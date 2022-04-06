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Путин в беседе с Орбаном прокомментировал грубую провокацию Киева в Буче
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В ходе беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин оценил грубую провокацию Киева в Буче, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал о положении дел на переговорах российских и украинских представителей, а также дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в г. Буче», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что Виктор Орбан пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапешт на мирные переговоры по ситуации на Украине.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче.
В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Диверсантам ВСУ приказали устроить в Херсонской области кровавую провокацию
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Украинская диверсионная группа находится в районе поселка Александровка Херсонской области и готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом России, сообщил источник в российских силовых структурах в Херсоне со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках в Николаевской области.
«Диверсионная группа, в которой находятся боевики «Пионер» и «Дед», настоящие имена: Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие на Донбассе, переброшены на николаевское направление», – приводит слова источника РИА «Новости».
Задачами группы, по имеющимся у информатора данным, является диверсионно-подрывная деятельность, связанная с организацией артобстрелов, минированием жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.
По данным источника, диверсанты рассматривали в качестве своих целей школы. Боевики, очевидно, занимаются наведением артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов, чтобы в дальнейшем обвинить российских военных, сказал он.
«Им уже удавалось провести несколько подобных мероприятий на территории ДНР», – заявил источник.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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Член СПЧ: В Совбезе ООН раскрылись все несостыковки версии Запада о событиях в Буче
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«Сейчас Запад пытается использовать фейк про Бучу как свой главный инструмент против России, и ООН ему в этом будет помогать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, член президентского Совета по правам человека Александр Точенов. На прошедшем во вторник заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя указал на несостыковки в утверждениях Запада о «расправе российских военных над украинцами».
«Запад пытается фейком о событиях в городе Буче поставить Россию в жесткие рамки, очерченные самим же Западом. Или даже сделать Россию изгоем, исключив из международных организаций и сообществ», – полагает ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ), президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.
Собеседник отметил: уже давно вошло в практику использование Западом фейковых вбросов в целях политического давления или даже для развязывания боевых действий. «Мы помним фальсификации «Белых касок» в Сирии. Теперь наблюдаем нагнетание истерии вокруг Бучи, – напоминает Точенов. – В организации этой провокации подозревают советника офиса Зеленского Алексея Арестовича, но такое впечатление, что сценарий писали непосредственно западные специалисты».
По его словам, очевидная фейковость истории с Бучей, может, и не ясна простым западным обывателям, но это лишь в силу того, что они мало пользуются альтернативными источниками информации. «Но после обсуждения на высшем международном уровне обилие несостыковок в западной версии уже невозможно будет утаить», – говорит Точенов. Опровергнуть тиражируемые Западом фейки помогут и свидетельства местных жителей, которые не подтверждают домыслы о «расправе российских военных над гражданскими лицами». «Все это не позволит использовать инцидент в Буче в качестве «козыря» против России на уровне ООН», – полагает политолог.
«Но если история с Бучей «обрушится» за неимением доказательств, то ООН всегда будет готова к рассмотрению новых фейков Запада и к отклонению российских запросов», – считает Точенов.
Напомним, что в минувшие выходные украинские и западные СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче Киевской области – накануне отвода наших войск из этого населенного пункта.
Подразделения ВС России покинули город 30 марта, на следующий день мэр Бучи в своем видеообращении не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Это не единственная несостыковка в утверждениях Украины и Запада, на которую обратили внимание эксперты.
Россия призвала созвать экстренное заседание Совбеза ООН, но Великобритания, председательствующая в СБ, несколько раз блокировала запрос Москвы. Во вторник постпред Британии ООН Барбара Вудворд, отвечая на протест российского представителя Василия Небензи, заверила, что ее страна не намерена впредь препятствовать заседаниям Совбеза по запросам стран-членов СБ. При этом Вудворд заявила, что решение не проводить запрошенную Россией встречу якобы соответствовало процедуре ООН.
