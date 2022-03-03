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Рынок авиаперевозок России будет перекроен до неузнаваемости

Россию лишают возможности летать на больших самолетах Марина Лысцева/ТАСС
К беспрецедентным санкциям ЕС в сфере авиаперевозок присоединились США. Компания Boeing отказалась поставлять запчасти и обслуживать американские самолеты. Для России это означает одно: ее лишают магистральных лайнеров. Каким образом россияне смогут летать на дальние расстояния как внутри огромной собственной страны, так и за ее пределами? Как может выглядеть новая авиационная реальность России? Подробности...
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Украинский неонацист ответит перед Россией за Одессу

В акватории Одессы не следует ожидать какого-либо серьезного противодействия со стороны ВМС Украины Valentyn Ogirenko/REUTERS
Зеленский решил отправить губернатором в Одессу Максима Марченко, который ранее снискал себе печальную славу в Донбассе в роли командира батальона «Айдар». В России на Марченко заведены уголовные дела за военные преступления. Одесса всегда считалась одним из самых пророссийских по настроениям городов Украины. Какой сигнал посылает Киев простым одесситам таким демонстративным назначением?  Подробности...
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Как Россия начинала разгром Швеции

Русско-шведские войны составили значительную часть истории Северной Европы Иван Айвазовский
«Русские показали свою мощь». Такими словами иностранные хроники рассказывают о событиях многовековой давности. Ровно 525 лет назад, 3 марта 1497 года, в Новгороде между Русью и Швецией заключено было перемирие. Так закончилась самая первая война, которую провели между собой Швеция и объединенное Русское государство, но далеко не последняя. Подробности...
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Байден стал одной из жертв российской спецоперации

Трамп еще может вернуться – и договориться с Россией Jussi Nukari/Lehtikuva/Reuters
Может показаться, что элиты Соединенных Штатов едины в своем отношении к тому, что происходит сейчас на Украине. Однако есть много признаков совершенно обратного. В США раздается целый ряд голосов, критикующих Байдена за свою политику по отношению к России, причем по разным причинам. И есть шансы, что следующий президент США – может быть, снова Трамп? – будет вести себя совсем иначе. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Каким будет мир после войны

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
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За что в Европе не любят Россию и русских

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Европе отмечены случаи насилия и травли граждан России. И они стали следствием неприятия нашей страны и ее граждан, которое возникло задолго до 2014 года. Европа становится для граждан России опасным местом, с которым лучше иметь поменьше дел. Подробности...
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Каково быть ватником в осажденном Киеве

Ватник из Киева
Ватник из Киева, В целях безопасности имя автора заменено псевдонимом
Теперь только черное и белое. Ты за Украину, пусть ты в ней маргинал и изгой, или ты за Россию, пусть и ценой потери всего, включая жилье и даже свою жизнь? Подробности...
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США потеряли Латинскую Америку

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Россия начала демилитаризацию Украины

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    Трамп еще может вернуться – и договориться с Россией
    		   3 марта 2022, 15:00
    Фото: Jussi Nukari/Lehtikuva/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Может показаться, что элиты Соединенных Штатов едины в своем отношении к тому, что происходит сейчас на Украине. Однако есть много признаков совершенно обратного. В США раздается целый ряд голосов, критикующих Байдена за свою политику по отношению к России, причем по разным причинам. И есть шансы, что следующий президент США – может быть, снова Трамп? – будет вести себя совсем иначе.

    Еще 1 марта российский сегмент интернета взорвала видеозапись с эфира американского телеканала Fox News – одного из самых известных и популярных тамошних СМИ. В прямом эфире с ведущим канала беседовал бывший старший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор и поведал удивительные для США факты.

    Оказывается, что «Владимир Путин сейчас реализует то, о чем он предупреждал нас на протяжении как минимум 15 лет. О том, что он не потерпит расположения войск или ракетных систем США около границ России. Это примерно, как мы бы не стали терпеть их войска и ракеты на Кубе. Мы проигнорировали Путина, и он начал действовать. Он не мог себе позволить, чтобы Украина, при каких бы то ни было обстоятельствах, присоединилась к НАТО», – говорит полковник.

    По его словам, Владимир Путин даже не является врагом. «Он не заинтересован в войне с нами, у него нет армии соответствующей численности для выполнения подобных задач и соответствующих экономических возможностей. Поэтому ему этого не надо. Мы приписываем ему намерения, которых он не озвучивал, в наших попытках демонизировать его самого и его страну...

    Украина – не сияющий образец либеральной демократии, как нам ее рисуют. Более того, Зеленский сажал в тюрьмы журналистов и представителей политической оппозиции. Я думаю, мы должны быть в стороне от этого. Американские граждане хотят быть в стороне от этого. Европейцы тоже хотят быть в стороне от этого. Я думаю, нам надо перестать поставлять вооружения и вдохновлять украинцев умирать ни за что».

    Кому-то может показаться, что в Вашингтоне отошли от мантр и готовы понять и признать российские интересы. Однако это не совсем так. Все эти заявления делаются и используются не с целью примириться с Россией, а для дискредитации президента Джозефа Байдена. И говорят подобные вещи не только полковники, но и значительная часть республиканского истеблишмента во главе, по сути, с лидером партии – бывшим президентом Дональдом Трампом.

    «Хоть Трамп и отметился множеством действий, но нынешняя ситуация беспрецедентна: бывший президент публично подрывает внешнюю политику действующего президента, направленную по отношению к врагу»,

    пишет CNN.

    «В обычные времена попытки бывшего, а если Республиканская партия пойдет по нынешнему пути, будущего президента США публично встать рядом с иностранным врагом, атакующим союзника США, вызвало бы общенациональное презрение и обвинение в измене. Но мы же живем в необычные времена», – соглашается издание The Hill.

