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Обама оказался популярнее Байдена на мероприятии в Белом доме
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Представители американского политического истеблишмента на мероприятии в Белом доме проявили большой интерес к экс-президенту США Бараку Обаме, забыв про главу действующей администрации Соединенных Штатов Джо Байдена, который после выступления оказался в одиночестве.
Обама принял в Белом доме участие в мероприятии, посвященном снижению расходов американцев на медицину, как автор закона о реформе здравоохранения, известном как Obamacare. Подписав новую инициативу, Байден хотел сойти со сцены, чтобы пообщаться с присутствующими. Но на краю сцены его никто не ждал, и нынешний американский лидер, занимавший при Обаме пост вице-президента, с удивлением развел руками. Когда Байден оглянулся, сзади стоял Обама, окруженный представителями политического истеблишмента: законодатели и даже вице-президент Камала Харрис что-то живо с ним обсуждали. Нынешний американский президент отвернулся от них и даже махнул рукой, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце марта рейтинг одобрения Байдена опустился до 40%, установив новый антирекорд. Газета ВЗГЛЯД разбирала причины падения популярности Байдена в США, которого называют одной из жертв российской спецоперации на Украине.
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Газпром остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии
Газпром прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден».
По данным оператора Astora, все работы по закачке и отбору газа в «Редене» остановились в 7.00 1 апреля. До этого хранилище пребывало в режиме отбора топлива и подачи его в газотранспортную систему Германии, сообщает EADaily.
По состоянию на 4 апреля запасы активного газа составляли 21 млн кубометров в сутки, при том, что запасы крупнейшего газового хранилища Германии могут достигать 3,9 млрд кубометров.
В двух других хранилищах, которыми управляет Astora, работы продолжаются. Так, утром 5 апреля в австрийском «Хайдахе» и немецком «Йемгуме» шли закачка и отбор газа. Запасы этих ПХГ также находятся на минимуме.
Ранее корпорация «Газпром» прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.
Кремль спросили о праздновании 9 Мая
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День Победы для России является самым святым праздником, и в этом году он будет отмечаться так же, как и всегда, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы будем праздновать его так, как мы это делаем всегда. Это самый святой праздник у нас, в нашей стране. Он был и останется самым святым праздником для всех россиян», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о планах празднования 9 Мая в 2022 году.
Песков затруднился ответить на вопрос, пройдут ли в парадном строю 9 мая военные из ДНР и ЛНР, а также участники специальной военной операции на Украине. «Я пока не располагаю информацией о составе участников парада. Этот состав определяет Министерство обороны. Я думаю, что они своевременно дадут всю информацию», – сказал он, отвечая на вопрос, будут ли подразделения ЛНР и ДНР среди участников парада. Аналогичным образом он ответил и на вопрос о военнослужащих России, задействованных в осуществлении спецоперации на Украине. «Я не знаю, кто будет идти по Красной площади. Это определяет Министерство обороны», – сказал представитель Кремля.
Ранее в Госдуме раскритиковали запрет Латвии отмечать День Победы.
Военкор рассказал, как сдались украинские морпехи в Мариуполе
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Украинские морские пехотинцы в Мариуполе сдавались целыми группами, доходящими до нескольких сотен человек, прием сдающихся проводился больше полусуток, сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
«Нам доверили выйти на линию фронта с небольшой группой спецназа МВД ДНР и под обстрелом своей и чужой артиллерии наблюдать за происходящим. Сразу скажу, что за 30 лет моей репортерской карьеры такую картину я наблюдал первый раз», – написал Сладков в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что украинские военные сдавались на протяжении 12 часов на нейтральной территории. По словам корреспондента, в один момент к принимающей стороне вышли 160 человек, что заставило его заволноваться, но все смогли «справиться отлично».
«В группе принимающих, вооруженный и экипированный, а отчасти действующий, как обычный спецназовец, находился министр МВД ДНР Алексей Дикий», – добавил Сладков.
Он пообещал изложить подробности позже, в том числе с комментариями от «людей, имеющих реальное отношение к теме».
