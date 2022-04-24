Макрон пообещал сделать Францию «великой экологической державой»

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24 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 23:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Граждане Франции вышли на акции протеста против результатов выборов
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В такие времена особенно важно помнить о самом главном, о том, благодаря чему Россия выстояла во всех смертельных испытаниях прошлого, о том, что позволило нашей стране и нашему народу раз за разом возрождаться после самых страшных катастроф.
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Чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств.
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В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента.
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Макрон пообещал сделать Францию «великой экологической державой»
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Побеждающий на президентских выборах во Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на митинге на Марсовом поле пообещал в ближайшую пятилетку приложить усилия ради превращения республики в «великую экологическую державу».
«Спасибо всем, кто оказал мне доверие в первом, а затем и во втором туре, чтобы реализовать наш проект более независимой Франции, более сильной Европы. За счет глубоких изменений и инвестиций мы продолжим добиваться конкретного прогресса для каждого, освободив творчество и инновации в нашей стране и сделаем Францию великой экологической державой», – приводит ТАСС слова Макрона, сказанные политиком на митинге на Марсовом поле после объявления промежуточных результатов второго тура выборов.
Как заявил Макрон, в воскресенье французы выбрали «гуманистический, амбициозный проект», основанный на «труде и созидании», а также «освобождении академических сил». «Я хочу с силой продолжать этот проект в последующие годы, учитывая при этом высказанные разногласия и продолжая работать во имя более справедливого общества и равенства между женщинами и мужчинами. Чтобы достичь этого, мы должны быть требовательными и амбициозными: нам предстоит сделать очень многое», – добавил он.
Как сообщал французский телеканал BFMTV, по предварительным данным, в ходе выборов Макрон набрал 57,6% голосов, Ле Пен поддержали 42,4% избирателей. Явка во втором туре президентских выборов во Франции к 17.00 (18.00 мск) составила 63,23%. Официальные итоги будут объявлены в среду или четверг Конституционным советом республики.
Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции, но назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре, озвученные после закрытия избирательных участков.
Отметим, французский телеканал BFMTV объявил о победе Макрона на президентских выборах во Франции почти за полтора часа до публикации результатов голосования. Граждане Франции вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов.
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Украина заявила о возможном сокращении транзита газа из России в ЕС на треть
Треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, может быть «потеряна», заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Витренко заявил, что, по оценкам компании, данный объем окажется «потерян», если российские войска «не перестанут срывать работу станций» на контролируемых Россией территориях, пишет «Страна.ua».
В марте Витренко заявлял, что страна будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно. Он признал, что российские силы в ходе спецоперации на Украине стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа через страну.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
США заблокировали работу посольства России в Вашингтоне
Власти США заблокировали работу посольства России в Вашингтоне, заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов в эфире «Россия 1».
«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы и телефонные, и письма приходят. <...> Одно время блокировался даже выезд из посольства», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Антонов заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации.
До этого глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией на уровне посольств и считают важным сохранить дипломатические контакты в период роста напряженности.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.
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Стало известно о «кошмарном» выходе Shell из проекта «Сахалин-2»
Британская нефтегазовая компания Shell начала процесс «кошмарного» выхода из российского энергетического проекта «Сахалин-2», сообщла газета Financial Times.
Отмечается, что Shell ведет переговоры о продаже 27,5% доли в месторождении. Причем этот процесс стал для компании «болезненным», передает агентство «Прайм».
По информации издания, Shell пытается компенсировать хотя бы часть из 5 млрд долларов, которые она теряет из-за закрытия бизнеса в России. Ее активы готовы купить китайские CNPC, Sinopec и Cnooc.
Ранее СМИ сообщали, что Shell ввела новое определение для нефти и нефтепродуктов российского происхождения, чтобы сократить связанные с их приобретением репутационные издержки и продолжать покупать их.
Напомним, Shell объявила о планах отказаться от российской нефти и газа; в качестве первого шага прекратит все спотовые закупки российской нефти.
Военнопленный рассказал о состоянии украинских войск
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Украинским военным не выплачивают деньги, раненых не эвакуируют, войскам не хватает еды, дезертирство пресекают угрозами расправы, используя для этого активистов «Правого сектора*», сообщил сложивший оружие старший сержант разведывательной роты 57-й бригады украинских войск Михаил Янковский.
