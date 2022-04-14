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Лавров: Россия не впадает в самоизоляцию
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Россия выступает за налаживание сотрудничества в цифровой сфере, ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции «Цифровые международные отношения – 2022» в МГИМО.
«Хочу также сказать, что нынешний кризис открывает дополнительные возможности для развития, как и в любой другой сфере. Считаю принципиально важным, что при этом мы ни от кого не отгораживаемся, не впадаем в самоизоляцию, мы последовательно выступаем за налаживание профессионального, конструктивного сотрудничества в цифровой сфере, прежде всего, в области управления интернетом, обеспечения кибербезопасности», – передает ТАСС его слова.
Лавров также рассказал, что Запад инициировал тотальную гибридную войну против России, используя украинский кризис в качестве предлога. «Под предлогом украинского кризиса коллективный Запад объявил нам, по сути дела, тотальную гибридную войну. Она охватывает самые разные области, включая и информационное пространство», – отметил он.
Ранее глава МИД заявил, что своим заявлением о том, что противостояние между Украиной и Россией «будет выиграно на поле боя» глава европейской дипломатии Жозеп Боррель публично огласил замыслы западных стратегов, которые они до сих пор тщательно скрывали. По его словам, речь идет о войне НАТО против России, в которой украинский народ используется как пушечное мясо.
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Россия признала военными целями транспорт США и НАТО с вооружениями на Украине
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Россия рассматривает перевозящие вооружения на территории Украины транспортные средства США и НАТО как законные военные цели, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», передает ТАСС.
Кроме того, попытки со стороны США и стран Запада «замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским контингентам и формированиям ДНР и ЛНР будут жестко пресекаться».
«Что касается консультаций с американцами о согласовании возможной новой договоренности или договоренностей в сфере стратстабильности, а также переговоров по гарантиям безопасности, то США отказались от дальнейшего диалога под предлогом событий вокруг Украины. Мы приняли это к сведению», – добавил Рябков.
При этом он отметил, что Москва остается открытой к поиску решения проблем в стратегической сфере на основе принципа неделимости безопасности, «проблемы в стратегической сфере сами по себе никуда не денутся».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое озвученное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
На этом фоне в субботу США и Польша объявили о совместных учениях недалеко от границы с Украиной, а в Литве начались совместные с США учения военных инженеров.
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Среди попавших в плен морпехов ВСУ нашли наемника из Британии
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Британского наемника заметили среди пленных морпехов Вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, сообщил военкор Александр Сладков.
«Британца я вчера видел, даже фотографировал. Интересно, справа и слева от него стояли люди, явно привлекающие к себе внимание. С зубочистками в зубах, это смотрелось вызывающе. Скорее всего, они отвлекали всех от Эйдена Эслина, известного как CossackGundi», – написал он в Telegram-канале.
По словам Сладкова, британского солдата вычислили еще ночью.
На странице @cossackgundi в соцсети Twitter указано, что ее владелец гражданин Британии Эйден Эслин (Aiden Aslin), служит наемником в морской пехоте ВСУ с 2018 года. До этого два года состоял в отрядах самообороны Высшего курдского совета, участвующих в войне в Сирии на стороне антиправительственных сил.
Ранее Минобороны сообщило, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил газете ВЗГЛЯД, что среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. По его мнению, подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника.
Минобороны предупредило о возможных ударах по командным центрам в Киеве
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Вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», – цитирует ТАСС Конашенкова.
Ранее в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной, повредили железнодорожные пути.
Позже в деревне Гордеевка Курской области обстрелян пограничный пункт пропуска.
Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить причастных к атакам ВСУ на приграничные области России.
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Испанский наемник рассказал о наркотрафике в гумконвоях из Европы на Украину
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Воюющий на стороне Киева снайпер из Испании рассказал, как иностранцы участвуют в военной операции за Украину, сколько получают за каждого убитого и как конфликт используют европейские наркоторговцы.
Как заявил снайпер в интервью изданию La Razon, изначально он хотел вступить в иностранный легион, созданный украинским президентом, и не собирался брать за свои услуги «ни гроша». Однако в результате он подписал контракт с американской компанией, потому что «так все работают». Снайпер не стал разглашать свою зарплату, но сказал, что получает ее на свой украинский счет каждые 15 дней. Кроме того, по словам испанца, предусмотрены и «бонусы» за каждого убитого – «в моем случае это 300 долларов».
Снайпер отметил, что был удивлен количеству зарубежных частных военных компаний, работающих в Киеве: «Есть поляки, шведы, датчане и, прежде всего, ЧВК из США». При трудоустройстве командир проводит собеседование, узнает все о кандидате, делается фотография. «Они собирают команды по шесть человек и, если ты недостающая карта в колоде, тебя нанимают», – заявил наемник. Он также разъяснил, что за координацию операций с командирами, которые в основном американцы, отвечает «четвертый номер Зеленского».
Испанец рассказал, что однажды ему пришлось совершить поездку за гуманитарной помощью. «Кроме товаров первой необходимости, еды и медикаментов, они привезли четыре черных пакета, которые загрузили в Германии. «Я думаю, что это был кокаин. По крайней мере, этот водитель чтобы подзаработать, воспользовался тем, что эти фургоны никто не останавливает и не регистрирует, ни на границах, ни на таможне», – предположил он.
