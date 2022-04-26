В Кремле оценили ситуацию в Приднестровье

Кремль очень внимательно следит за ситуацией в Приднестровье, новости из этого региона вызывают обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», – передает его слова РИА «Новости».

В связи с ситуаций у Пескова уточнили, не планируются ли контакты Владимира Путина с президентом Молдавии Майей Санду.

«Нет, в настоящий момент каких-то контактов не планируется. Таких планов нет», – сказал он.

Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы. Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов.

В Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье.

Совет безопасности Приднестровья подтвердил факт совершения на территории республики в понедельник и вторник трех террористических атак.