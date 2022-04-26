В Кремле оценили ситуацию в Приднестровье

|
26 апреля, вторник | Последнее обновление — 14:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт заявил об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье
Разделы
Только за счет мобилизации убежденных людей, не высчитывающих собственную выгоду на фоне исторической драмы, а поступающих так, потому что не могут поступить иначе, можно добиться победы.
Подробности...
Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого.
Подробности...
Кошмар-кошмар – покайтесь, мы все умрем, ты виноват во всем, мы не переживем новых девяностых, срочно купить сахар и тушенку, кровавые мальчики, братские народы – вражеская пропаганда усиливается, чтобы свихнуть вам мозг.
Подробности...
Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
Подробности...
Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
Подробности...
Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Кремле оценили ситуацию в Приднестровье
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Кремль очень внимательно следит за ситуацией в Приднестровье, новости из этого региона вызывают обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», – передает его слова РИА «Новости».
В связи с ситуаций у Пескова уточнили, не планируются ли контакты Владимира Путина с президентом Молдавии Майей Санду.
«Нет, в настоящий момент каких-то контактов не планируется. Таких планов нет», – сказал он.
Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы. Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов.
В Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье.
Совет безопасности Приднестровья подтвердил факт совершения на территории республики в понедельник и вторник трех террористических атак.
В Нидерландах заинтересовались состоянием Зеленского в 850 млн долларов
|
|
Голландская партия «Форум за демократию» заинтересовалась происхождением состояния президента Украины Владимира Зеленского, оценивающегося в 850 млн долларов, свидетельствует запись в Twitter, опубликованная политической силой.
«Зеленский обладает огромным состоянием: по различным оценкам оно составляет около 850 млн [долларов]. И он не получил его большую часть, пока не стал президентом... Так как он получил эти деньги? И что еще более важно, на что они идут?» – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм. Источник в правительстве региона сообщил, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой.
Напомним также, 21 апреля стало известно, что власти США намерены выделить Украине 500 млн долларов в виде экономической помощи для поддержки функционирования украинского правительства.
Двумя днями ранее канцлер Германии Олаф Шольц счел, что в рамках Группы семи (G7) возможно предоставить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд евро. 14 апреля Зеленский заявлял, что Украине необходимо не менее 7 млрд долларов в месяц в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макрон не ответил на телефонный звонок Байдена
|
|
Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что пытался накануне созвониться с французским коллегой Эммануэлем Макроном, но тот праздновал победу на президентских выборах и не ответил.
«Я хорошо оцениваю французские выборы, это, во-первых. Во-вторых, я пытался переговорить с ним вчера вечером. Я говорил с его помощниками, а он сам был у Эйфелевой башни, праздновал», – цитирует РИА «Новости».
Он добавил, что планирует созвониться с Макроном в понедельник.
Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону по случаю переизбрания на пост президента Франции.
Напомним, после завершения основного подсчета голосов во втором туре президентских выборов во Франции действующий глава республики Эммануэль Макрон набрал 58,55% голосов, кандидата от «Национального объединения» Марин Ле Пен поддержали 41,45% избирателей.
Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром Макроном Ле Пен изменит политику президента Франции в отношении России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Выведены из строя используемые для поставок иностранных вооружений ж/д станции Украины
Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций, через которые поставлялась военная техника, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск в Донбассе», – заявил Конашенков, передает ТАСС.
Ранее в течение ночи ВС России совершили массовые удары высокоточными ракетами по живой силе и технике ВСУ, сообщает Минобороны.
В Грузии назвали Владимира Зеленского врагом страны
Грузинский эксперт Эдишер Гвенетадзе резко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот понимает сдержанную позицию Баку в плане поддержки Киева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Народ Грузии должен один раз и навсегда понять, что этот субъект – враг нашего государства. Надо понять, что то, что делает Зеленский (по отношению к Грузии), это вместе с неблагодарностью еще и огромное шарлатанство», – заявил Эдишер Гвенетадзе, передает imedinews.ge.
Другой грузинский эксперт Зураб Кадагидзе также выразил удивление тем, что «Зеленский не понимает позиции Грузии, которая оккупирована, но при этом на всех международных платформах поддерживает Украину, которая на первом месте в плане оказания гуманитарной помощи дружественной стране, а вот Азербайджан он понимает».
