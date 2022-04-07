Политолог: Украина понимает только язык силы

«Под давлением американцев Киев пытается или сорвать переговоры с Москвой, или хотя бы максимально их затянуть», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что Украина представил новый проект соглашений, в котором отступила от договоренностей, достигнутых на встрече в Стамбуле в конце марта.

«Украина решила привнести в диалог с Россией новые обстоятельства, добавить новые тезисы, противоречащие тем пунктам, по которым с таким трудом ранее удалось договориться. Такая тактика Киева не ускоряет, а удлиняет путь к подписанию финального соглашения», – считает политический обозреватель радио «Говорит Москва» Александр Асафов.

Снижение интенсивности спецоперации Киевом трактуется не как проявление нашей гуманности, а как слабость Москвы. «Такая тактика подтверждает тот факт, что Украина понимает только язык силы, поэтому, я считаю, что нашим Вооруженным силам нужно возобновлять давление по всем направлениям. Только так можно будет принудить Киев перестать оглядываться на Вашингтон и начинать работу в направлении подписания договора», – подчеркнул аналитик.

Асафов также обратил внимание на то, что Конгресс США в четверг ратифицировал законопроект по «ленд-лизу» для Украины. «Согласно этому документу, Вашингтон собирается поставить Киеву не только тяжелое вооружение, но и террористические инструменты для войны против России в киберпространстве. Это, конечно, история отчасти и чисто коммерческая. Но синхронность принятия законопроекта и смены киевской тактики на переговорах показывает, что в США недовольны тем, как развивается диалог России и Украины», – заметил аналитик.

Кроме того, Киев теперь пытается на переговорах оставить для себя «лазейки» для возможности проведения на Украине будущих маневров зарубежных армий причем – без согласия России, отмечает эксперт. «Оговорки по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса – тоже уловки украинской стороны, правда, не очень хитрые. Думаю, все эти проблемы удастся разрешить к следующей встрече наших делегаций. К тому времени к Киеву как раз, надеюсь, придет понимание того, что Москва за столом переговоров будет неотступно отстаивать изначальные цели спецоперации», – заключил политолог.

В четверг министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Киев представил в переговорную группу свой проект соглашений, однако в нем отступил от важнейших положений, уже зафиксированных было на встрече в Стамбуле 29 марта. Так, в документе отсутствует пункт о Крыме. Министр напомнил, что в стамбульских предложениях «украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь», однако в новом проекте «эта четкая констатация отсутствует», – вместо нее предлагаются «размытые формулировки».

Вместе с тем, «несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором в четком и полном объеме все наши изначальные ключевые позиции и требования», цитирует Лаврова РИА «Новости».

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