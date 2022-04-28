Минобороны сообщило о сбитом Су-24 ВВС Украины и уничтоженных 300 националистах

Вооруженные силы России уничтожили больше 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей, а также сбили украинский Су-24 над ЛНР, сообщает Минобороны.

Министерство сообщило в Telegram, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырем военным объектам Украины, поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника». Кроме того, «уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей», – говорится в сообщении.

Также «ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач, поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники».

Вместе с тем российскими средствами противовоздушной обороны над Николаевкой (ЛНР) сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

«В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов (...) Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 614 беспилотных летательных аппаратов, 276 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 623 танка и другие боевые бронированные машины, 299 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 146 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 431 единица специальной военной автомобильной техники», – сообщили в Минобороны.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении 600 беспилотников ВСУ с начала спецоперации на Украине.

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