Военкор пояснил, что речь идет о сдающемся 501-м батальоне ВСУ, а не о 503-м, как сообщали остальные источники. С ними же работали «рыцари плаща и кинжала, а также военная разведка».
«Все свои наблюдения, если будет принято решение моим руководством ВГТРК, я изложу в выпуске «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 10 апреля. Снимали, не суетясь, тремя камерами, будет и что показать», – заключил Сладков.
В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России.
В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение.
Командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что из Мариуполя нельзя выпускать националистов.
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Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется к доллару и евро.
По данным биржи на 10.04 курс доллара снижался до 83,56 руб. (-0,5%), курс евро падал до 91,6 руб. (-1,1%), передает ТАСС.
По данным на 10.00 курс доллара находился на уровне 83,9 руб. (-0,12%). Курс евро снижался на 1,52%, до 91,25 руб.
Британия пообещала не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам других стран
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Британия намерена впредь не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам стран-членов, заявила постпред страны Барбара Вудворд, отвечая на заявленный российским постпредом Василием Небензей протест в связи с отказом провести запрошенную Москвой в понедельник встречу по ситуации в Буче.
«Председатель не будет отказываться проводить заседания в будущем», – цитирует Вудворд ТАСС.
При этом Вудворд заявила, что решение не проводить запрошенную Россией встречу соответствовало процедуре ООН.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.
В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Небензя заявлял, что представляемая Украиной картина событий в Буче является постановкой, очередной провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что Запад «закрыл глаза и уши шорами» и не хочет слушать позицию России, которую ранее «достаточно системно излагал» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также Минобороны.
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Ходаковский: «Азов» нельзя выпускать за пределы Мариуполя
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«Если националистов выпустить за пределы города – мы с ними потом вновь столкнемся на других территориях, где они продолжат заниматься своей преступной деятельностью», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский. Ранее Минобороны России предложило украинским военным сложить оружие и покинуть Мариуполь.
«Выводить «Азов» из Мариуполя имеет смысл только для сохранения остатков жилого фонда и жизней мирных жителей», – утверждает Ходаковский. Он отметил, что в таком случае российская армия рискует столкнуться с этими же формированиями вновь – но уже на других территориях.
«Если их отпустить, то, как только они окажутся в безопасной для себя зоне, они сразу же вернутся к своей прежней деятельности. За время работы здесь мы нашли огромное количество всякой литературы и методичек, которые показывают, в каком духе их «воспитывали», – рассказал Ходаковский, отметив, что особенно серьезно «промыли мозги» молодым участникам «Азова».
«На мой взгляд, наша задача сегодня – всех локализовать и не просто отпустить на подконтрольные ВСУ территории, где они потом вновь будут бороться с нами, а судить в России. Их надо приговаривать к серьезным срокам за те преступления, которые они творили», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также уточнил, что на сегодняшний день наибольшее сопротивление в Мариуполе оказывают именно представители националистических формирований. По его словам, это связано с тем, что они опасаются последствий и того, что их будут судить за военные преступления.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России. «Это очень правильный и осознанный выбор. Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» – заявил глава Чечни.
С другой стороны, в понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
При этом оставшиеся в Мариуполе националисты стараются покинуть город по гуманитарным коридорам и между ними развернулась борьба за очередность выхода, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое», – приводит слова генерала ТАСС.
По словам Мизинцева, киевские власти не способны контролировать действия националистов, а также обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций. При этом в минувшую субботу Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою деятельность, либо их тела предадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ также неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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ВКС сбили два направленных для эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя вертолета
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Два вертолета Ми-8, направленных для эвакуации главарей «Азова», сбили под Мариуполем ВКС России. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что выжившие из сбитого российскими военными вертолета под Мариуполем рассказали, что Ми-8 перевозил боеприпасы и бойцов «Азова».
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов».
Еще два украинских вертолета, направленных на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя, направленных через два дня, тоже сбили ВС России. Один народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
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Макаревич оскорбил критиков уехавших из России звезд
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мудачьем» критиков уехавших из России звезд эстрады.