На заседании СБ ООН во вторник вновь прозвучало огромное количество лжи о российских военнослужащих, констатировал Небензя. «У нас есть сотни, если не тысячи видеосвидетельств людей, которые готовы дать показания о жестокостях украинских националистов», – добавил российский постпред в ООН и зачитал несколько таких показаний.
«Необходимо вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая пожирает Украину», – заявил Небензя. Россия проводит спецоперацию на Украине «не из-за украинских земель, мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс», – подчеркнул российский представитель, обращаясь к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Постпред России также призвал украинского руководителя не помогать Западу сражаться «до последнего украинца».
Добавим, что постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека продолжает обрабатывать сообщения о преступлениях вооруженных сил Украины и нацбатальонов против мирных жителей Донбасса и Украины. В связи с этим президентский Совет по правам человека направляет за рубеж уже третью часть обобщенных материалов с приложенными фото- и видеодоказательствами.
«Вопиющими примерами стали растиражированные на Западе сообщения о мнимой бомбардировке роддома в Мариуполе и якобы имевшем место расстреле мирных жителей города Бучи», – отмечается в сообщении в Telegram-канале Совета по правам человека. «Все «свидетельства преступлений» в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского ТВ», – в частности, говорится в материалах, представленных СПЧ. Как и ранее, документы направляются в международные организации (ООН, Совет Европы, Европарламент и др.), в посольства зарубежных стран, в ведущие зарубежные издания, в международные некоммерческие организации и западным деятелям персонально.
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США указали Китаю на «неправильную сторону истории» в событиях на Украине
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Пекина касательно провокации в украинской Буче, повторила мнение американских властей о том, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине.
«Я просто скажу, что, если вы повторяете пропаганду российского правительства и президента [России Владимира] Путина, то вы находитесь на неправильной стороне истории», – приводит утверждение Псаки ТАСС.
Накануне постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться на факты. Он также призвал США, НАТО и ЕС вести комплексный диалог с Россией для разрешения накопившихся за многие годы разногласий.
Во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой. При этом постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что страны Запада никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров предупредил об угрозе мировой безопасности в связи с «фейковой атакой» в Буче, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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Москва расценила реакцию Запада на произошедшее в Буче как соучастие
Поддержка Западом произошедшего в украинской Буче является по сути участием в этом, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире радиостанции Sputnik, что произошедшее в Буче – это преступление, а не просто «провокация для фотографий, после которой все встали и разошлись по гримеркам».
«Это провокация преступная, и она имеет общемировое значение, потому что участвовали в ней не только находящиеся вне правового контекста боевики, а участвуют в ней в том числе так называемые цивилизованные страны, выдавая это за факты и моментально поддержав и по большому счету соучаствуя в этой преступной акции», – сказала она.
Дипломат добавила, что «все усилия мирового мейнстрима, включая американские интернет-платформы, (...) были брошены на раскручивание сюжетов, связанных с городом Буча и той преступной провокацией, которая там была осуществлена».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц попросил обеспечить доступ международным организациям в Бучу.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как западные и украинские СМИ и политики распространяют информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча.
В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
В Минобороны России заявили, что представленные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие «преступления» российских войск в Буче, являются провокацией.
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Провокацию в Буче объяснили попыткой консолидировать позицию в НАТО по Украине
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Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал события в украинской Буче «опасной и серьезной провокацией» с целью консолидации позиции сообщества стран НАТО и ЕС по теме Украины и ослаблении позиции Москвы на переговорах с Киевом.
«В последнее время в Великобритании на самом высоком уровне заявляли, что Украина должна подойти к переговорам с Россией с «сильных позиций», то есть Украине надо чем-то наработать эти «сильные позиции». Когда я сейчас смотрю на инцидент в Буче, то очень хорошо просматривается, что эти «сильные позиции» для Украины нарабатываются с помощью очень опасной и серьезной провокации. Тем самым создается консолидированное мнение вокруг Украины, и она как бы политически усиливается», – приводит мнение российского посла в Соединенном Королевстве ТАСС.