Моральное состояние своей бригады он оценил как «не очень хорошее, со временем становилось все хуже и хуже». По его словам, «с февраля не платили денег, со снабжением было плохо, с едой вообще туго». Янковский рассказал, что «сначала перестали доставлять горячую пищу, потом вообще редко стало подходить довольствие». При этом «раненых перестали эвакуировать».
В результате многие начали складывать оружие и переходить на сторону ЛНР. В ответ командование прислало «группу из центра, около 10 человек», которых представили как «группу психологической поддержки». «На самом деле эта группа была как заградительный отряд», – приводит слова Янковского РИА «Новости».
Члены группы следили, чтобы никто не покидал позиций, «по всем подозрительным стреляли без предупреждения», сказал он. Руководил группой активист «Правого сектора*» по фамилии Вуйко – «очень жестокий человек, у него и позывной был «Каратель». Кроме того, по словам Янковского, в группу входил снайпер с позывным «Ворон», который «во время боя занимал позицию в тылу и предупреждал, что будет «мочить» всех, кто бежит не в том направлении».
Напомним, после освобождения Мариуполя еще одна крупная группировка ВСУ практически гарантированно рискует попасть в котел. Практически все источники, включая некоторые западные разведки и аналитические агентства, полагают, что окружение крупнейшей украинской группировки в Донбассе неизбежно.
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Лукашенко: Поляки, латыши и литовцы просятся за гречкой и солью
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что поляки, латыши и литовцы стоят вдоль границы и просят пропустить их, чтобы купить соли и гречки.
«Посмотрите, что происходит с соседними Латвией, Литвой, поляками. … Они же были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. … Соли просят у нас», – передает слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
По его словам, «мы открываем эту границу, а особенно в канун религиозных праздников: приходите, здесь ваши люди».
«Мы всегда относимся к людям по-соседски, по-человечески, по-людски … И единственное хочу, чтобы такое было отношение и к нам», – отметил он.
Ранее Лукашенко обратился к соседним странам с просьбой «беречь мир» и «жить дружно».
Напомним, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия должны углублять интеграцию в рамках Союзного государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут вместе противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики.
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В России оценили решение Турции закрыть небо для полетов в Сирию
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«Эти действия сложно назвать дружественным шагом. Более того, закрытие неба может нанести урон коммуникациям Москвы и Дамаска и привести к обострению разногласий между Россией и Турцией по ряду вопросов», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.
«Очевидно, что эти решения принимаются в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Все это может затруднить коммуникационные связи между Москвой и Дамаском. Однако я не думаю, что это приведет к каким-то очень серьезным последствиям, поскольку существуют другие воздушные коридоры. Так, поставлять все необходимое для российской группировки в Сирию можно через Иран», – подчеркнул Кортунов.
Эксперт также уверен, что закрытие неба нельзя назвать дружественным шагом со стороны Анкары. «У России и Турции есть ряд принципиальных разногласий по сирийским вопросам. Речь идет и о будущем Идлиба, и о ситуации в курдских районах. Все это может содействовать обострению разногласий, которые сложно урегулировать», – пояснил собеседник.
Кортунов также обратил внимание на тот факт, что Турция все же придерживается Конвенции Монтре, не пропуская корабли других стран в Черное море. «Турция пытается проводить свою собственную политику. Очевидно, что эти решения не столь сильно затрагивают Россию, но в то же время напрямую на ней сказываются», – заключил Кортунов.
В свою очередь востоковед Кирилл Семенов считает, что Турция пошла на такой шаг, «за который Россия ее даже упрекнуть не сможет». «Страна НАТО обеспечивала военные поставки для враждебного НАТО государства и не разорвала договор, а исполнила его до конца, но просто не продлила», – отмечает эксперт.
Зато такой шаг Турция может использовать как аргумент в ответ на претензии США и других союзников по НАТО, которые обвиняют Анкару в недостаточных усилиях по изоляции России. «Вот [она это] как бы сделала, при том, что к событиям на Украине это отношения даже не имеет», – добавил он.
Семенов также считает, что решение Турции «не является большой проблемой» для России, «так как основная часть необходимых для российской группировки грузов доставляется гражданскими морскими судами, для которых Черноморские проливы по-прежнему открыты».
