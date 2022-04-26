Подорвавшие фейерверк в жилом доме в Петербурге задержаны

В Петербурге задержаны подозреваемые в подрыве петарды в девятиэтажном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

«Сотрудники полиции установили возможную причастность к произошедшему 16-летних брата и сестры, а также 27-летней женщины, все – жители города Москвы. Сотрудники уголовного розыска главка выехали в столицу и задержали всех троих подозреваемых», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Подозреваемых доставили в Петербург и передали в следственные органы. По данным полиции, злоумышленники так пытались действовать против 35-летнего жильца дома.

Между тем в пресс-службе ГСУ СК по городу уточнили, что для взрыва применялся фейерверк «Фестивальный шар».

«Соучастники посредством сети Интернет вступили в сговор с неустановленным лицом на совершение указанного преступления за денежное вознаграждение. Затем они приобрели фейерверк «Фестивальный шар» и выехали в Петербург, где в ночь с 24 на 25 апреля 2022 года около квартиры, расположенной на 8 этаже в одном из домов по Товарищескому проспекту, подожгли его», – пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на лестничной клетке в Петербурге произошел взрыв. Пожара за ним не последовало, но были повреждены двери лифта, выбиты стекла, а на фасаде трех последний этажей образовалась трещина.