Ранее Минобороны России сообщало, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий ВС России и ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Военкор Александр Сладков сообщал, что среди пленных морпехов есть в том числе британский наемник.
В Киеве неизвестные в форме потребовали у пятизвездочного отеля предоставить номера бесплатно
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В украинской столице неизвестные в военной форме ворвались в пятизвездочный отель Premier Palace, они потребовали предоставить им бесплатно номера для проживания вынужденных переселенцев, сообщают украинские СМИ.
Мужчины потребовали, чтобы гостиница предоставила свои номера для проживания вынужденных переселенцев, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
В свою очередь, телеканал «Суспильне» рассказал, что в гостиницу в среду ворвались около сотни человек. Они потребовали, чтобы администрация предоставила номера людям, которые остались без жилья в Киеве и Киевские области.
Кроме того, они потребовали национализировать бизнес хозяев гостиницы, так как фактическими бенефициарами отеля якобы являются граждане РФ. Один из тех, кто пришел в гостиницу – Василий Мягкий, – он рассказал корреспондентке телеканала, что что в гостиницу пришли гражданские, которые возмущены информацией о владельцах отеля и пришли «помочь с национализацией гостиницы».
Сейчас на место прибыла полиция, на месте работают следователи и оперативники, проводится опрос всех причастных.
СКР установил имена участников «Грузинского национального легиона»
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Российские следователи выяснили имена 24-х участников «Грузинского национального легиона», участвующего в боевых действиях на стороне Украины, сообщил Следственный комитет России.
Уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили расследуется по статье «Вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте», сообщается на сайте ведомства.
Также на него заведено дело по статье «Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения».
Мамулашвили, по версии следствия, создал это вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность 24 гражданина Грузии. Они до настоящего времени принимают участие в боях против ЛНР, ДНР и ВС России.
«На сегодняшний день следствием установлены личности 24 наемников. Это граждане Грузии Леван Фифия (дата рождения устанавливается), Лаша Рухая 07.01.1990 года рождения; Левон Айрапетян 12.03.2000 года рождения; Васил Алибегашвили 23.09.1984 года рождения; Эрекле Амиранашвили 17.07.1991 года рождения; Века Апресови 01.01.1991 года рождения; Элгуджа Багратион 23.02.1973 года рождения; Вахтанг Барабадзе 31.10.1978 года рождения; Георгий Барамидзе 21.03.1984 года рождения; Бека Басилая 16.07.1988 года рождения; Зураб Бедошвили 04.06.1985 года рождения; Гела Белашадзе 15.08.1972 года рождения; Михаил Бенделиани 19.06.1996 года рождения; Акаки Берианидзе 17.07.1970 года рождения; Гия Бериашвили 15.05.1976 года рождения; Дем Бежикелашвили 12.12.1993 года рождения; Ника Блуашвили 12.02.1990 года рождения; Ратти Бурдули 19.12.1994 года рождения; Гела Эрадзе 15.09.1991 года рождения; Тамаз Чиковани 14.12.1964 года рождения; Бадри Чоплиани 23.09.1976 года рождения; Руслан Давитадзе 03.06.1987 года рождения; Михал Деметрашвили 18.12.1976 года рождения; Шот Деметрашвили 04.01.1994 года рождения», – указали в СК.
Их подозревают по статье об участии военных наемников в вооруженном конфликте.
Следователи также установили других лиц, причастных к деятельности на территории Украины «Грузинского национального легиона», и других наемных подразделений.
В начале марта СМИ сообщали, что действовавший в Афганистане и Ираке «Грузинский национальный легион» принимает участие в боевых действиях на Украине.
По этим данным, деятельность легиона координируется ВСУ и спецслужбами Украины. Мамулашвили ранее выезжал на территорию США, где встречался с украинской и грузинской диаспорами, а также с «представителями военных организаций США».
35-летний участник «Грузинского легиона» Теймураз Хизанишвили был якобы причастен к пыткам над российскими военнопленными. Также, согласно открытым данным из Сети, он был охранником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Официальный представитель МИД Мария Захарова обещала возмездие причастным к издевательствам и пыткам над российскими военнопленными.
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Бербок выразила сожаление из-за отказа Киева принимать Штайнмайера
Глава МИД Германии Анналена Бербок сожалеет из-за отказа Киева принимать с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Она считает, что такая поездка была бы целесообразной, сообщил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.
«Я сожалею об этом. Мы вместе обсуждали эту поездку, и я считаю, что она была бы целесообразной», – привел слова Бербок представитель МИД, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «отношений с Россией».
Захарова оценила намерения Киева выбить показания из Медведчука
Украинские власти собираются провести быстрый суд над главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и дать ему срок, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она процитировала МВД Украины: «Было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания... Как максимум... провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить показания и после этого обменять».
«Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно», – написала Захарова в Telegram.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Позже о задержании Медведчука объявила Служба безопасности Украины (СБУ).
В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком в связи с большим количеством фейков. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это.
Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. «Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», – заявил Зеленский.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему расправа над Медведчуком не спасет Зеленского от краха.
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В Минобороны сообщили о создании Украиной нацбатов из уголовников
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Киевский режим завершает формирование в Харькове трех новых нацбатов из уголовников, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов («Слабожанщина», «Харьковщина-1» и «Харьковщина-2»), укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях», – передает слова генерала РИА «Новости».
Главная задача этих батальонов – «блокирование Харькова с южной стороны и предотвращение выхода из города местного населения, а также уничтожение подразделений ВСУ, в случае их отступления или попытки сдаться в плен».
Отмечается, что подобными действиями украинские власти демонстрируют бесчеловечное отношение к мирным жителям.
«Призываем ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно принять все меры и оказать влияние на украинскую сторону для спасения мирных граждан», – сказал начальник НЦУО.
Ранее сообщалось о рассекреченом опорном пункте украинских националистов, его обнаружили военнослужащие Росгвардии.
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Беспилотники обнаружили опорный пункт украинских националистов в Харьковской области
В Харьковской области рассекречен опорный пункт украинских националистов, его засекли военнослужащие Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.
«При выполнении разведывательно-поисковых задач с помощью беспилотных летательных аппаратов спецназовцы Росгвардии обнаружили замаскированный опорный пункт и группу националистов в Харьковской области», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Сотрудники Росгвардии передали координаты целей артиллеристам.
Ранее российские следователи нашли временный пункт дислокации ВСУ в поселке Трехизбенка в ЛНР и оставленные там гранатометы NLAW.
Националисты заблокировали 450 мирных жителей в монастыре под Волновахой
Украинские боевики заблокировали 450 мирных жителей в Николо-Васильевском монастыре, расположенном в селе Никольское Волновахского района ДНР, дорога к обители простреливается, эвакуацию произвести невозможно, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Николо-Васильевском монастыре Волновахского района Донецкой народной республики неонацисты заблокировали более 450 мирных граждан, среди которых дети, женщины с младенцами, старики и тяжело больные люди, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулинозависимые», – цитирует РИА «Новости» Мизинцева.
По его словам, «монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые, в обитель практически невозможно доставить жизненно важные медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости, а также провести эвакуацию людей».
«Методы и формы безжалостного отношения к мирным гражданам, проверенные фашистскими палачами в годы Великой Отечественной войны, сегодня с особой изощренностью применяются на практике украинскими неонацистами», – подчеркнул Мизинцев.
Также он заявил, что украинские националисты держат в заложниках 6,2 тыс. иностранцев из 11 стран. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 стран, добавил генерал.
Ранее Мизинцев заявил, что боевики на Украине пытают жителей Славянска Донецкой народной республики (ДНР), угрожают им передачей в Службу безопасности Украины (СБУ) и расправой над родственниками за пророссийские взгляды.
Также Мизинцев заявлял, что украинские власти уклоняются от обеспечения безопасного выхода судов из портов Украины.
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Число сдавшихся в плен украинских морпехов в Мариуполе достигло 1350 человек
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Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что по состоянию на вечер 13 апреля 1350 украинских морпехов сдались в плен силам ДНР.
«Наши воины продолжают брать в плен боевиков 36-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Мариуполе. По состоянию на вечер 13 апреля, в плен сдались 1350 украинских морпехов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее Минобороны России сообщало, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских ВС и ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Военкор Александр Сладков сообщал, что среди пленных морпехов есть в том числе британский наемник.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. По его мнению, подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника.
Песков о возможности обмена Медведчука: Он не является гражданином России
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Москва не обладает сведениями о том, желает ли глава украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук участия России в разрешении ситуации с ним, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Позже о задержании Медведчука объявила СБУ.
В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком в связи с большим количеством фейков. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это.
Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. «Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», – заявил Зеленский.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Киев собирается провести быстрый суд над Медведчуком и дать ему срок.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему расправа над Медведчуком не спасет Зеленского от краха.
В Минобороны заявили о полном освобождении порта Мариуполя от боевиков «Азова»
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Порт Мариуполя полностью освобожден от боевиков нацбатальона «Азов», все заложники, в том числе иностранные, на свободе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В городе Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацистского формирования «Азов» морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены», – цитирует ТАСС Конашенкова.
По его словам, остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и «Азова» блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.
Ранее Минобороны России сообщало, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий ВС России и ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Газета ВЗГЛЯД писала, как массовая сдача в плен морпехов ВСУ приблизила освобождение Мариуполя.
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Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине
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Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства.
Из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем, передает РИА «Новости».
Кроме того, как указали в Минобороны США, в список вошли десять мобильных радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/MPQ-36, два трехмерных радара малой и средней дальности для использования в ПВО для прямого наведения AN/TPQ-64, 100 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости («Хамви»), беспилотные аппараты береговой охраны, а также средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты, медицинское оборудование, 30 тыс. бронежилетов и шлемов, более 2 тыс. оптических и лазерных дальномеров, взрывчатые вещества C-4, подрывные средства, противопехотные мины направленного поражения M18A1 Claymore («Клеймор»), передает ТАСС.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь-десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
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