«Личный состав и даже целые подразделения с вооружениями могут по-прежнему прибывать в Сирию через воздушное пространство Ирана и Ирака. А в случае военной угрозы туда могут быть переброшены таким же образом и крупные контингенты войск по примеру того, как в январе была развернута российская группировка в рамках ОДКБ в Казахстане», – заключил Семенов.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о закрытии неба для российских самолетов, летящих в Сирию. При этом он заверил, что президент России Владимир Путин был оповещен об этом решении, а также подчеркнул, что таким образом Турция «ведет переговоры с РФ путем диалога, [имплементацию] Конвенции Монтре, а также через другие вопросы».
Отмечается, что Анкара по-прежнему не намерена вводить санкции против Москвы, поэтому ограничения не коснутся ведения бизнеса российскими компаниями.
Напомним, в начале февраля посол России в Сирии обвинил Турцию в невыполнении части договоренностей по Идлибу. Кроме того, в начале января артиллерия Турции обстреляла сирийскую провинцию Хасеке. Отметим, Москва подчеркивала, что установление долгосрочной стабильности в районе сирийско-турецкой границы возможно только на основе суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.
Россия начала военную операцию в Сирии в конце сентября 2015 года, она длится по сей день. Москва стремится ликвидировать террористические формирования на территории страны.
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Посол в Канаде попросил Трюдо повлиять на США
Российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что обратился к главе канадского правительства Джастину Трюдо с просьбой оказать влияние на США в связи с информацией о готовящейся Западом провокации на Украине.
Как заявил Степанов, он «направил личные послания» Трюдо и главе МИД Канады Мелани Жоли, чтобы те «повлияли на администрацию США и не допустили этой трагедии». Также информация о готовящейся провокации с использованием оружия массового уничтожения передана представителям дипкорпуса в Оттаве, правительству Канады и СМИ. Степанов подчеркнул, что ответственность за провокацию будет полностью лежать на США, передает РИА «Новости».
Напомним, стало известно, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в Минобороны, диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС.
Пушилин: Засевшим на «Азовстали» националистам осталось недолго
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Украинским националистам, которые засели на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, в силу разных причин «осталось недолго», заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в «Азовстали». Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, в силу разных обстоятельств», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
В пятницу в Минобороны заявили, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы России и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в четверг силы ДНР эвакуировали из Мариуполя в Безыменное еще 209 человек.
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Французам пришлось платить за санкционный простой российских судов
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Местным властям приходиться за свой счет перемещать грузовые суда, которые из-за санкций против России уже почти два месяца остаются в портах Франции, сообщают СМИ.
Российские грузовые суда, перевозящие машины или химикаты, предположительно, принадлежат лицам и компаниям, попавшим под санкции. Так, в Сен-Мало в Бретани стоит 141-метровое судно, которое едва помещается у причала. Чтобы оно не мешало другим кораблям, его приходится постоянно перемещать, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул вице-председатель регионального совета Бретани Стефан Перрен, «даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег». France 2 сообщает, что на одно из судов потратили уже около 50 тыс. евро, большую часть расходов взяла на себя Бретань, требующая помощи от государства.
При этом судно Pola Ariake через суд добилось разрешения покинуть порт Лорьян, поскольку таможне не удалось «доказать, что судно действительно принадлежит попавшему под санкции россиянину». В результате таможню обязали выплатить штраф в 100 тыс. евро в качестве возмещения убытков. В ближайшие недели должны состояться еще несколько судебных процессов, возбужденных судовладельцами.
Кроме того, российские моряки с таких судов вынуждены оставаться на карантине. В профсоюзе сообщили, что им платят зарплату, но их банковские карты заблокированы во Франции.
Напомним, Bloomberg также сообщило, что в Европе заканчивается судовое топливо, одной из причин стало изменение торговых потоков из-за российско-украинского конфликта.
В британских супермаркетах ввели ограничения на продажу растительного масла
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Из-за проблем с поставками, вызванными, как утверждается, военной операцией России на Украине, супермаркеты по всей Великобритании ограничили продажу растительного масла, сообщают СМИ.
Сети Waitrose и Morrisons продают по две бутылки масла в одни руки, Tesco – три бутылки. Сообщается, что это временная мера, которая должна «обеспечить доступность» товаров «для всех». Большая часть подсолнечного масла в Великобританию поставляется с Украины. Это один из основных продуктов, цены на которые резко выросли, передает Bloomberg со ссылкой на Би-би-си.
Напомним, по мнению эксперта по продовольственным товарам Геда Футтера, в Великобритании «еда к концу года подорожает, как минимум, на 15%». Цены фруктов и овощей на британских островах в первые месяцы 2022-го увеличились в среднем на 30%, растительного масла – на 70%.
Следует отметить, что в Европе рост потребительских цен власти объясняют военной операцией России на Украине, хотя сами же европейские страны допустили ряд просчетов. В частности, они проигнорировали вероятные последствия проводимой в последние годы политики глобального сокращения посевных площадей ради следования «зеленому» курсу.
Украина ответила на призыв Австрии не принимать страну в ЕС
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МИД Украины разочарован высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины, заявил пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.
«Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран – учредителей ЕС поддерживает членство Украины», – приводятся слова Николенко на сайте МИД Украины.
По его словам, необъективное восприятие реальности многих европейских правительств уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы и «позволило России подрывать стабильность в ЕС».
Он напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже отмечал: «украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств».
Николенко также подчеркнул, что у Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС.
Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украине не следует в ближайшее время предлагать членство в Евросоюзе. Он отметил, что должны быть другие модели, например, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации.
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Российские войска пересекли границу между Харьковской и Донецкой областями
Российские войска пересекли границу между Харьковской и Донецкой областями, как сообщает военкор Александр Коц, группировка с тактическим обозначением «О» уже занимает первые населенные пункты в северной части ДНР.
«Войска ЦВО взяли под контроль город Лозовое в бывшей Донецкой области и продолжают бои, продвигаясь в сторону Лимана и Ямполя», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что войска Луганской народной республики вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на Харьков для доставки гуманитарной помощи в освобожденные районы региона.
В России предложили наладить производство каменной бумаги
В России разрабатывают проект по производству каменной туалетной, офисной и книжной бумаги, которая обладает рядом преимуществ, сообщил экономист Алексей Елсуков.
Так, наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы ожидается запуск производства каменной бумаги из известняка и нетоксичного полимера, передает РИА «Новости».
«Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу», – сказал эксперт.
По словам Елсукова, в настоящее время производство такой бумаги уже налажено в Японии. Подобные проекты также готовят в Узбекистане и Турции.
Как отметил специалист, бумага из известняка более устойчива к повреждениям, а кроме того, она не нуждается в отбеливании. При этом в России запасы известняка считаются неисчерпаемыми.
«Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема», – указал экономист.
Ранее в Минпромторге заверили, что поставки офисной бумаги в России стабилизируются к середине апреля, спрос на бумагу полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не будет.
В ЕС назвали дату полного отказа от российского газа
Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году, заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.
По ее словам, «Еврокомиссия сформулировала цель для всех 27 стран ЕС на 2027 год», и «это очень амбициозная цель» по отказу от российского газа, сообщает ТАСС.
При этом Гевесслер уточнила, что пока Австрия зависит от голубого топлива из РФ на 80%.
«Мы должны от этого быстро освободиться, потому что зависимость делает нас уязвимыми перед шантажом и взвинчивает цены», – пояснила министр.
Также она отметила, что для отказа от российского газа в ближайшие годы потребуется принять три шага на общенациональном уровне: сократить потребление газа, начать самостоятельно производить биогаз и возобновляемый водород, найти других стран-поставщиков.
Ранее министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него.
Напомним, в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой.
NYT: Байден напрасно обвинил Россию в геноциде на Украине
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Обвинения России в «геноциде против Украины», которые выдвигает американский лидер Джо Байден, выглядят лицемерно и не могут привести ни к чему хорошему, заявил журналист New York Times Росс Даутхат.
Обозреватель заявил, что никаких доказательств своим словам Байден не привел, как не смогла подтвердить его заявление и американская разведка, передает NYT.
«В противостоянии с ядерной державой обвинения в геноциде должны выдвигаться только при наличии максимально убедительных доказательств, то же самое касается призывов к смене режима», – заметил Даутхат.
Автор написал, что США используют термин «геноцид» очень избирательно и только там, где им это выгодно. По словам журналиста, Вашингтон вообще не обращал внимание на многие этнические конфликты и истребление людей во многих местах мира.
В других же странах, утверждает автор, США слишком активно вмешивались в их внутренние дела, открыто поддержав смену режимов в Ливии и Ираке.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».
Также от этого термина отказалась кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отметив, что геноцид имеет юридически очень четкое определение.
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
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