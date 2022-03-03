Байден стал одной из жертв российской спецоперации

Может показаться, что элиты Соединенных Штатов едины в своем отношении к тому, что происходит сейчас на Украине. Однако есть много признаков совершенно обратного. В США раздается целый ряд голосов, критикующих Байдена за свою политику по отношению к России, причем по разным причинам. И есть шансы, что следующий президент США – может быть, снова Трамп? – будет вести себя совсем иначе.

Еще 1 марта российский сегмент интернета взорвала видеозапись с эфира американского телеканала Fox News – одного из самых известных и популярных тамошних СМИ. В прямом эфире с ведущим канала беседовал бывший старший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор и поведал удивительные для США факты.

Оказывается, что «Владимир Путин сейчас реализует то, о чем он предупреждал нас на протяжении как минимум 15 лет. О том, что он не потерпит расположения войск или ракетных систем США около границ России. Это примерно, как мы бы не стали терпеть их войска и ракеты на Кубе. Мы проигнорировали Путина, и он начал действовать. Он не мог себе позволить, чтобы Украина, при каких бы то ни было обстоятельствах, присоединилась к НАТО», – говорит полковник.

По его словам, Владимир Путин даже не является врагом. «Он не заинтересован в войне с нами, у него нет армии соответствующей численности для выполнения подобных задач и соответствующих экономических возможностей. Поэтому ему этого не надо. Мы приписываем ему намерения, которых он не озвучивал, в наших попытках демонизировать его самого и его страну...

Украина – не сияющий образец либеральной демократии, как нам ее рисуют. Более того, Зеленский сажал в тюрьмы журналистов и представителей политической оппозиции. Я думаю, мы должны быть в стороне от этого. Американские граждане хотят быть в стороне от этого. Европейцы тоже хотят быть в стороне от этого. Я думаю, нам надо перестать поставлять вооружения и вдохновлять украинцев умирать ни за что».

Кому-то может показаться, что в Вашингтоне отошли от мантр и готовы понять и признать российские интересы. Однако это не совсем так. Все эти заявления делаются и используются не с целью примириться с Россией, а для дискредитации президента Джозефа Байдена. И говорят подобные вещи не только полковники, но и значительная часть республиканского истеблишмента во главе, по сути, с лидером партии – бывшим президентом Дональдом Трампом.

«Хоть Трамп и отметился множеством действий, но нынешняя ситуация беспрецедентна: бывший президент публично подрывает внешнюю политику действующего президента, направленную по отношению к врагу»,

– пишет CNN.

«В обычные времена попытки бывшего, а если Республиканская партия пойдет по нынешнему пути, будущего президента США публично встать рядом с иностранным врагом, атакующим союзника США, вызвало бы общенациональное презрение и обвинение в измене. Но мы же живем в необычные времена», – соглашается издание The Hill.

Это времена, когда межпартийного консенсуса в США больше не существует – как и каких-то красных линий и уважения друг к другу. Партии антагонизированы вот уже четвертый избирательный цикл (со времен раннего Обамы), поэтому «в условиях политической борьбы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс республиканцы используют любую возможность для того, чтобы подорвать полтические позиции администрации и демократов. Поэтому они сравнивают нынешнюю ситуацию на Украине с тем фиаско, которое США претерпели в Афганистане, когда позорно бежали и даже не смогли организовать эвакуацию», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Поражение в Афганистане, проблемы в экономике, провал миграционной реформы – все это привело к тому, что антибайденовская пропаганда работает. На сегодняшний день Байдену симпатизирует лишь 41% избирателей, тогда как негативно к нему относятся почти 53%.

Почти 60% уверено в том, что Путин вошел на Украину из-за слабости Байдена. И 62% американцев уверены в том, что «Путин не вторгся бы на Украину, если бы президентом США оставался Дональд Трамп. Если делить по партиям, так считают 85% республиканцев и 38% демократов. При этом рейтинг Трампа на несколько процентных пунктов превышает байденовский.