«Удивляет хорошая спланированность провокации в Буче, она сделана аккурат накануне серии встреч европейцев в формате ЕС – НАТО, а также заседания Группы семи, на которых будет обсуждаться ужесточение санкций против России, накачка вооружениями Украины. Для того, чтобы предать большую силу этим рассуждениям, похоже, и заостряется это дело», – заметил Келин. «Это та „помощь“ со стороны Британии, которая на данном этапе пускает переговорные усилия под откос», – добавил он.
При этом дипломат обратил внимание «на роль [вещательной корпорации] Би-би-си во всей этой истории и ее связанность с действиями правительства». «Не скрывалось, что первые кадры были сделаны журналистами Би-би-си в Буче 1 апреля и выставлены в сеть. Обращает на себя внимание, что уже через несколько часов МИД Великобритании издает первые заявления не о трагедии в Буче, а что во всем виноваты российские власти, что они виноваты в жертвах, безо всякой проверки, без каких-либо обоснований. Моментально это передается на Даунинг-стрит, премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] делает совершенно сходное заявление. И накануне этой недели появляется заставка, анонс того, что будет происходить», – сказал Келин.
«Меня удивляет скорость, с которой это делает полугосударственная организация Би-би-си, лишь недавно получившая новое финансирование от правительства, и скоординированность действий в том плане, что заранее был предусмотрен визит главы Форин офиса Лиз Трасс в Варшаву, где она с высокой трибуны вместе с [главой МИД Украины Дмитрием] Кулебой дала все оценки этому вопросу. Сейчас последует дальнейшее развитие событий, когда польский президент Анджей Дуда приедет в Лондон. Все это выглядит настолько скоординированным и подготовленным, что просто вызывает удивление», – добавил глава диппредставительства.
«При этом Би-би-си все делает сама – сама готовит провокационную пленку, сама делает проверку на достоверность (fact checking), и сегодня результаты этой проверки были опубликованы, – сказал посол. – В документе говорится, что любые другие альтернативы просто невозможны. Не говорится ни о выступлении 31 марта мэра города Бучи, который сказал, что после ухода российских войск все было хорошо, ни упоминается известное видео о том, как украинская армия входила в Бучу. Все это выкидывается за пределы проверки фактов».
Келин провел параллели между нынешними событиями и инцидентами в прошлом, которые, по словам дипломата, совершались по аналогичной схеме. «Должен сказать, что я наблюдаю подобное уже несколько лет на европейском направлении. Как только возникает возможность переговоров с Евросоюзом, какого-то улучшения отношений с Европой, тот же час совершаются провокации, похожие на ту, которая была связана с попыткой проникновения в 2018 году в Керченский пролив украинских кораблей. И моментально все усилия, которые были сделаны сторонами на этом направлении, летят под откос», – сказал дипломат.
«Это такая довольно популярная, сознательная политика, британские представители на многосторонних встречах выбегают из зала. Такое, например, происходило в ОБСЕ, на других форумах. У них два варианта действий: или они заранее все объявляют российской пропагандой, не имеющей смысла ее слушать, или выходят из зала. Это линия было как раньше, когда они ездили в Москву и принципиально не слушали, что им говорят», – заметил Келин.
Комментируя предложение британской оппозиционной Лейбористской партии понизить уровень дипотношений с Россией, посол предупредил, что с российской стороны «последует незамедлительный пропорциональный ответ».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой. При этом постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что страны Запада никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил об угрозе мировой безопасности в связи с «фейковой атакой» в Буче, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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Небензя заявил о нестыковках в западной версии событий в Буче
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Украинская и западная версия событий в Буче имеет множество нестыковок, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
По его словам, в ООН увидели лишь то, что им хотели показать, отказываясь замечать нестыковки в той версии событий, которую продвигают украинские и западные СМИ.
«И то, что трупов не было сразу после ухода российских войск, о чем свидетельствуют сразу несколько видеосъемок. И то, что есть записи того, что украинские радикалы призывают стрелять по тем, у кого есть белые повязки, то есть по мирным гражданам», – передает слова Небензя ТАСС.
