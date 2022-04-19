Рогозин «перевел на русский» слова Харрис о противоспутниковом оружии США

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19 апреля, вторник | Последнее обновление — 10:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские силовики начали в Херсоне рейды против диверсантов СБУ
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Те, кто переносят страдания с терпением и верой, страдают со Христом – и с Ним будут прославлены. Это вера, которая помогала многим поколениям наших предков пройти через долгие и трагические века нашей истории – и помогает многим сейчас.
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В последние полтора месяца жители России вынуждены привыкать к новой действительности, в которой будет намного меньше Запада. От «импортозамещения» и «расширения географии» своего сознания мы только выиграем.
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Благодаря своей системной русофобии и опираясь на восточноевропейских сателлитов США, Лондон стал одним из главных игроков против России. Да, впрочем, всегда и был.
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Рогозин «перевел на русский» слова Харрис о противоспутниковом оружии США
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия.
«Перевожу на русский язык ею сказанное: Соединенные Штаты завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение Космических сил США», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Напомним, Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, заявила, что «США берут на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призывают другие страны присоединиться к ним». Она объявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия, так как «эти тесты опасны». По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
МВД ДНР показало видео ликвидации прорыва колонны ВСУ из порта Мариуполя
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Группировка украинских боевиков количеством до 400 человек пыталась прорваться со стороны района порта к заводу «Азовсталь», сообщили в пресс-службе МВД Донецкой народной республики (ДНР).
МВД опубликовало видео ликвидации колонны, передает «Донецкое агентство новостей» (ДАН).
Указывается, что «в результате работы артиллерийских подразделений союзников было уничтожено или повреждено 43 единицы транспорта ВСУ, потери личного состава противника убитыми и ранеными составляют до 150 человек, часть украинских военнослужащих в количестве до 100 человек не смогла переправиться на левый берег и продолжает оказывать сопротивление».
Инцидент произошел ночью 15 апреля в районе морского порта Мариуполя, где подразделения оперативно-боевого тактического формирования ДНР зафиксировали около 400 военнослужащих вооруженных формирований Украины и 65 единиц автомобильной и бронетехники, выстраивающихся в колонну.
Далее боевики выдвинулись в направлении меткомбината «Азовсталь».
Вооруженные силы России предлагали боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от боевиков металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
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ВС России уничтожили ракетами «Искандер» четыре склада ВСУ
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Вооруженные силы России уничтожили ракетами «Искандер» четыре склада вооружения и военной техники ВС Украины, а также три района сосредоточения живой силы противника, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер», уничтожены четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск», передает ТАСС.
Также «армейской авиацией уничтожено восемь танков и других боевых бронированных машин, а также до роты живой силы противника в районах Пашково, Веселое и Ильичевка», передает РИА «Новости».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2326 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1004 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2184 единицы специальной военной автомобильной техники», – проинформировал Конашенков.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться российским войскам.
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Госдеп выступил с угрозами в адрес Китая
Китай ждут «серьезные последствия», если он решит помочь России обойти санкции, заявил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс заявил, что американцы намерены «отслеживать уровень поддержки России» Китаем. В Госдепе подчеркнули, что Пекин будут ждать «серьезные последствия» как со стороны США, так и со стороны их «союзников и партнеров», если «Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь России обойти санкции», передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине. Ппремьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин намерен придерживаться независимой позиции в отношении событий на Украине.
Байден отказался ехать на Украину и отправлять туда войска США
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Глава американского государства Джо Байден не собирается отправлять войска США на Украину и не планирует ехать туда сам, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки сказала, что «планов поездки президента» на Украину «нет». При этом она заявила, что в интересах безопасности Белый дом или правительство США «не будет заявлять, кто и когда» посетит Украину в текущей ситуации, передает РИА «Новости».