    Это времена, когда межпартийного консенсуса в США больше не существует – как и каких-то красных линий и уважения друг к другу. Партии антагонизированы вот уже четвертый избирательный цикл (со времен раннего Обамы), поэтому «в условиях политической борьбы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс республиканцы используют любую возможность для того, чтобы подорвать полтические позиции администрации и демократов. Поэтому они сравнивают нынешнюю ситуацию на Украине с тем фиаско, которое США претерпели в Афганистане, когда позорно бежали и даже не смогли организовать эвакуацию», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. 

    Поражение в Афганистане, проблемы в экономике, провал миграционной реформы – все это привело к тому, что антибайденовская пропаганда работает. На сегодняшний день Байдену симпатизирует лишь 41% избирателей, тогда как негативно к нему относятся почти 53%.

    Почти 60% уверено в том, что Путин вошел на Украину из-за слабости Байдена. И 62% американцев уверены в том, что «Путин не вторгся бы на Украину, если бы президентом США оставался Дональд Трамп. Если делить по партиям, так считают 85% республиканцев и 38% демократов. При этом рейтинг Трампа на несколько процентных пунктов превышает байденовский.

    Понятно, что защитники Байдена – либеральный истеблишмент, СМИ и сама Демократическая партия (которую Байден должен вести на промежуточные выборы) – должны как-то защищать шефа. Не имея возможности объяснить и оправдать серию провалов нынешнего главы государства во внутренней политике, борьбе с ковидом и экономике, они вытаскивают из чулана старую мантру о Трампе – марионетке Владимира Путина. «Трамп превращает крыло Республиканской партии в чирлидеров Путина», – пишет CNN.

    Однако речь идет не о чирлидерах какого-то одного сегмента, а о совпадении взглядов ключевых ветвей Республиканской партии на сам факт вины Байдена в нынешнем кризисе, поразившем США. «Республиканский внешнеполитический истеблишмент состоит из двух частей: неоконсерваторы и реалисты. Первые обвиняют Байдена в том, что он недостаточно жесток с Путиным, не вводит достаточное количество санкций и т. п. Реалисты же говорят, что администрация Байдена и администрация Обамы (где Байден был вице-президентом) создала нынешнюю ситуацию, не проявив должного уважения к интересам Путина и России в целом», – поясняет Дмитрий Суслов.

    Собственно, полковник Макгрегор относится ко вторым. А от лица первых говорит, в частности, конгрессмен Майк Гарсия. По его словам, война на Украине стала результатом провала администрации Байдена в деле создания «мощной системы сдерживания и неспособности продемонстрировать миру, что США и наших союзников нужно уважать».

    «За последний год мы отвернулись от наших союзников, открыли наши границы (видимо, для незаконных иммигрантов, которых Байден хочет легализовать – прим. ВЗГЛЯД) и приняли претенциозные прогрессистские идеи (в РФ их называют леволиберальными – прим. ВЗГЛЯД), которые не помогают нам обеспечить национальную безопасность», – уверяет американский конгрессмен.

    Несмотря на пассаж против ультралиберализма, России все-таки ближе позиция реалистов. Тех, кто призывает не давить на Москву, а искать с ней общий язык. Тех, кто хотя бы частично разделяет российские взгляды на основополагающие огрехи в европейской и глобальной системе безопасности. «Реалисты утверждают, что расширение НАТО действительно стало фундаментальной причиной нынешнего кризиса. Что американская одержимость расширением НАТО и стремление ввести туда Украину сделали кризис неизбежным», – говорит Дмитрий Суслов.

    Да, до недавнего времени реалистов было не так много, голос их звучал тихо. Однако вопрос в том, как он зазвучит сейчас, после российской операции на Украине? Конечно, не сразу после – сейчас идет время отрицания и санкций, – а по достижению стадии принятия новой реальности.

    «США, конечно, потеряли Украину в геополитическом смысле. Та система, которую они создавали на Украине в течение многих лет, сейчас демонтируется. И их позиции на постсоветском пространстве в целом резко ослабли. Важным индикатором стала позиция Грузии, которая отказалась присоединяться к антироссийским санкциям. Наблюдая за ситуацией вокруг Украины, она извлекла важный урок: никто не поможет. Вообще никто. Вся помощь со стороны Запада заключается в словах и незначительной экономической помощи, а в критической ситуации эти страны просто бросают. Это серьезный удар по позициям США, – говорит Дмитрий Суслов. – И при этом они не могут усилить давление на РФ».

    Во-первых, потому, что мир уже не однополярен, и видно, что ключевые незападные центры силы не консолидируются против РФ. В области экономического взаимодействия есть практически непреодолимые препятствия для введения санкций, поскольку их введение нанесет удар по США и Западу в целом.

    Наконец, есть Китай. США понимают, что если они будут наращивать свое военное присутствие в Восточной Европе, то ослабят китайский фронт – основной и стратегический.

    И Москва словно подтверждает эти тезисы, демонстрируя взаимопонимание с Китаем (через дипломатические выступления и газовые контракты), а также беседы с союзниками США, выражающими Москве поддержку в ее действиях (в частности, с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов).

    Возможно, в случае победы Трампа (сначала на промежуточных выборах в Конгресс, а потом и на президентских в 2024 году), лагерь реалистов резко усилится. Во-первых, потому, что сам Трамп к нему относится. Во-вторых, эту точку зрения разделяет большинство его избирателей (считающих, что Украина – это не американское дело). Наконец, к этому времени в США придет стадия понимания и принятия того, что с Москвой (пережившей санкции и реализовавшей свою повестку на Украине) надо договариваться.


     
     
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