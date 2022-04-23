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Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка
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Украинские войска обстреляли утром Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В 8.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», – говорится в сообщении Telegram-канала СЦКК.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Эксперт: Россия подготовила для ВСУ несколько сюрпризов
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«Мы уже достаточно хорошо знаем тактику Вооруженных сил Украины. И нет никаких сомнений, что сейчас, когда все внимание сфокусировано на операции в Донбассе, самое время совершить какой-то неожиданный шаг на других направлениях», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Перенджиев.
«Вспоминая дерзкую и успешную десантную операцию в Гостомеле, стоит заметить, что теперь наши военные необязательно пойдут на такой шаг – потому что противник его ожидает на нескольких направлениях. Поэтому в числе главных сюрпризов, подготовленных для ВСУ – активное использование новых видов вооружений, с которыми армия Зеленского пока нечасто сталкивалась», – сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Во-вторых, недавнее выступление министра обороны Сергея Шойгу указывает на то, что в скором времени мы увидим некие новые тактики ведения боев. Вероятно, речь идет о новых подходах к боям в городских условиях», – уточнил собеседник.
«Не стоит исключать и вероятность крупных диверсионных операций. Дело в том, что за последние восемь лет ВСУ привыкли вести постоянные перестрелки в городских условиях. И теперь они втягивают нас в бесконечные дуэли. Эту практику тоже предстоит переломить», – говорит Перенджиев.
По словам собеседника, на готовность преподнести сюрприз ВСУ указывает и приказ президента об отмене штурма «Азовстали» в Мариуполе. «Мы видим, что теперь боевики, словно пауки, загнаны в банку с закрытой крышкой. Очевидно, что запертые «азовцы» не будут там ласкать друг друга. Это озлобленные люди, которые, не имея возможности выместить агрессию на противнике, просто перегрызут один другого. Этот опыт можно тиражировать и в других местах», – заключил Перенджиев.
Напомним, в четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела». Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных.
«Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
При этом 19 апреля Сергей Шойгу заявил, что «внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему отмена штурма «Азовстали» принуждает Владимира Зеленского признать поражение ВСУ и почему президент Украины не отводит войска из Донбасского котла.
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Зеленский и МВФ значительно разошлись в оценке экономических потерь Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери его страны в результате российской военной операции оцениваются в 550 млрд долларов, ВВП Украины по итогам года может упасть вполовину, в связи с чем Киев рассчитывает использовать на восстановление страны резервы России, замороженные из-за санкций. В МВФ озвучили гораздо более скромные оценки.
Зеленский по видеосвязи выступил на круглом столе в рамках весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Он заявил, что на восстановление экономики страны требуется до 7 млрд долларов ежемесячно, передает РИА «Новости».
По его словам, «Украина потеряла 550 млрд долларов в результате разрушений».
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ВВП страны в 2022 году может упасть на 30-50%. По его словам, «прямые и непрямые потери» из-за российской военной операции превышают 560 млрд долларов, а восстановление страны обойдется в 600 млрд долларов, передает «Коммерсант».
Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью Reuters заявил, что власти страны хотят использовать замороженные резервы России для компенсации потерь, понесенных в результате военных действий. По его словам, самым быстрым решением было бы принять в странах, заморозивших российские средства, специальный закон, позволяющий использовать их для нужд Украины. «Это требует определенного уровня мужества и политической воли от каждой страны», – отметил он.
Между тем Всемирный банк оценил урон инфраструктуре Украины в 10 раз меньшую сумму – около 60 млрд долларов.
Ранее экономист Иван Лизан в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил масштабы топливного кризиса на Украине.
Между тем Россия решила оспаривать заморозку золотовалютных резервов. Газета ВЗГЛЯД оценивала, каковы шансы России отсудить у Запада свои резервы.
Ударом «Калибрами» уничтожен батальон ВСУ с военной техникой
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Российские войска крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили батальон ВСУ с вооружением и военной техникой на железнодорожной станции Мелиоративное, также уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 в районе населенного пункта Новоселка, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам, в районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300», говорится в сообщении официального Telegram-канала Минобороны.
В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожено до 80 военных, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей.
Самолеты ВКС России поразили 58 военных объектов Украины, в том числе четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Кроме того, крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен батальон ВСУ вместе с вооружением и военной техникой на железнодорожной станции Мелиоративное.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка в Донецкой народной республики, а также Александровка и Токарево в Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Донецкое расчетом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбита в воздухе украинская тактическая ракета «Точка-У».
Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск в течение ночи выполнили 1285 огневых задач, «уничтожены девять складов горючего, 37 пунктов управления, нанесено поражение 1221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника».
ВС России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 520 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2448 танков и бронемашин ВСУ, а также 271 установку реактивных систем залпового огня (РСЗО), 140 самолетов, 106 вертолетов, 257 зенитных ракетных комплексов, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2289 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что войска ЛНР взяли под контроль 90% территории республики. Кроме того, стали известны подробности плана украинских диверсантов подорвать гумконвой из России.
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ВСУ лишились арсенала с тысячами тонн боеприпасов под Харьковом
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Российские военные взяли под контроль арсенал украинских военных в Харьковской области, в нем обнаружили тысячи тонн боеприпасов, сообщили в Минобороны России.
«Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
«Подразделения ВСУ бросили арсенал с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, минометам и систем залпового огня, вооружения ПВО. На складах арсенала хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями. Именно такими военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населенных пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей», — заявили в ведомстве.
В ангарах, помимо боеприпасов советского производства хранились сделанные на западе мины и снаряди, добавили в министерстве.
Ранее российские силовики в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов в селе Казачьи Лагеря Херсонской области обнаружили схрон с оружием, включая гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
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Лавров: Заявления президента Украины говорят, что ему переговоры с Россией не нужны
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Переговоры российской и украинской сторон проходят медленно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
«Мы, безусловно, сегодня на переговорах рассмотрели ситуацию на Украине, вокруг нее. И подробно информировали коллег о ходе специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса и демилитаризацию и денацификацию Украины, поделились оценками хода, вернее, медленными продвижениями российско-украинских переговоров», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что некоторые украинские заявления говорят о том, что Киеву переговоры уже не нужны.
«А про то, как Украина относится к этим возможностям, мне очень странно слышать каждый день заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой», – добавил Лавров.
Ранее директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что российско-украинские переговоры в видеоформате ведутся практически в ежедневном режиме.
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В Совфеде поддержали идею воссоздания Таврической губернии
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Идею о воссоздании Таврической губернии с включением Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Это правильное, хорошее предложение, жители юга Украины всегда тяготели к России», – сказал Цеков в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что в состав Таврической губернии могла бы войти Херсонская область, часть Николаевской и часть Запорожья. Таким образом была бы воссоздана Таврическая губерния «в ее исторических рамках». «Также туда могут войти и Крым с Севастополем», – сказал сенатор.
По его мнению, эта тема должна обсуждаться.
В апреле депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил воссоздать Таврическую губернию в ее исторических границах.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Эксперт назвала виновных в отсутствии воды в Николаеве
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«Трубопровод был поврежден украинской стороной, которая хвасталась наступлением на Херсон. И теперь они, продолжая перестрелки, не могут починить единственный источник питьевой воды в городе. В этом виноват лично губернатор Виталий Ким», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее губернатор Николаевской области Ким заявил, что завершить ремонтные работы на трубопроводе мешают бои. Вода в Николаев не подается с 12 апреля.
«ВСУ неоднократно заявляли, что обстреливают Чернобаевку в Херсонской области. Об этом говорил и Ким. Именно в результате этих обстрелов и был поврежден трубопровод. Причем сделано это на том участке, который находится под контролем России», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Собеседница уточнила, что в Николаеве сейчас проживает порядка 400 тыс. человек. «Это единственный источник питьевой воды. Оставить население без воды равносильно гуманитарной катастрофе», – добавила Шеслер. «Предприятие «Херсонводоканал» уже несколько раз выходило на руководство Николаевской области с просьбой хотя бы временно обеспечить безопасность на месте ремонта», – пояснила эксперт.
«Власти Николаева постоянно заявляют, что с их стороны ведется наступление на Херсон. То есть именно Украина несет ответственность за обострение обстановки на этом участке. Более того, в том, что Николаев сегодня без воды, виноват лично губернатор Виталий Ким», – утверждает Лариса Шеслер.
Политолог также обратила внимание на заявление заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Рустама Миннекаева, который назвал цели второго этапа спецоперации. Среди них – взятие под контроль юга Украины. «При создании сухопутного коридора до Приднестровья обойти Николаев и Одессу не получится. И, на мой взгляд, это последовательное и правильное решение. Уверена, что местное население, которое лояльно в отношении России, позитивно воспримет факт взятия городов», – заключила Шеслер.
