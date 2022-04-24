Антонов заявил о блокировке работы российского посольства в США

Глава МВФ призвала не ставить крест на глобализации

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что, по ее мнению, еще слишком рано «покупать гроб для глобализации».

Глава МВФ выступала в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Ведущая мероприятия задала вопрос о риске фрагментации мировой экономики. «Мы живем в многополярном мире, и это уже привело к некоторым трениям и изменениям в плане торговых партнеров. Но я отношусь к основной массе тех, кто говорит, что мы до такой степени интегрированы, что если составить список проблем, которые ни одна страна не может решить в одиночку, то это будет очень длинный список. Мы должны искать пути совместной работы», – приводит ТАСС ответ главы МВФ.

Она напомнила, что в четверг на состоявшемся в Вашингтоне заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК, является руководящим органом МВФ) участники не смогли принять итоговое коммюнике. Как сообщало Reuters, Россия отказалась поддерживать текст из-за формулировок, касающихся событий на Украине. «Но все пришли к согласию по существу политики, выводов, рекомендаций. Все. И был один участник, который сказал: «Но вы говорите там (в коммюнике) что-то еще, с чем я не согласен». На мой взгляд, еще слишком рано идти покупать гроб для глобализации», – заключила Георгиева.

В свою очередь глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, также участвовавший в мероприятии, выразил мнение, что ситуация вокруг Украины может «привести к большей фрагментации политической и экономической ситуации». «Глобализация, которая была у нас, приносила свою пользу, но также имела цену. <…> Без сомнений, это будет другой мир. Это может быть мир с, возможно, более высокой инфляцией, возможно, с более низкой производительностью, но с более устойчивыми и надежными цепочками поставок. <…> Я думаю, не является ясным фактом то, что мы наблюдаем обращение вспять [процесса] глобализации. Полагаю, ясно, что он замедлился и, возможно, пойдет вспять, я не знаю», – сказал глава ФРС США.

Напомним, в начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что эра процветания Запада после холодной войны завершилась. Он обвинил Китай в попытке бросить вызов «основанному на правилах мировому порядку». Ранее в Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.

В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».

24 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.

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