Мобильные операторы выдвинули требования руководителям ТЦ

Ряд российских мобильных операторов потребовали снизить арендную плату, а в случае отказа пригрозили закрыть салоны.

Письмо с таким требованием от салона МТС было адресовано одному из арендодателей, пишет «Коммерсантъ».

В нем сообщалось, что из-за сокращения потока клиентов и товарооборота следует не только не индексировать плату за этот год, но и снизить ее до 69,3 тыс. рублей в месяц. Если вопрос не будет решен, то владелец закроет точку в ТЦ.

В компании Tele2 тоже заявили, что нынешняя стоимость аренды «не учитывает новых реалий». Вопросы по корректировке цен за аренду ведут также компании «Вымпелком» и «Связной».

По словам директора по продажам «МегаФона» Давида Борзилова, многие арендодатели все же идут навстречу операторам, снизив ставки во втором квартале как минимум на 20%.

В некоторых подобных письмах люди просили о скидке вплоть до 50%. Управляющие торговыми центрами навряд ли пойдут на такое, так как спрос на помещение все высок.

Ранее Минцифры выяснило, что госорганы хуже других корпоративных клиентов исполняют требования закона о «серых сим-картах».