Понятно, что защитники Байдена – либеральный истеблишмент, СМИ и сама Демократическая партия (которую Байден должен вести на промежуточные выборы) – должны как-то защищать шефа. Не имея возможности объяснить и оправдать серию провалов нынешнего главы государства во внутренней политике, борьбе с ковидом и экономике, они вытаскивают из чулана старую мантру о Трампе – марионетке Владимира Путина. «Трамп превращает крыло Республиканской партии в чирлидеров Путина», – пишет CNN.

Однако речь идет не о чирлидерах какого-то одного сегмента, а о совпадении взглядов ключевых ветвей Республиканской партии на сам факт вины Байдена в нынешнем кризисе, поразившем США. «Республиканский внешнеполитический истеблишмент состоит из двух частей: неоконсерваторы и реалисты. Первые обвиняют Байдена в том, что он недостаточно жесток с Путиным, не вводит достаточное количество санкций и т. п. Реалисты же говорят, что администрация Байдена и администрация Обамы (где Байден был вице-президентом) создала нынешнюю ситуацию, не проявив должного уважения к интересам Путина и России в целом», – поясняет Дмитрий Суслов.

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Собственно, полковник Макгрегор относится ко вторым. А от лица первых говорит, в частности, конгрессмен Майк Гарсия. По его словам, война на Украине стала результатом провала администрации Байдена в деле создания «мощной системы сдерживания и неспособности продемонстрировать миру, что США и наших союзников нужно уважать».

«За последний год мы отвернулись от наших союзников, открыли наши границы (видимо, для незаконных иммигрантов, которых Байден хочет легализовать – прим. ВЗГЛЯД) и приняли претенциозные прогрессистские идеи (в РФ их называют леволиберальными – прим. ВЗГЛЯД), которые не помогают нам обеспечить национальную безопасность», – уверяет американский конгрессмен.

Несмотря на пассаж против ультралиберализма, России все-таки ближе позиция реалистов. Тех, кто призывает не давить на Москву, а искать с ней общий язык. Тех, кто хотя бы частично разделяет российские взгляды на основополагающие огрехи в европейской и глобальной системе безопасности. «Реалисты утверждают, что расширение НАТО действительно стало фундаментальной причиной нынешнего кризиса. Что американская одержимость расширением НАТО и стремление ввести туда Украину сделали кризис неизбежным», – говорит Дмитрий Суслов.

Да, до недавнего времени реалистов было не так много, голос их звучал тихо. Однако вопрос в том, как он зазвучит сейчас, после российской операции на Украине? Конечно, не сразу после – сейчас идет время отрицания и санкций, – а по достижению стадии принятия новой реальности.

«США, конечно, потеряли Украину в геополитическом смысле. Та система, которую они создавали на Украине в течение многих лет, сейчас демонтируется. И их позиции на постсоветском пространстве в целом резко ослабли. Важным индикатором стала позиция Грузии, которая отказалась присоединяться к антироссийским санкциям. Наблюдая за ситуацией вокруг Украины, она извлекла важный урок: никто не поможет. Вообще никто. Вся помощь со стороны Запада заключается в словах и незначительной экономической помощи, а в критической ситуации эти страны просто бросают. Это серьезный удар по позициям США, – говорит Дмитрий Суслов. – И при этом они не могут усилить давление на РФ».

Во-первых, потому, что мир уже не однополярен, и видно, что ключевые незападные центры силы не консолидируются против РФ. В области экономического взаимодействия есть практически непреодолимые препятствия для введения санкций, поскольку их введение нанесет удар по США и Западу в целом.

Наконец, есть Китай. США понимают, что если они будут наращивать свое военное присутствие в Восточной Европе, то ослабят китайский фронт – основной и стратегический.

И Москва словно подтверждает эти тезисы, демонстрируя взаимопонимание с Китаем (через дипломатические выступления и газовые контракты), а также беседы с союзниками США, выражающими Москве поддержку в ее действиях (в частности, с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов).

Возможно, в случае победы Трампа (сначала на промежуточных выборах в Конгресс, а потом и на президентских в 2024 году), лагерь реалистов резко усилится. Во-первых, потому, что сам Трамп к нему относится. Во-вторых, эту точку зрения разделяет большинство его избирателей (считающих, что Украина – это не американское дело). Наконец, к этому времени в США придет стадия понимания и принятия того, что с Москвой (пережившей санкции и реализовавшей свою повестку на Украине) надо договариваться.