«Это какая-то аномалия», – считает Зураб Кадагидзе.
Ранее Зеленский, в частности, сказал, что «Азербайджан поддерживает Украину разными способами». По словам Зеленского, украинская сторона получила и гуманитарную и медицинскую помощь от Азербайджана. «Думаю, Азербайджану сегодня сложно с точки зрения оружия помогать и Украине. Это можно понять, потому что у них есть Нагорный Карабах... Пожалуй, это одна из немногих стран, от которой мы понимаем баланс нейтральности. Я понимаю, почему: потому что сейчас может разгореться война. Но все равно ждем большего – долго понимать не сможем», – сказал президент Украины.
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил в понедельник, что отзыв президентом Украины Владимиром Зеленским посла из Грузии был «ошибкой».
По словам министра, «нет ни одной другой страны, где к украинцам относятся так же, как в Грузии».
Джуаншер Бурчуладзе также отметил, что не считает правильной формулировку о неприсоединении Грузии к санкциям против России.
«Ко всем критически важным санкциям Грузия присоединилась, будь это ООН, Совет Европы и так далее. Что же касается тех санкций, которые не принесут никакого эффекта и только нанесут ущерб нашему населению, это не было бы продуманным решением», – заявил он.
Грузия последовательно поддерживает Украину на всех политических платформах и отправила сотни тонн гуманитарной помощи. Украинские беженцы безвозмездно принимаются правительством Грузии. Грузинские банки не нарушают санкций. Однако отказ Грузии присоединиться к экономическим санкциям против России вызвал недовольство Украины, отозвавшей посла из Тбилиси.
15 апреля парламентская делегация Грузии, которую возглавил председатель высшего законодательного органа Шалва Папуашвили, направилась на Украину в знак солидарности. Планировалось, что этот визит улучшит отношения Тбилиси и Киева. Однако спустя несколько дней после завершения этого визита Украина приняла отдельную делегацию радикальной грузинской оппозиции из партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров разъяснил, чем закончится конфликт на Украине
|
|
Конфликт на Украине закончится договором, параметры которого будут определяться той стадией военных действий, во время которой его заключат, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».
«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Связь между ситуацией на земле и очертаниями гипотетического мирного урегулирования с украинской стороной существует, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Насчет связи ситуации на земле и очертаний гипотетического или, скажем, эвентуального мирного урегулирования, конечно, такая связь существует. И как мы с самого начала подчеркивали в том заявлении, которое Путин делал, объявляя об этой специальной операции, мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше», – сказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом Киева из переговоров с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что Россия не потерпит от Украины каких-либо ультиматумов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками и теперь мяч на стороне Украины. При этом Зеленский заявил, что не видел переданный Россией документ.
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. В телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем Путин назвал безответственными призывы представителей ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На «Азовстали» попытались обмануть российских военных
|
|
Боевики, укрывающиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, попытались обмануть российских военных, чтобы скрытно отбуксировать танк, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
Стешин сообщил в Telegram, что «азовстальские» опять вступили в переговоры, с 15.00 наши прекратили обстрелы, стало тихо, начали обсуждать условия сдачи и место».
Но сначала им не понравилось место – центральная проходная, они захотели другое, потом они предложили изменить время – «перенести на завтра или вообще на среду».
Тогда стало ясно, что боевики пытаются обмануть российских военных. С беспилотника они увидели «странную суету возле одного цеха» – выяснилось, что украинская сторона пытается буксировать танк, чтобы перетащить из цеха в цех.
«К переговорам сразу же подключились стратегические бомбардировщики Ту», – написал Стешин.
Ранее киевские власти сорвали гуманитарную операцию на «Азовстали». Напомним, глава российского государства Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
Президент Владимир Зеленский заявил, что если украинских военных в Мариуполе уничтожат, Украина выйдет из переговоров с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сбитыми в Курской области беспилотниками оказались «Байрактар ТБ-2»
Жительница поселка Боровское Курской области показала сбитые украинские беспилотники, ими оказались «Байрактар ТБ-2», сообщают информационные агентства.
