Путин посоветовал Западу заниматься своими проблемами в сфере прав человека

Европейский союз и Соединенные Штаты испытывают проблемы в сфере неравенства прав человека, им следует заниматься этим вопросом, заявил президент России Владимир Путин.

На нескольких международных площадках стало бессмысленно работать, и им следует заниматься теми проблемами, «которых у них там полно», передает слова Путина официальный сайт президента России.

«В том числе это касается и прав человека. Прав женщин, скажем, и так далее, неравенства женщин на рынке труда. В Европе, в Штатах этого полно, пусть занимаются своими проблемами», – заявил глава государства.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58.

В МИД России уточнили, что страна останется в качестве наблюдателя в Совете ООН по правам человека.