Ранее в Минобороны сообщили, что местные власти в Николаеве прекратили соцвыплаты, не работают коммунальные службы, отключено водоснабжение, есть опасность возникновения эпидемиологической катастрофы. При этом гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией.
«В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы», – подчеркнул генерал-полковник ВС России Михаил Мизинцев.
При этом в пятницу губернатор области Виталий Ким сообщил, что власти не могут починить водовод Николаев – Днепр, так как он находится якобы в зоне боевых действий. В то же время командование ВСУ и политическое руководство Украины в последние недели неоднократно заявляли о «наступательной операции на Херсон».
Ранее в Минобороны РФ обвинили боевиков в Николаеве в массовой раздаче населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проведении карательных рейдов с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов.
Напомним, в конце марта мэр Николаева Александр Сенкевич высмеял призывы местных жителей убрать из города артиллерию ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинские войска используют гражданские объекты в военных целях.
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Российский генерал назвал цель второго этапа спецоперации на Украине
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Российская армия в ходе второго этапа спецоперации должна установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
«С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной», – передает ТАСС слова Миннекаева.
По его словам, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных сил Украины.
«Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», – сказал он.
Миннекаев отметил, что российские военные приспособились к тактике украинских подразделений, которую те применяли в первые дни войны. Сообщения СМИ о провалах не соответствуют действительности, сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.
«Понятно, что сейчас много средств массовой информации говорят о провалах каких-то наших [подразделений], но это не так. Первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что отдельные группы российских войск, вырвавшись вперед, попадали в заранее подготовленные засады и несли потери. Но российские ВС очень быстро к этому приспособились и сменили тактику», – сообщил замкомандующего.
По его словам, техническое превосходство российской армии над Вооруженными силами Украины на суше, море и в воздушном пространстве очевидно.
«При нанесении ударов российские вооруженные силы никаких потерь не несут. Это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины. Техническое превосходство российской армии на суше, на море и в воздушном пространстве стало очевидным», – сообщил Миннекаев.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Названа возможная причина падения украинского Ан-26 в Запорожской области
Один человек погиб и двое пострадали при падении самолета Ан-26 в Запорожской области, причиной ЧП, по предварительным данным, стало то, что самолет задел электроопору, сообщила пресс-служба областной администрации.
В обладминистрации сообщили, что известно об одном погибшем, численность экипажа и причины падения выясняются, но, «по предварительной и пока не подтвержденной информации», самолет мог задеть электроопору, в результате чего загорелся двигатель, передает ТАСС.
Самолет упал в 09.00 мск в районе поселка Михайловка Запорожской области. Он выполнял технический рейс, принадлежал Украине. На месте происшествия работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и соответствующие органы, сообщили в обладминистрации.
Ранее сообщалось, что украинский Ан-26 упал в Запорожской области.
Лавров: Россия не потерпит ультиматумов от Украины
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова Зеленского об угрозе прекращения переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских военных на заводе «Азовсталь», отметив, что Россия не приемлет от Киева каких-либо ультиматумов.
«Знаете, мы никаких ультиматумов не терпим. Я не могу квалифицировать каким-либо образом заявления президента Зеленского. Я не уверен, что он понимает, о чем идет речь», – ответил он на пресс-конференции в Москве на вопрос, значит ли решение российского руководства отказаться от штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе, что Россия прислушалась к словам Зеленского, заявившего, что уничтожение украинских военных на этом заводе «поставит точку на любом формате переговоров с Россией», передает «Интерфакс».
В субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все сложившие оружие военнослужащие ВСУ, боевики нацбатальонов и иностранные наемники на «Азовстали» останутся живы, если сложат оружие.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы России и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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Боррель выразил желание сесть за стол переговоров с Путиным из-за Украины
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности в любой момент сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.
Боррель продемонстрировал готовность сесть за стол переговоров с российским президентом «хоть завтра», передает ТАСС со ссылкой на газету «Паис».
При этом представитель ЕС отметил, что между государствами – членами сообщества нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов.
«Я не могу назвать дату (одобрения нового пакета санкций, включающего нефть и газ). Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия», – сказал он.
По словам Борреля, это решение принадлежит ЕС – политике высокого уровня, однако до сих пор не было соглашения. «ЕС не давал указаний ввести налог или запрет на импорт [нефти и газа из РФ]. Есть некоторые государства-члены, вы знаете, какие, которые ясно заявили, что они наложат на это вето. Если это тот случай, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято», – добавил он.