«Как рассказала местная жительница, ночью она услышала шум. В 6 часов утра вместе с подругой решила пройтись по полю за домом и обнаружила обломки украинских беспилотников «Байрактар ТБ-2», – сообщил телеканал «Вести-Курск» на своем сайте.
На опубликованных каналом снимках запечатлены обломки, на одном из них написано название модели Вayraktar TB2.
Губернатор региона Роман Старовойт ранее сообщил, что российская система ПВО сбила два украинских беспилотника в селе Боровское Курской области.
Эксперт: Guardian опровергла ключевые обвинения в адрес России по событиям в Буче
|
|
«Поражающие элементы, показанные Guardian, активно применяются украинской артиллерией еще с 2014 года в Донбассе. Это подтвержденные факты. Теперь подобное мы увидели в Буче», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее британская Guardian представила результаты судебно-медицинской экспертизы тел мирных жителей, которые были найдены в Буче.
«При нахождении на территории Бучи армии России не было никакого практического смысла обстреливать город, где она сама же и находилась. При этом есть масса свидетельств того, что украинские части занимались обстрелами территории Бучи из артиллерии», – сказал военный эксперт Борис Рожин.
«ВСУ ведь и не скрывали, что вели обстрелы российских войск в Буче. Понятное дело, что нельзя обстреливать войска в городе, не попадая по гражданской инфраструктуре. Поэтому, очевидно, жертвы появились из-за артиллерийских обстрелов украинской армии. Это опровергает все обвинения в адрес России», – добавил собеседник.
«Поражающие элементы, показанные британским изданием, активно применяются украинской артиллерией еще с 2014 года в Донбассе. Мы помним, как они применялись для обстрела Славянска, это вполне подтвержденный факт. Получается, что тактика украинской армии в части обстрела городов кассетными боеприпасами за последние восемь лет не изменилась», – продолжил он.
«При этом России нет никакого смысла заниматься уничтожением гражданского населения, устраивать «преднамеренный геноцид и расстрел мирных украинцев», в котором нас так пытаются обвинить. Вся специальная военная операция показывает, что Россия стремится по максимуму обеспечить сохранение жизней мирных людей. Это видно по целому ряду городов, где удары наносятся исключительно по военным объектам и соответствующей инфраструктуре», – резюмировал эксперт.
В минувшее воскресенье издание The Guardian сообщило, что десятки мирных жителей, погибших в Буче, были убиты небольшими (3-4 см) металлическими дротиками из снарядов – флешеттами. Ими могут начиняться снаряды танковых или полевых артиллерийских орудий. Каждый снаряд может содержать до 8000 поражающих элементов.
«Снаряд подходит к гаубице Д-30, которая стоит на вооружении и России, и Украины. Артобстрелы Бучи, занятой ВС РФ, вели именно ВСУ, и никто это особенно и не отрицает с украинской стороны», – говорится в Telegram-канале «Майор и Генерал».
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Приднестровье взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк»
|
|
В Приднестровье неизвестные взорвали региональный радиоцентр в поселке Маяк Григориопольского района, ретранслировавший российские радиопрограммы, сообщает местное МВД.
В ведомстве сообщили, что из строя были выведены «две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная», передает ТАСС.
«Обе ретранслировали радио России. Никто из сотрудников Приднестровского радиоцентра и местных жителей не пострадал», – добавили в ведомстве.
Были слышны два взрыва – в 6.40, второй в 7.05. К месту происшествия были направлены правоохранители и аварийные службы, территория оцеплена, сообщает МВД Приднестровья в Telegram.
Никто из сотрудников и местных жителей не пострадал.
Радиоцентр в поселке Маяк был построен в конце 60-х годов. Гигантская мегаваттная антенна высотой около 100 метров способна передавать короткие волны на любое расстояние. Основные заказчики – Российская телевизионная и радиовещательная сеть и Трансмировое радио.
Ранее в Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности.
Напомним, вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы.
Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Появились сведения о новой маскировке российских танков на Украине
|
|
Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне, сообщил информированный источник.
«<...> Маскировка представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники», – сообщил источник РИА «Новости».
