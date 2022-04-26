Аналитики предсказали России восстановление экономики за десять лет

Экономисты ожидают, что в 2022 году ВВП страны сократится на 11,1%, а положительную динамику показатель продемонстрирует только в 2024 году. Украине на восстановление экономики потребуется пять лет, пишут СМИ.

России потребуется десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций, считают аналитики S&P Global Market Intelligence. Украине на то же понадобится пять лет, полагают они.

Падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, следует из прогноза. К 2023 году Россия сможет замедлить уменьшение ВВП до 1,9%, рост, по данным S&P Global Market Intelligence, ожидается только в 2024 году – на 1,6%. К 2026 году, по мнению аналитиков, ВВП России увеличится на 1,9%, сообщает РБК.

Инфляция в стране в 2022 году составит 17,8%, полагают они, в 2023 году – 10%, в 2024 году – 7,5%, к 2026 году она сократится до 4,6%.

ВВП Украины в текущем году сократится на 45,7%, предполагают аналитики. Падение экономики ожидается также в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане из-за их тесных экономических связей с Россией. Другим странам региона, скорее всего, удастся избежать рецессии, однако растущая инфляция, сбои в цепочках поставок и изменение потребительского поведения все же ослабят рост экономики.

Что касается США, экономисты предполагают, что рост экономики государства замедлится с 5,7% в 2021 году до 3% в 2022 году и до 2,8% в 2023 году.

Рост мирового ВВП в 2022 году замедлится до 3,2% (после роста на 5,8% в 2021 году), полагают в S&P Global Market Intelligence. Прогноз был пересмотрен в сторону уменьшения (на 0,1%) в связи с более слабым ростом экономики США в начале 2022 года.

Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что российским властям удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.