«Вижу тявканье по поводу уехавших – Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия – они, а не вы», – написал Макаревич на своей странице в соцсети Facebook* (деятельность компании на территории России запрещена).
Напомним, в феврале Макаревич заявил, что ему очень трудно жить в России. Кроме того, в 2020 году Макаревич заявлял, что «не видит необходимости» в проведении парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне. Он также называл Крым «оккупированной территорией» и отказывается выступать в этом российском регионе.
США решили поставить Украине десять способных уничтожать танки дронов Switchblade
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Минобороны США планирует закупить и затем поставить Украине десять усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade, они способны уничтожать танки и артиллерию противника, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее в марте США решили поставить Украине 100 дронов Switchblade.
Как пишет Bloomberg, эти беспилотники относятся к серии «300», весят около 2,5 кг и могут атаковать пехоту или автомобили. Теперь же США намерены отправить Киеву дроны Switchblade-600, которые весят почти 23 килограмма, могут пролетать расстояние до 40 км и зависать в воздухе в течение 40 минут, передает РИА «Новости».
Такие дроны-камикадзе наносят удар «противотанковым снарядом». Оператор дрона управляет им при помощи системы с сенсорным экраном и может сам контролировать барражирующую ракету.
Пентагон планирует закупить эти дроны, по словам источников, непосредственно у производителя, а не изымать их из уже существующих запасов.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи в размере 300 млн долларов. В пакет входят ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники Puma и Switchblade, бронированные машины, боеприпасы, приборы ночного видения, тепловизоры, сервисы спутниковых снимков, системы связи, пулеметы, медицинские средства
Напомним, в феврале 2021 года «Алмаз-Антей» сообщил, что испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18», способного в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника, завершились.
Вымогателей денег у жены российского военнопленного задержали в Нижнем Тагиле
Правоохранители задержали в Нижнем Тагиле троих мужчин, которые требовали у жены российского военнопленного 400 тыс. рублей в обмен на его жизнь.
В середине марта 28-летний Марк Порунов, 25-летний Максим Брызгалов и 22-летний Игорь Минеев увидели в Сети ролик с российским пленным из Дзержинска, связались с его супругой и под видом украинцев потребовали от нее 10 млн рублей, чтобы военный остался жив, передает «Ридус».
После переговоров вымогатели снизили сумму «выкупа» до 400 тыс. Супруга пленного обратилась в полицию: спустя две недели мужчин задержали. Возбуждено дело по статье «Вымогательство».
Напомним, ранее в Сети опубликовали ролик, на котором российским военным в ходе допроса простреливают ноги – в наказание за отказ отвечать на вопросы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что причастные к организации пыток российских военных должны понести ответственность.
Украинский политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что преступления в отношении пленных россиян полностью на совести президента Украины Владимира Зеленского.
Боррель признал устойчивость рубля на фоне санкций
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Российский рубль хорошо противостоит санкциям, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE.
«Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. (Президент России Владимир) Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», – передает его слова РИА «Новости».
При этом Боррель добавил, что во вторник ЕС намерен утвердить новый пакет санкций, но пока лидеры обсуждают, что делать с энергетикой.
Однако он признал, что единогласного решения на европейском уровне о запрете на импорт российского газа быть не может, поскольку Венгрия заявила, что наложит вето.
«Мы хотим помочь Украине, но не хотим вмешиваться в войну. ЕС не военный союз, но я считаю, что мы должны им помочь. Мы делаем все, что можем, но не пересекая красных линий, чтобы конфликт не распространялся», – заключил Боррель.
Ранее телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.
В ЛНР заявили о возможных многочисленных жертвах подрыва ВСУ цистерны с кислотой в Рубежном
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Уничтожение украинскими военными цистерны с кислотой в городе Рубежное может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения, заявили в народной милиции ЛНР.
«Террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения», – цитирует заявление народной милиции РИА «Новости».
Там добавили, что данные о жертвах среди мирного населения уточняются.
В резервуарах химического предприятия в Рубежном есть еще значительное количество кислоты, их подрыв способен уничтожить все живое в радиусе 30 километров, указали в Народной милиции.
