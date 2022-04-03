В Иордании создали Народный комитет солидарности с Россией

Иорданский народный комитет солидарности с Россией создан в Аммане с целью противостояния империалистическим амбициям США, укрепления независимости Иордании и развития иорданско-российских отношений, сообщается в копии заявления народного комитета.

«После нескольких встреч, диалогов и интеллектуальных дискуссий, в которых участвовала большая группа иорданских учреждений, организаций и национальных деятелей, мы объявляем о создании в столице Иордании – Аммане Иорданского народного комитета солидарности с Россией. В рамках встреч прошли обсуждения последствий империалистической политики США, выражающейся в военном, экономическом и информационном давлении на Россию и Евразийский регион через действия НАТО, Евросоюза и неонацистских бригад, которые при поддержке США и Евросоюза захватили власть в Киеве путем кровавой, цветной революции», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Авторы заявления отмечают, что на фоне событий на Украине мир встал на распутье, разделившись на тех, кто на стороне империализма, и тех, кто за создание многополярного мира.

«Это противоречие между ценностями «прав человека и демократии», которые давно проповедует Запад и которые он публично отрицает в своей безграничной поддержке и финансировании неонацистов в Украине. При этом, отрицая право более чем 5 млн жителей Донбасса, стремящихся защитить себя, свою землю и свой язык от этих фашистских банд, реализовать свое право на независимость и самоопределение на своей национальной земле», – сообщается в коммюнике.

Создатели Иорданского народного комитета солидарности с Россией заявили о намерении распространять правду в Иордании и арабском мире, предпринимать активные действия для укрепление уз дружбы между иорданским и русским народами, расширяя и развивая иордано-российские культурные, политические, социальные и экономические связи, способствуя формированию устойчивого общественного мнения в пользу укрепления иорданской независимости и ее постепенного ухода от влияния западной империалистической гегемонии.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия признательна ОАЭ за взвешенную позицию по Украине, регулярные контакты сторон подтверждают особый характер российско-эмиратских отношений.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.