Он пояснил, что в первую очередь эта маскировка предназначена для снижения заметности техники вражескими БПЛА и самолетами-разведчиками.
По словам источника, покрытие также может раскрашиваться в камуфлирующие цвета, снижая заметность военной техники в видимом оптическом диапазоне.
«В рамках спецоперации различные виды такой маскировки применяются на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», а также на новейших танках Т-90М «Прорыв», – уточнил источник.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров указал на риск Третьей мировой при вводе войск НАТО на Украину
|
|
Россия надеется, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».
«Я очень надеюсь, что, как все делают заклинание, что мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения – что тоже, конечно же, подливает масло в огонь, – и они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
При этом министр отметил, что западные страны, поставляя вооружения на Украину, «все лидеры заявляют, что исключен вопрос о направлении войск НАТО, кроме Польши».
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе находятся порядка 400 иностранных наемников.
В середине апреля Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В российском МИДе подтвердили, что нота была отправлена.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что НАТО поставляет Украине «уже и тяжелую технику, свои разработки, а не советское военное наследие», разведка НАТО работает на Украину, предоставляя информацию в реальном времени, используя спутники, самолеты разведки, беспилотники и возможности интернета, военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, обучая и координируя деятельность ВСУ. В связи с этим Соловьев задался вопросом, объявил ли блок НАТО войну России и каков будет наш ответ?
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. Он назвал безответственными призывы политиков ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СК раскрыл подробности плана покушения на телеведущего Соловьева
|
|
Террористы, планировавшие убийство телеведущего Владимира Соловьева, намеревались совершить подрыв его машины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных за покушение на Соловьева, указали в СК.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста.
Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, свыше тысячи патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.
Сам Соловьев отметил, что узнал о планах покушения на свою жизнь вместе со всей страной, но после угроз президента Украины Владимира Зеленского занялся собственной безопасностью.
Стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье
|
|
Источники в Тирасполе сообщают, что удар по военному аэродрому в Приднестровье был нанесен минами калибра 60 мм – это штатный боеприпас НАТО.
Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Мины были сброшены ночью, вероятнее всего, с дронов. Известно о четырех-пяти взрывах. Ранее такие боеприпасы не раз находили на территориях Донбасса, оставленных украинскими силами.
Указывается также, что о возможных провокациях в Приднестровье сообщалось еще порядка четырех месяцев назад. Кроме того, Украиной у границ Приднестровья развивается «серьезная база по беспилотной авиации».
Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы. Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов.
В Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский военный изнасиловал жительницу Мариуполя и убил ее мужа
Следователи задержали украинского военнослужащего за убийство и сексуальное насилие в отношении мирных жителей в Мариуполе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Военные следственные органы СК возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины старшего лейтенанта Сергея Батынского по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением)», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
По предварительным данным, в начале апреля в Мариуполе украинские военные задержали семейную пару, проезжавшую на велосипеде мимо блокпоста. Несмотря на наличие украинских паспортов, их задержали. Как передает Telegram-канал SHOT, гражданские лица представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, в которых стояла отметка о прописке в Мариуполе, было принято решение поместить их в подвальное помещение.
Употребив спиртные напитки, Батынский вывел задержанную и, угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Когда это пытался остановить муж, то Батынский застрелил его.
Отмечается, что мужчина во время следствия сознался в преступлениях.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие и военные врачи спасли жизнь раненому офицеру украинских войск.
ВКС России за ночь уничтожили более 500 военнослужащих ВСУ
|
|
Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили четыре украинских военных объекта, в том числе два склада боеприпасов, а также 500 человек личного состава ВСУ и более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс», заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины, в том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области», говорится в Telegram-канале Минобороны.
Также средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань и две ракеты «Точка-У».
Кроме того, в районах Веселое и Пришиб уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ», а также в районах населенных пунктов Новоселовка и Славянск два склада с боеприпасами.
Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 87 военных объектов Украины. Уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы (ДНР) более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс».
Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнены 1 тыс. 299 огневых задач. Поражены: 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 576 танков и других боевых бронированных машин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 392 единицы специальной военной автомобильной техники.
До этого в ЛНР сообщили об отражении атак ВСУ в Новотошковском.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|