Рогозин назвал причину для Третьей мировой войны

Третья мировая война может начаться из-за возможного в будущем применения противоспутникового оружия по аппарату какой-либо страны, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата, это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно», – сказал Рогозин в эфире канала «Россия-24», передает РИА «Новости».

Он призвал не верить представителям США, которые призывают установить мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия. Он отметил, что США провели необходимые испытания и завершили их, приняли такие системы на вооружение, «изображают из себя голубя мира».

«Есть совместное предложение Китая и России по договору о запрете выведения оружия в космос, и США вместо того, чтобы ответить на эти предложения, делают нелепые заявления», – подчеркнул Рогозин.

Также Рогозин заявил, что скоро человечество будет жить в мире, где оружие массового поражения в космосе станет реальностью.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что не отправит ни одного американского военнослужащего на территорию Украины, чтобы избежать риска «третьей мировой войны».