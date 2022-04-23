В Гайском ГОК опровергли взрыв на шахте в Оренбуржье

Тела трех погибших работников Гайского горно-обогатительного комбината не имеют внешних повреждений, данные о взрыве и эвакуации на предприятии не подтверждается, сообщили в пресс-службе компании.

«При заезде на горизонт 1205 метра обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений... Данные о взрыве и эвакуации на предприятии не подтверждаются», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.

По факту нарушений правил безопасности при ведении работ и по факту смерти работников возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

В пресс-службе правительства позже добавили, что инцидент с тремя погибшими на руднике в Оренбуржье произошел в результате плановых взрывных работ.

«Сегодня, 23 апреля, в 08:55 (06:55 мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что при проведении плановых взрывных работ в подземном руднике Гайского горно-обогатительного комбината пострадали три человека. К сожалению, в 10:38 (08:38 мск) медицинская служба констатировала смерть троих пострадавших», – говорится в сообщении.

Смерть рабочих наступила в результате ЧС 23 апреля 2022 года около 08.50 часов в шахте ПАО «Гайский ГОК». Сейчас следователи работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что на шахте в Оренбургской области произошел взрыв, три человека погибли, 88 человек поднялись на поверхность. Сообщалось о сдетонировавшем взрывчатом веществе.