Он указал на то, что трупы не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня.
«А по сенсационным и абсолютно антинаучным данным The New York Times, вообще с 20 марта», – добавил представитель.
Ранее Небензя заявлял, что представляемая Украиной картина событий в Буче является постановкой, очередной провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
При этом ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
Россия обвинила Запад в игнорировании доказательств фабрикации фейка в Буче
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Западные страны никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в эфире Первого канала.
«Никакой [реакции]. [Факты их] не интересуют», – приводит ТАСС ответ постпреда России при ООН на соответствующий вопрос.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил об угрозе мировой безопасности в связи с «фейковой атакой» в Буче, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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Лавров: Провокация в Буче направлена на срыв переговоров Москвы и Киева
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче стала попытка сорвать российско-украинские переговоры.
«Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры, причем сделать [это] именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет», – приводит слова министра ТАСС.
Как отметил Лавров, на переговорах в Стамбуле 29 марта впервые за весь период контактов между делегациями «украинская сторона предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор» в части, которая касается статуса Украины и гарантий безопасности.
«Впервые на бумагу украинская сторона положила готовность провозгласить свое государство нейтральным, внеблоковым, безъядерным и впервые заявила о готовности отказаться от размещения на своей территории вооружений иностранных государств и от проведения на своей территории учений с участием иностранных военных, кроме как с согласия всех стран – гарантов этого договора – будущего договора, мы надеемся – включая Российскую Федерацию», – сказал глава МИД России.
«Гарантии безопасности, которые этим договором предусмотрены, также в целом идут в сторону осознания необходимости договариваться, и договариваться таким образом, чтобы полностью исключить расширение НАТО на восток, прежде всего на Украину, и обеспечить неделимую безопасность на европейском континенте. Кроме того, украинская сторона сама записала в этом проекте основных положений договора тезис о том, что гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине в случае достижения договоренности, не будут распространяться на Крым и на Донбасс», – добавил Лавров.
Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была сделана для того, чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса. «У нас есть все основания полагать, что сделано это было для того, чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия, а как только западные СМИ разогнали фальшивку про город Буча, украинские переговорщики попытались вообще прервать переговорный процесс», – указал Лавров.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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Эксперт: У «резни в Буче» тот же режиссер, что у инсценировки в селе Рачак
Кадры, представленные в мировых СМИ как «резня в Буче», сделаны по сценарию «массовых убийств албанцев» в сербской деревне Рачак, которые при расследовании оказались постановкой, заявила директор сербского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович.
По словам эксперта, с 90-х годов после развала СССР и Варшавского договора США и НАТО вели так называемые гуманитарные войны, якобы мотивированные защитой прав человек. Один из таких примеров – бомбардировка бывшей Югославии, теперь Сербии. США и НАТО начали агрессию без одобрения Совбеза ООН, чтобы якобы остановить нарушение прав албанцев в Косове и Митохии, напомнила Трифкович в рамках прошедшего во вторник круглого стола «О ситуации с нарушением прав россиян и соотечественников за рубежом».
«Решение было принято после предполагаемой «резни в селе Рачак». Все западные СМИ тогда показали фотографии якобы убитых мирных жителей, а в убийстве обвинили Югославские вооруженные силы. Итоги бомбардировок силами НАТО – тысячи изгнанных из своих домов и убитых, а в конечном счете – строительство крупнейшей в Восточной Европе военной американской базы», – отметила она.
«На сегодняшний день никто не привлечен к ответственности за бомбардировки Сербии. Ущерб составил более 100 млрд долларов, за убийство мирных жителей и торговлю человеческими органами никто не ответил. Такая же ситуация разворачивалась Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане. Западные СМИ все это мало интересовало. По ситуации на Украине западные СМИ сообщали также очень мало. О том, что происходило в Донбасе с 2014 года, о страшных событиях в Одессе, об убийстве мирных жителей западные СМИ не сообщали. Ситуация кардинально поменялась после того, как Россия начала операцию на Украине», – считает Трифкович.