США продолжают оказывать «беспрецедентный» объем помощи Киеву и не исключают дальнейших санкций в отношении Москвы, сказала она, добавив, что у «президента и его администрации по-прежнему нет планов оправки военных для ведения войны с Россией». Байден «не считает, что это отвечало бы интересам международной безопасности или американцев».
Комментируя слова сенатора-демократа Криса Кунса о том, что Вашингтону следует рассмотреть вопрос отправки военных на Украину, Псаки заявила, что Байден поддерживает дружеские отношения с сенатором, но не разделяет его мнение по этому вопросу. Как заявила Псаки, США собираются продолжить «оказывать исторический объем оборонной помощи» Киеву.
Псаки спросили о появившейся в американских СМИ информации о том, что Россия по дипломатическим каналам якобы предупредила США о «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Киеву. Псаки в ответ отказалась «спекулировать на пустых угрозах или угрозах Путина». Также она не стала высказываться о перспективах включения России в список стран-спонсоров терроризма, в который сейчас входят КНДР, Иран и Судан.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский считает, что его американский коллега должен посетить Украину. «Я думаю, он приедет», – заявил Зеленский.
На прошлой неделе у Байдена состоялось традиционное краткое общение с журналистами «на ногах», в ходе которого его спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев. В ответ Байден сказал, что решение на этот счет пока не принято. Однако затем президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль. «Вы готовы поехать?» – спросил в шутку Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос (а вы?), президент утвердительно ответил: «Да».
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США захотели принудить весь мир соблюдать санкции против России
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Вашингтон стремится к тому, чтобы все государства в мире соблюдали санкции против Москвы, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале (Уолли) Адейемо.
«Со временем наша цель – это добиться, чтобы <...> все страны мира следовали нашим санкциям, потому что так мы окажем влияние на Россию», – сказал Адейемо. США «ожидают, что страны будут делать это, потому что выгоды от ведения дел с широкой коалицией», которую собрал Вашингтон, «значительно превышают выгоды от ведения дел с сокращающейся российской экономикой», передает ТАСС.
По его словам, чтобы «в конечном итоге лишить» Россию «доступа к ключевым технологиям, которые ей необходимы, особенно к полупроводникам, нужен лишь ряд критически важных стран», включая Южную Корею, Тайвань, США, Японию и Нидерланды. Также «нужно нацелиться на определенные страны», чтобы лишить Москву «доступа к конвертируемой валюте основных экономик». «И вы видели, что эти страны собрались вместе в то, что я называю экономической коалицией, которая привлекает Россию к ответственности», – заявил Адейемо.
При этом он признал, что звучит «критика некоторых кругов, заключающаяся в том, что опирающийся на санкции ответ на действия России угрожает расколоть мировую экономику», а противников США подталкивает «ускорить усилия по строительству отдельной» системы. «Мой вывод противоположен: мы показываем не только то, насколько незаменимой является нынешняя система и насколько дорогостоящим является исключение из нее, но и тщетность попыток избежать ее», – заявил Адейемо.
Власти Соединенных Штатов могут отменять санкции при изменении поведения тех, в отношении кого они были введены, сообщил он.
Напомним, Адейемо заявил, что следующая цель антироссийский санкций – военно-промышленный комплекс России. США, по его словам, собираются «часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок».
Пентагон пообещал обучить солдат ВСУ стрельбе из американских гаубиц
Американские военные продолжат обучать украинских коллег обращению с передаваемыми им гаубицами, также будут проводиться другие тренировки, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
«Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц», – цитирует представителя Пентагона РИА «Новости».
Он пояснил, что рассматриваются варианты и для других систем.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
США отложили поставки Болгарии оплаченных F-16 из-за опасений утечки данных о них России
США затягивают на два года поставку уже оплаченных восьми самолетов F-16 в Болгарию, якобы опасаясь утечки секретных данных об этих самолетах в Россию, сообщил брюссельский интернет-портал EURACTIV со ссылкой на мнение двух бывших болгарских министров обороны.
