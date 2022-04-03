В Россию из Донбасса прибыли более 13 тыс. беженцев за сутки

Эксперт: Россияне отказались прогибаться под санкциями

Антироссийские санкции привели к противоположному эффекту: россияне сплотились вокруг фигуры президента, а в мире все больше стран выступают против санкций, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Так она прокомментировала принятие Советом ООН по правам человека резолюции с призывом прекратить принятие односторонних санкций.

«Все больше стран начинают понимать, как действуют санкции против России и причины, по которым они были приняты. И большинство стран, к счастью, уже прозрели. То, что их большинство – говорит о многом», – считает исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.

Негативный эффект от санкций начали ощущать те, кто их ввел, указала эксперт. Но несостоятельность этих антироссийских мер проявилась еще в том, что санкции привели к противоположному эффекту – россияне начали сплачиваться вокруг фигуры президента страны, о чем говорят результаты социологических опросов.

«Расчет был на то, что недовольные санкциями люди выйдут на улицы, начнут протестовать, но получилось совершенно по-другому. Этот санкционный удар некоторые даже не заметили. Многие решили, что лучше восстановить справедливый, в их понимании, миропорядок, нежели прогибаться дальше под тем или иным давлением. Мы наблюдаем сплочение вокруг фигуры президента, это фиксируется различными социологическими службами, причем как в количественных опросах, так и качественных, когда опрашивают людей различной категории о том, как они переживают сегодняшние события», – отметила эксперт.

На этой неделе Совет ООН по правам человека (СПЧ) на своей 49-й сессии в Женеве призвал государства прекратить принятие односторонних санкций, осудив их использование в качестве средства политического и экономического давления. За соответствующую резолюцию, сообщает ТАСС, проголосовали 27 стран из 47, в том числе Россия, Китай и Индия, тогда как 14 государств, включая США, страны Евросоюза, Великобританию и Украину, выступили против, а шесть делегаций при голосовании воздержались.

В резолюции говорится, что СПЧ решительно осуждает продолжающееся одностороннее применение «некоторыми державами» санкций «в качестве средства давления, в том числе политического и экономического», с целью воспрепятствовать осуществлению странами «права свободно и самостоятельно принимать решения». В резолюции говорится, что действующие односторонние санкции должны быть отменены, поскольку они противоречат Уставу ООН.

СПЧ высказался за создание в ООН «беспристрастного и независимого механизма» для жертв санкций, который занимался бы вопросами правовой защиты. Он призвал все государства сотрудничать со спецдокладчиком ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека. Сейчас на этом посту работает эксперт из Белоруссии Елена Довгань.

Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против РФ санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов. Курс национальной валюты восстановился за месяц и продолжает укрепляться. Более того, страны из списка «недружественных» будут обязаны расплачиваться с Газпром в рублях за поставляемый газ, что заставит их искать пути обхода своих же санкций, принятых против России.

Как сообщил ВЦИОМ, за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе показатель равнялся 77,9%). На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю). Из другого опроса ВЦИОМ следует, что проведение спецоперации на Украине поддерживают 76% россиян.

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