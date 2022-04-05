ЕС собрался ввести против России пятый пакет санкций

Пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши, сообщил телеканал СNBC.

По словам двух европейских чиновников, очередной пакет санкций Евросоюза все еще находится в стадии разработки и может измениться. Страны ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, включать ли в санкции эмбарго на импорт энергоносителей из РФ, отмечает телеканал. Как ожидается, новые ограничительные меры будут одобрены ЕС на этой неделе, передает ТАСС.

Ранее экспорт в Россию предметов роскоши запретила Австралия. Кроме того, с 5 апреля запрет на экспорт предметов роскоши в Россию ввела также Япония. Помимо этого, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.

В конце марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обвинил страны Запада, США, Канаду и Австралию в объявлении тотальной экономической войны России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.