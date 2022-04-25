Антонов обвинил США в краже денег у России

США по сути совершили кражу у России, заблокировав счета, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Вы не упомянули те огромные средства, которые заморожены в американских банках. Я откровенно скажу – я так считаю, что их просто у нас украли», – передает РИА «Новости» слова Антонова в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Россия хочет стабилизации и развития отношений с США.

«...Чтобы российско-американские отношения не только стабилизировались, что мы сейчас хотим, не только бы разрушались, а они бы развивались. Потенциал для этого есть. Много очень проблем без участия России и США вместе решить невозможно – нераспространение оружия массового уничтожения, COVID, космос, климат, Артика», – сказал посол.

Он подчеркнул, что для реализации потенциала необходима политическая воля.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что счета двух генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. Также Антонов заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации.