Участники спецоперации на Украине ответили на письмо девочки из Волгограда

Добровольцы из Республики Калмыкия получили гуманитарную помощь и письма от волгоградцев. Принимающие участие в спецоперации на Украине российские военные записали видеообращение с благодарностями девочке из Волгограда.

Видео с благодарностями от добровольцев из Республики Калмыкия опубликовал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава республики Бату Хасиков.

«От наших воинов для вдохновения тем, кто думает, что им тяжело. Именно в такие моменты бойцам необходима поддержка, которую оказывают все жители нашей многонациональной страны. Варвара, большое спасибо за теплые слова, адресованные нашим ребятам! Удача любит подготовленных. Победа будет за нами!», – написал Хасиков в комментарии к видео.

«У нас сегодня сразу три хорошие новости. Первая в том, что мы завершаем его с победой, второе – результаты нашей работы, ну и, в-третьих, мы сегодня получили письмо от девочки из Волгограда Варвары, и хотел бы его зачитать», – сообщил один из военнослужащих.

Далее он зачитал письмо от 14-летней девочки из Волгограда. «Здравствуй, дорогой солдат! Хочется сказать тебе, что мы переживаем за тех, кто стоит за нашу Родину! Спасибо, что воюешь за свое Отечество, за всех нас! Я очень благодарна тебе за твои действия по освобождению территории, за твою смелость, – обращаясь к военным, писала девочка. – Помни, что рядом с тобой поддержка людей. Желаю тебе вернуться живым и здоровым!»

Затем военнослужащий обратился к юной волгоградке. «Варвара из Волгограда, спасибо тебе за поддержку. Нам очень приятно. Сейчас вечер, и у нас есть время, чтобы почитать письма. Мы даем слово, добровольцы из республики Калмыкия, что мы приедем в наш братский город Волгоград и обязательно с тобой встретимся, приедем живыми и здоровыми! Работаем, братья!» – сказали военнослужащие в завершение своего обращения.

Ранее в пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская специальная военная операция на территории Украины завершится при достижении поставленных целей.

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