«У меня есть ощущение, что даже контракт по F-16 притормозился именно по этой причине, поскольку безопасность технологий не может быть гарантирована на 100%, – цитирует издание экс-министра Велизара Шаламанова. – Мы испытываем трудности с процедурами защиты секретной информации».
С ним полностью согласился и его бывший коллега Тодор Тагаев, передает ТАСС. «Болгария должна выстроить систему защиты секретной информации. Мы продолжаем допускать российских представителей компании «МиГ» на авиабазу Граф Игнатьево. Нам необходима гарантия в 110%, что российская нога туда больше не ступит и что сотрудники базы не ходят пить водку с русскими», – считает экс-глава ведомства.
EURACTIV, впрочем, не уточняет, что на вооружении входящей в НАТО Болгарии все еще остаются советские истребители МиГ-29 и страна ранее пользовалась услугами российских специалистов для их лицензированного обслуживания.
В 2019 году София заключила контракт с США на поставку восьми модернизированных F-16 Block 70, внеся за это предоплату в 1,26 млрд долларов. Это позволило сразу поднять оборонные расходы Болгарии за 2019 год выше отметки в 2% ВВП, на чем настаивали США и НАТО. Данное решение вызвало активное одобрение в Брюсселе и Вашингтоне. США обязались начать поставляться самолеты в 2023 году, однако в начале этого года США уведомили Болгарию, что начало исполнения контракта будет отложено до 2025 года «из-за нарушений цепочек поставок в результате пандемии коронавируса».
Серийное производство истребителя F-16 ведется с 1976 года, на это время самолет прошел множество модификаций. Версия F-16 Block 70 считается одной из продвинутых.
Ранее США собрались подарить Болгарии два списанных истребителя F-16.
Напомним, в июле 2019 года правительство Болгарии утвердило проект соглашения с США о покупке восьми истребителей F-16 у компании Lockheed Martin. Однако позже президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закупку истребителей F-16 у США.
Кремль не смог подтвердить достоверность фото с пожара крейсера «Москва»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть достоверность появившихся фото с якобы крейсером «Москва», на котором в тот момент происходил пожар.
«Мы, действительно, видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем», – сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть достоверность указанных материалов, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщали, что из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж был эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота пообещали экипажу ракетного крейсера продолжение службы на флоте.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как восполнить потерю крейсера «Москва».
СМИ: Глава Минфина США намерена бойкотировать заседания G20 в случае участия России
Министр финансов США Джанет Йеллен намерена бойкотировать некоторые сессии встречи глав министерств финансов и центральных банков стран-членов Группы двадцати (G20), если в них будет участвовать Россия, сообщает AFP.
Агентство Reuters со ссылкой на чиновника Минфина США информирует, что Йеллен пропустит некоторые мероприятия в рамках упомянутой встречи G20, чтобы подчеркнуть, что, по мнению США, Россию следует исключить из глобальных финансовых институтов, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден предложил исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся.
В Кремле заявили, что решение об участии президента России Владимира Путина в ближайшем саммите «Большой двадцатки» (G20) будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
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В США российский ВПК назвали следующей целью санкций
Следующая цель антироссийский санкций – военно-промышленный комплекс, заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо.
«Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок», – сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия в рамках весенней сессии МВФ, сообщает РИА «Новости».
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США будут готовы изучить возможность отмены ряда антироссийских санкций в случае достижения Москвой и Киевом договоренностей.
Саудовскую Аравию заподозрили в решении примкнуть к альянсу России и КНР
Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается, считает обозреватель Халид аль-Джауси.
Обозреватель пишет в статье для британской газеты Rai Al Youm, что «(наследный принц Саудовской Аравии) Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что отношения Эр-Рияда с Вашингтоном ухудшились при президенте Джо Байдене, который говорил о нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом.
В частности, он отверг просьбу американского лидера увеличить добычу нефти для снижения цен на фоне введенных западных санкций в отношении Москвы.
«Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону Китая, когда США отказались от нее, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашогги», – считает Халид аль-Джауси.
