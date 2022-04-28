ФСБ предотвратила теракт в симферопольском ТРК

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) в Симферополе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Подозреваемый задержан, им оказался бывший украинский военнослужащий.

«ФСБ РФ предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию националистов полка «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя», – передает РИА «Новости» сообщение ЦОС ФСБ.

Добавляется, что по адресу проживания задержанного изъято самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, экстремистская литература и атрибутика украинских нацформирований. Также обнаружена переписка с украинскими радикалами с обсуждением планируемого теракта.

Заведено дело по статьям «приготовление к террористическому акту» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ.

Ранее на этой неделе сообщалось о предотвращении теракта в Тверской области. Студент колледжа, являвшийся сторонником украинской неонацистской организации «М.К.У.», намеревался устроить теракт на 9 Мая.