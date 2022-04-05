Названо число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины

Число беженцев, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины в Россию, превысило 615 тыс. человек, сообщили в силовых структурах.

«В течение суток границу Российской Федерации со стороны ДНР, ЛНР и Украины пересекли 17,7 тыс. человек. Всего в Россию прибыло уже более 615,5 тыс. человек, среди которых свыше 121 тыс. детей», – сказал источник ТАСС.

По его словам, свыше 350 тыс. человек являются гражданами ДНР и ЛНР, более 178 тыс. – России, 87 тыс. – Украины и других государств. Отмечается, что основной поток приезжающих в Россию идет через границу в Ростовской области со стороны Донбасса.

Днем ранее свыше 13 тыс. эвакуированных из ДНР и ЛНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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