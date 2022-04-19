Рогозин «перевел на русский» слова Харрис о противоспутниковом оружии США

США отложили поставки Болгарии оплаченных F-16 из-за опасений утечки данных о них России

США затягивают на два года поставку уже оплаченных восьми самолетов F-16 в Болгарию, якобы опасаясь утечки секретных данных об этих самолетах в Россию, сообщил брюссельский интернет-портал EURACTIV со ссылкой на мнение двух бывших болгарских министров обороны.

«У меня есть ощущение, что даже контракт по F-16 притормозился именно по этой причине, поскольку безопасность технологий не может быть гарантирована на 100%, – цитирует издание экс-министра Велизара Шаламанова. – Мы испытываем трудности с процедурами защиты секретной информации».

С ним полностью согласился и его бывший коллега Тодор Тагаев, передает ТАСС. «Болгария должна выстроить систему защиты секретной информации. Мы продолжаем допускать российских представителей компании «МиГ» на авиабазу Граф Игнатьево. Нам необходима гарантия в 110%, что российская нога туда больше не ступит и что сотрудники базы не ходят пить водку с русскими», – считает экс-глава ведомства.

EURACTIV, впрочем, не уточняет, что на вооружении входящей в НАТО Болгарии все еще остаются советские истребители МиГ-29 и страна ранее пользовалась услугами российских специалистов для их лицензированного обслуживания.

В 2019 году София заключила контракт с США на поставку восьми модернизированных F-16 Block 70, внеся за это предоплату в 1,26 млрд долларов. Это позволило сразу поднять оборонные расходы Болгарии за 2019 год выше отметки в 2% ВВП, на чем настаивали США и НАТО. Данное решение вызвало активное одобрение в Брюсселе и Вашингтоне. США обязались начать поставляться самолеты в 2023 году, однако в начале этого года США уведомили Болгарию, что начало исполнения контракта будет отложено до 2025 года «из-за нарушений цепочек поставок в результате пандемии коронавируса».

Серийное производство истребителя F-16 ведется с 1976 года, на это время самолет прошел множество модификаций. Версия F-16 Block 70 считается одной из продвинутых.

Ранее США собрались подарить Болгарии два списанных истребителя F-16.

Напомним, в июле 2019 года правительство Болгарии утвердило проект соглашения с США о покупке восьми истребителей F-16 у компании Lockheed Martin. Однако позже президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закупку истребителей F-16 у США.