По мнению эксперта, медийная агрессия, направленная против России, ничем не отличается от медиавойны, устроенной в Сербии в 90-х годах прошлого века.
«Буквально те же термины используются для обвинения. Мы слышим одни и те же речи от американских и британских политиков. Министр обороны Украины назвал дело в Буче «новой Сребреницей». Хочу сказать, что провокация в Буче не похожа на Сребреницу, а похожа на инсценировку в селе Рачак, которую организовал американский гражданин Уильям Уолкер в то время, когда он возглавлял миссию ОБСЕ в Косове и Митохии. После столкновения между сербскими силовиками и албанскими террористами погибших переодели в штатское и сфотографировали для выдвижения обвинения против Сербии. И эта операция стала главным поводом для начала бомбардировок в Сербии, – напомнила она. – Режиссер в Буче, видимо, тот же».
Из-за военной операции на Украине многие россияне, проживающие на Западе, столкнулись с агрессией и дискриминацией. Причем травлю устраивают как украинцы, так и граждане зарубежных государств.
Россиянка, отдыхавшая в ОАЭ, столкнулась с дискриминацией по признаку гражданства, об этом она рассказала «РИА Новости».
В одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.
Также на дискриминацию уже пожаловались россияне, живущие во Франции, также клиника в Мюнхене отказалась лечить россиян и белорусов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все обвинения в адрес России по ситуации в украинской Буче не просто беспочвенны, а являются «хорошо срежиссированным трагическим шоу».
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.
В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию.
В ООН пообещали дать оценки по событиям в Буче. США собрались ужесточить санкции против России на фоне ситуации в Буче.
Напомним также, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому может быть нужен фейк о «зверствах» в Буче.
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Лавров подчеркнул необходимость денацификации и демилитаризации Украины
Отказ Киева обсуждать необходимость денацификации и демилитаризации Украины, а также восстановления прав русского языка и русскоязычного населения не будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Если украинская делегация будет по-прежнему заявлять о том, что необходимы какие-то дополнительные шаги со стороны РФ, если она будет по-прежнему категорически отказываться, как она это делает сейчас, даже обсуждать задачи денацификации и демилитаризации, восстановление прав русского языка, если они по-прежнему будут заявлять, что проблем с русским языком, правами русскоязычного населения и проблем с нацификацией всех областей жизни страны у них не существует, я не думаю, что это будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса», – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.
«Мы исходим из того, что международное сообщество обязано знать правду. И международное сообщество обязано знать о том, что российская сторона честно и последовательно готова работать за переговорным столом», – сказал Лавров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Небензя: Россия не исключает новых провокаций по типу Бучи
Россия предполагает, что за «мерзкой провокацией» по типу такой, которая была в Буче, последуют еще несколько, заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Я хотел бы обратиться к нашим западным коллегам. Мы прекрасно понимаем, что вы делаете, разыгрывая украинскую карту и с каждым днем нагнетая истерическую антироссийскую пропагандистскую кампанию. Поэтому мы предполагаем, что будут и дальше происходить новые мерзкие провокации по типу Бучи, новые попытки очернить российских солдат, представить их садистами, убийцами и насильниками. Я уже говорил, что это крайняя подлость», – передает слова Небензи ТАСС.
Ранее представитель России при ООН заявил, что обвинения Украины в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.
В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Стало известно о подготовке СБУ убийства мирных граждан в Черниговской области
В Черниговской области украинскими спецслужбами готовится убийство нескольких местных граждан якобы за «пособничество» Вооруженным силам России, сообщил источник в одном из российских правоохранительных ведомств.
«5 апреля в 12.38 гражданин Украины Руслан Бондаренко при общении с неустановленным местным жителем по имени Игорь (это требует уточнения, вероятно проживает в Семеновском районе Черниговской области) просил предоставить ему данные «трех-четырех граждан, сколько получится», которых можно застрелить за возможное пособничество военнослужащим Вооруженных Сил России», – рассказал собеседник РИА «Новости».
