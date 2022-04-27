Глава Иркутской области рассказал об адаптации к новой экономической реальности

В Иркутской области последовательно реализуется курс на импортозамещение и создаются дополнительные торговые возможности, заявил глава региона Игорь Кобзев в ходе Telegram-эфира Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Кобзев обратил внимание на тот факт, что региональная власть создает благоприятные условия для ведения бизнеса. «Малому бизнесу нужно одно. Им нужно микрокредитование, снижение процентной надбавки и реализация продукции. Власть должна эти условия создавать», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме этого, в регионе последовательно реализуется курс на импортозамещение и создаются дополнительные торговые возможности. «Мы реализуем работу по трем приоритетным направлениям. Первое – использовать весь ресурсный потенциал области. Все, что у нас есть, мы готовы предоставить инвесторам для создания производств. Второе направление – индивидуальная работа с инвесторами и научным сообществом. Сегодня наука и инвесторы должны двигаться вперед вместе. Наконец, третье – детальная работа с бизнесом. Доверие между властью и бизнесом сегодня должно быть как никогда актуальным», – поделился он.

Губернатор резюмировал, что по каждому из этих направлений ведется индивидуальная работа, и именно они дают возможность правильно воспринимать и оценивать сложившуюся ситуацию.

«У Иркутской области – большое будущее. Вся таблица Менделеева находится на нашей территории. Наш потенциал нужно использовать в интересах жителей. За нами будущее», – отметил Кобзев.

Губернатор добавил, что среди жителей региона сейчас ощущается особое сплочение. Он рассказал, что жители Иркутской области обратились к власти с просьбой разместить знамя Победы на всех административных знаниях наряду с флагами. «Это показатель общественной консолидации вокруг той даты, которая символизирует поколение победителей. Люди любят Родину, историю, традиции и говорят свое слово. Большинство наших жителей полностью поддерживают Президента и специальную военную операцию», – убежден Кобзев.