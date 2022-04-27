Немецкий концерн BASF заявил об уходе из России и Белоруссии

Крупнейший в мире химический концерн BASF планирует до начала июля свернуть весь бизнес на территории России и Белоруссии, пишут СМИ со ссылкой на заявление концерна.

Исключение составят только сегменты, необходимые для производства продуктов питания, так как в концерне опасаются «глобального продовольственного кризиса», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

BASF поясняет, что такое решение было принято в свете санкций Евросоюза против России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.

В начале марта немецкий концерн сообщил об отказе от заключения в обеих странах новых сделок. В настоящее время, по данным BASF, в России и Беларуссии в его структурах работают 684 сотрудника, которых до конца 2022 года концерн обещает поддерживать.

По данным DW, в 2021 году продажи на российском и белорусском рынках составляли около 1% от всего объема продаж группы BASF.

BASF Societas Europaea – крупнейший в мире химический концерн, его штаб-квартира находится в Людвигсхафене на юго-западе Германии.

В начале апреля швейцарские СМИ предупреждали, что если химический гигант BASF прекратит свою деятельность на территории России, «повсюду внезапно возникнет нехватка строительных материалов или полуфабрикатов». «Автомобильная промышленность больше не сможет делать лобовые стекла, то есть поставлять автомобили, пищевая промышленность столкнется с нехваткой важных ингредиентов, пострадает и фармацевтика», – утверждал швейцарский телеканал SRF.