Убийство может быть запланировано на 6 апреля, поскольку в этот день в один из приграничных населенных пунктов должны приехать группы украинских военных или членов территориальной обороны.
«При этом Бондаренко сообщил, что сбросит на мессенджер WhatsApp «критерии» или условия отбора граждан», – сказал источник.
Бондаренко, по словам собеседника, является сотрудником Новгород-Северского регионального отдела СБУ. Он привел его личные данные: 18.10.1985 года рождения, паспорт НМ 006837, житель Новгорода-Северского Черниговской области, возможный адрес проживания – улица Ворошилова, дом 17.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
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Китай призвал опираться на реальные факты в связи с трагедией в Буче
Все обвинения в связи с трагическими событиями в украинском городе Буча должны опираться на реальные факты, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Любые обвинения должны основываться на подлинных фактах. Необходимо сохранять сдержанность вплоть до проведения расследования», – цитирует ТАСС дипломата.
По его словам, Китай поддерживает любые инициативы, способные содействовать урегулированию гуманитарной ситуации на Украине. «Китай предпринимает реальные шаги в данном направлении», – напомнил Чжао Лицзянь.
«Необходимо прояснить, как все обстояло на самом деле, и выяснить причины, которые к этому привели», – подытожил он.
Как заявил Чжао Лицзянь, Великобритания и Австралия совместной разработкой гиперзвукового оружия подрывает мир и стабильность в АТР.
Ранее США, Великобритания и Австралия договорились начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Эти страны являются членами оборонного партнерства AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года.
«США, Великобритания и Австралия под предлогом украинского кризиса и обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с большим размахом заявили, что США и Великобритания предоставят Австралии атомные подводные лодки, а также, что три страны будут сотрудничать в области разработки передовых военных технологий, таких как гиперзвуковое оружие», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
По его словам, «это не только увеличивает риск распространения ядерного оружия, ставит под удар международный режим нераспространения ядерного оружия, но также обостряет гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подрывает мир и стабильность в АТР».
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Пекина на фоне произошедшего в Буче, в связи с событиями на Украине Китай находится на «неправильной стороне истории».
Во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой. При этом постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что страны Запада никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров предупредил об угрозе мировой безопасности в связи с «фейковой атакой» в Буче, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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Небензя заявил о сотнях свидетелей преступлений националистов на Украине
Показания о преступлениях неонацистов на Украине готовы предоставить сотни, если не тысячи людей, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя.
«Нам говорят, что на Украине не может быть нацистов, однако мы прекрасно знаем, что они у вас не только есть, но, к сожалению, правят бал», – цитирует Небензю ТАСС.
«Мы сегодня опять слышали огромное количество лжи о российских военнослужащих. У нас есть сотни, если не тысячи видеосвидетельств людей, которые готовы дать показания о жестокостях украинских националистов», – добавил он.
Он зачитал несколько подобных показаний.
Ранее Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов в Киевской области, спасла жителей, пытавшихся эвакуироваться и попавших под обстрел националистов и предотвратила теракт в месте выдачи гуманитарной помощи.
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Генсек ООН отметил необходимость мирных переговоров России и Украины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом, отвечающие международному праву, необходимы.
По его словам, боевые действия должны немедленно прекратиться.
«Нам нужны серьезные мирные переговоры, базирующиеся на принципах, заложенных в Уставе ООН», – передает слова на заседании Совбеза Гутерриша ТАСС.
Также он призвал провести независимое расследование по ситуации в украинской Буче, которое «гарантировало бы привлечение к ответственности» виновных.
Напомним, Минобороны России опровергло обвинения со стороны Украины в массовых убийствах в городе Буче. В ведомстве подчеркнули, что ВС России полностью покинули город еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины.
Указывалось, что мэр города подтвердил 30 марта отсутствие российских военных, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче «фейковой атакой».
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