Ранее в США заметили «мрачные симптомы» смерти американского миропорядка.
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Пентагон принялся обсуждать влияние событий на Украине на военную доктрину США
Ситуация в сфере безопасности Европы изменилась и будет продолжать меняться в связи с действиями России, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Кирби утверждает, что власти России «осуществили неспровоцированное вторжение в соседнее государство». В Пентагоне намерены «продолжать обсуждение того, что эти изменения предвещают» для американской военной «доктрины в будущем». Однако США пока «не принимали никаких решений и не собираются принимать их без всесторонних консультаций с союзниками и партнерами», передает ТАСС.
Пресс-секретарь Пентагона также заявил, что власти США в настоящий момент не имеют подтверждений того, что в результате российского удара в районе Львова были уничтожены партии иностранного вооружения, поступившие на Украину. Кирби заявил: «Я знаю, что они <...> ударили по целям во Львове». Однако, по его словам, у США «нет четких представлений о боевом ущербе».
Напомним, высокопоставленный представитель Пентагона также сообщил, что американские военные продолжат обучать украинских коллег обращению с передаваемыми им гаубицами и будут проводиться другие тренировки. Подготовка будет проводиться «за пределами Украины».
ВКС России нанесли удар высокоточными ракетами по 124-му объединенному центру обеспечения логистики украинских войск в районе Львова. Минобороны сообщило, что «уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран».
Активность самолетов-разведчиков НАТО у Калининградской области снизилась
В начале российской военной операции на Украине активность самолетов-разведчиков НАТО у Калининградской области выросла, но сейчас снизилась, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.
Алиханов отметил, что в начале российской операции «разведывательная активность» НАТО «была достаточно большая». Однако, как считает губернатор, в НАТО, «судя по всему, поняли, что надо смещать фокус внимания в другие регионы». По его словам, сейчас активность самолетов-разведчиков «находится на уровне ниже обычного». Алиханов отказался говорить, насколько возросла активность самолетов Балтийского флота. «А вот про нашу я вам ничего не скажу», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что НАТО активно использует авиацию на восточном фланге альянса на границе с Россией, Белоруссией и Украиной для сбора разведданных. США делятся данными с Украиной, но не предоставляют сведения, которые позволили бы украинской стороне «нападать в режиме реального времени» на российские цели.
США заявили о российской киберугрозе для секторов энергетики и финансов
Секторы энергетики и финансов США могут подвергнуться кибератакам со стороны России, заявили американские власти.
Об этом заявили заместитель генпрокурора США Лиза Монако и директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры страны Джен Истерли, передает «Интерфакс» со ссылкой на CBS.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у Белого дома есть разведданные о якобы подготовке Россией кибератаки против США в ответ на санкции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что российская сторона не намерена заниматься кибератаками на объявившие антироссийские санкции страны.
Посол России в США указал на проблемы в контактах с администрацией Байдена
С момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации, заявил посол России в США Анатолий Антонов интервью изданию Politico.
По словам Антонова, посольство поддерживает «технические» контакты с администрацией Байдена. Однако, по его словам, письма конгрессменам с предложениями встретиться после избрания Байдена «встречают отказом». Как считает Антонов, такая ситуация не может сохраняться вечно и страны «обречены на сотрудничество по разным вопросам», передает РИА «Новости».
«Невозможно представить даже при таких обстоятельствах, что проблемы стратегической стабильности, климатических изменений, коронавируса, борьбы с терроризмом, борьбы с распространением оружия массового уничтожения могут быть урегулированы без активного участия США и России», – заявил Антонов.
В этой же статье с интервью Антонова Politico, ссылаясь на бывших американских чиновников и аналитиков, пишет, что контакты с послом России, могут нанести урон репутации во внешнеполитических кругах.
Ранее Антонов заявил о давлении США на Латинскую Америку по теме санкций против России.
До этого глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией на уровне посольств и считают важным сохранить дипломатические контакты в период роста напряженности.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.
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