«В резервуарах, на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тыс. тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров. Пострадают районы все еще подконтрольных ВСУ населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживают более 300 тысяч мирных граждан», – подчеркнули в ведомстве.
Момент подрыва цистерны был выбран так, чтобы химикаты потекли в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР, указали в ведомстве.
«В настоящее время с целью оправдания своих преступных террористических действий украинскими СМИ активно распространяется лживая информация о якобы причастности к данному взрыву подразделений НМ ЛНР», – подчеркнули там.
Ранее во вторник подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что военнослужащие Украины устроили подрыв цистерны, в которой находилась соляная кислота, инцидент произошел в городе Рубежное.
Подрыв произошел на предприятии «Заря» – лидере химической промышленности Украины, оно находится на южной окраине Рубежного. На базе завода есть хранилища в том числе серной и азотной кислоты.
Советник Байдена рассказал о новых военных планах России на Украине
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Россия изменила цели войны в Украине и готовится к новому этапу, который продлится несколько месяцев, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Россия сосредоточит наступление на востоке и юге Украины, пишут СМИ.
По всей видимости, Россия изменила цели и планы вторжения в Украину и готовится к новому этапу войны, считает администрация США. «Россия перебазирует свои силы, чтобы сосредоточить свои наступательные операции на востоке и в некоторых районах юга Украины», – цитирует Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) советника президента США Джейка Салливана.
По его словам, Москва планирует перебросить на восток и юг соседней страны десятки тысяч солдат и развернуть там дополнительные батальонные тактические группы, сосредоточив внимание на Донецкой и Луганской областях. Россия сконцентрирует усилия на захвате более широких территорий Донбасса, чтобы замаскировать предыдущие военные неудачи, указал Салливан. Кроме того, по его словам, войска России продолжат блокировать Николаев и атаковать Харьков.
«Россия пыталась подчинить себе всю Украину, но потерпела неудачу. Теперь она попытается подчинить себе часть страны», – указал он далее, добавив, что данный этап может длиться «несколько месяцев или дольше».
США работают над санкциями против России и поставками оружия Киеву
Одновременно Салливан сообщил, что США вместе с европейскими союзниками работают над введением новых мер в отношении России. «На этой неделе можно ожидать дальнейших объявлений о санкциях», – указал он, добавив, что речь идет о «вариантах», касающихся российской энергетической отрасли.
Кроме того, представитель американской администрации отметил, что Вашингтон вместе с союзниками принимает усилия по предоставлению Украине дальнейших вооружений, включая «зенитные комплексы большой дальности, артиллерийские системы и системы береговой охраны». При этом «масштабы и глубина усилий по приобретению и передаче различных передовых вооружений экстраординарны, это беспрецедентно», подчеркнул Салливан.
Ранее Салливан, комментируя ситуацию с украинским городом Буча, заявил, что власти США активно работают с европейскими союзниками над ужесточением санкций против России.
ЕС заявил о запрете захода российским судам в европейские порты
Европейский союз намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее дипломатический источник сообщал, что послы стран ЕС в среду обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
ЕС собрался запретить импорт угля и ограничить ввоз удобрений из России
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Еврокомиссия предложит ввести запрет на импорт угля из России, а также закрыть морские и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Также ЕК предложит запретить ввоз в Россию оборудования, включая электрическое и транспортное, на сумму 10 млрд евро. Кроме того, в качестве санкций будет выдвинуто предложение ограничить импорт калийной соли из России, передает РИА «Новости».
При этом, по данным источников Bloomberg, в ближайшее время не планируется вводить ограничения в отношении российских газа и нефти.
Также предполагается, что в ЕС предложат расширить экспортный контроль над оборонным сектором и другими отраслями промышленности, передает ТАСС.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Евросоюз собирается ввести санкции на импорт икры и водки из России, а также цемента, древесины, каучука, химикатов и ряда других товаров.
Ограничения могут быть введены в отношении экспорта в Россию полупроводников и оборудования, в том числе предназначенного для добычи сжиженного природного газа.
Помимо этого, может быть введен запрет на все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT. Ранее телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.