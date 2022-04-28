США бросили в Афганистане оборудование на 7 млрд долларов

США за 16 лет передали Афганистану оборудование на 18,6 млрд долларов, а после вывода войск в стране остались техника и оружие на 7 млрд долларов, передает CNN со ссылкой на Пентагон.

В докладе ведомства сказано, что США не планируют возвращаться в Афганистан, чтобы забрать или уничтожить это оборудование, передает «Ридус».

Известно также, что в Афганистане находятся американские самолеты, боеприпасы класса «воздух – земля», оружие, средства связи и военные транспортные средства.

При этом часть оборудования в данный момент на Украине, в том числе пять вертолетов Ми-17: техника была в Афганистане, но незадолго до вывода американских войск была передана Киеву для проведения «технического обслуживания».

Кроме того, США закупали для афганского правительства «нестандартные боеприпасы», но не успели отправить. Теперь они на Украине.

Ранее талибы (запрещенное ООН движение «Талибан*» – прим. ВЗГЛЯД) обвинили США в нарушении обещаний. Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании нового «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.