этом же здании флаг России, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».
Отмечается, что общественное движение ДНР также открыло приемную главы республики для оказания помощи населению.
В Запорожье для решения гуманитарных вопросов также находятся депутаты Госдумы Дмитрий Саблин и Артем Туров.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.