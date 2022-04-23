Рогозин указал опасное предназначение американского Boeing X-37

Американский орбитальный самолет Boeing X-37 может быть носителем аппаратов-разведчиков или оружия массового поражения, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью каналу «Россия-24».

«У нас нет никакой внятной информации от США о предназначении и технических возможностях данного аппарата. Понятно, что наши ВС, соответствующие «добывающие» органы имеют такого рода информацию, поэтому у нас иллюзий никаких нет», – цитирует ТАСС Рогозина.

По словам главы Роскосмоса, речь идет о возвращаемом из космоса аппарате. «Он может быть носителем и каких-то аппаратов разведывательного характера, и носителем оружия массового уничтожения. Это уже новая категория носителей оружия массового уничтожения. Нападение из космоса – это серьезнейшая опасность», – заявил глава Роскосмоса.

Запуск беспилотного орбитального самолета X-37B состоялся в США 17 мая 2020 года с базы ВВС на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V. Летает Atlas V на российских двигателях РД-180.

Ранее США объявили мораторий на испытания противоспутникового оружия. Глава Роскосмоса пояснил заявление США: «Соединенные Штаты завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение Космических сил США», – написал он в соцсетях.