Представитель ЕС подчеркнул, что эти страны могут решить действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС. «И помните, что Россия получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа. Сокращение закупаемой в России нефти очень важно», – сказал Боррель.
Ранее стало известно, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
Накануне в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок. Тем временем Индия удвоила закупки российской нефти, проигнорировав предупреждение со стороны США.
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Сенатор: Большинство жителей юга Украины – за вхождение в состав России
За вхождение в состав Российской Федерации могут высказаться не менее двух третей жителей юга Украины, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Мы должны дать людям надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдет, и пройдет действительно свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России», – цитирует Цекова РИА «Новости».
По его словам, жители юга страны всегда «ментально тяготели» к России, а решение о включении регионов в состав Украины было принято после революции правительством СССР.
Также сенатор в пятницу заявлял, что идею о воссоздании Таврической губернии с включением Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать.
В апреле депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил воссоздать Таврическую губернию в ее исторических границах.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ДНР сообщили об отказе запертых на «Азовстали» боевиков сдаваться
Укрывающиеся на «Азовстали» украинские военные не воспользовались гуманитарными коридорами в пятницу, заявила Народная милиция Донецкой народной республики.
«Руководствуясь соображениями гуманизма, командование союзных сил открыло несколько коридоров для выхода мирного населения и украинских военнослужащих. Несмотря на это, по состоянию на сегодняшний день руководство окруженных боевиков не воспользовалось данным предложением», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там пояснили, что огневое воздействие по противнику продолжено, периметр предприятия блокирован для недопущения прорыва.
Ранее президент России Владимир Путин гарантировал жизнь сдавшимся на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе украинским силовикам.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы России и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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Запад не смог изолировать Россию на заседаниях руководства МВФ и ВБ
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Страны Запада добивались изоляции России на заседаниях руководства МВФ и Всемирного банка, но не достигли своих целей и сорвали публикации коммюнике по итогам сессии, сообщил источник в российской делегации.
Впервые в истории сессия Международного валютно-финансового комитета (МВФК) и Комитета по развитию прошла без принятия итоговых документов – их одобряются на основе консенсуса. Источник ТАСС пояснил, что Запад хотел изолировать Россию, но «эта попытка с треском провалилась», а большинство членов Совета управляющих ВБ «заняло либо пророссийскую, либо нейтральную позицию – 14 против 11 у Запада».
В результате страны G7 «оказались неожиданно для них самих в меньшинстве» и «сорвали выпуск итоговых коммюнике МВФК и Комитета по развитию», так как большинство участников «отказалось включать в них формулировки, осуждающие действия России» на Украине.
При этом западные СМИ утверждали, что за срыв публикации коммюнике якобы несет ответственность Россия. Источник в российской делегации заявил, что на пленарном заседании «представители развивающихся стран делали акцент на необходимости следовать уставам Бреттон-Вудских институтов и избегать политизации». Призыв президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из МВФ и ВБ, прозвучавший на сессии, не пользуется поддержкой в организациях, сказал источник.
Напомним, как указывала американская пресса, нежелание многих стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры. Лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, но сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран.
Украинские силовики оборудовали в квартирах киевлян огневые позиции
Украинские силовики оборудовали в квартирах, уехавших из Киева местных жителей, огневые позиции, сообщил гражданин Таджикистана Тимур Хагайназаров, бежавший из столицы Украины, где проживал в последнее время.
По его словам, после начала боевых действий в его и соседних домах появились силовики.
«Квартиры пустые занимаются силовиками, там оборудуются огневые позиции», – сказал он в ходе опроса, видео которого есть в распоряжении ТАСС.
Он добавил, что силовики делали дыры в стенах, чтобы лишний раз не выходить в подъезд. Также он добавил, что в Киеве было много наемников из США, Великобритании, Франции, но больше всего из Грузии.
Мужчина сообщил, что иностранцам запрещали покидать город и передвигаться по нему. Его самого схватили представители силовых структур и неделю избивали за высказанное соседу мнение о происходящем на Украине и ее президенте.
«Избивали неделю, а потом выкинули возле дома», – рассказал очевидец. Второй раз силовики его избили из-за незнания украинского языка, решив, что он диверсант.
Мужчина в итоге выехал из Киева во Львов, а оттуда в Польшу. В поезде он познакомился с семьей из Ирпени, которые рассказали о случаях мародерства со стороны украинских силовиков.